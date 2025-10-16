Рейтинг@Mail.ru
Грозит ли Крыму сокращение федеральных расходов – ответ властей - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251016/grozit-li-krymu-sokraschenie-federalnykh-raskhodov--otvet-vlastey-1150235979.html
Грозит ли Крыму сокращение федеральных расходов – ответ властей
Грозит ли Крыму сокращение федеральных расходов – ответ властей - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Грозит ли Крыму сокращение федеральных расходов – ответ властей
Крыму не грозит сокращение расходов федерального бюджета по государственным программам в 2026 году, стабильное финансирование мероприятий будет обеспечено в... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T17:11
2025-10-16T17:11
новости
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
крым
новости крыма
экономика
экономика крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/13/1118637527_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_48dd2974875a7277be667d87d2b93693.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Крыму не грозит сокращение расходов федерального бюджета по государственным программам в 2026 году, стабильное финансирование мероприятий будет обеспечено в полном объеме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По словам Константинова, Крым "остается особой территорией Российской Федерации", и при всех сложностях регион "никогда не будет обижен" в части финансирования.Также в республике продолжится реализация всех запланированных инвестиционных проектов, заверил глава Госсовета РК.В конце сентября правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.Дефицит бюджета в 2026 году прогнозируется на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. В полном объеме заложены ассигнования на индексацию социальных обязательств. Стратегический приоритет – финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей-участников СВО.Общий объем средств, предусмотренных на реализацию национальных целей развития, составляет почти 21 трлн рублей. Для финансовой поддержки регионов предусматриваются межбюджетные трансферты, на следующий год их сумма составит 3,6 трлн и превысит уровень текущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/13/1118637527_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5c51c8def401a2ab879c806f49d2f9b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, крым, новости крыма, экономика, экономика крыма
Грозит ли Крыму сокращение федеральных расходов – ответ властей

Объемы финансирования Крыма из федерального бюджета не будут уменьшены – Константинов

17:11 16.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Госсовета республики Крым
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Крыму не грозит сокращение расходов федерального бюджета по государственным программам в 2026 году, стабильное финансирование мероприятий будет обеспечено в полном объеме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Крымская экономика примерно наполовину зависит от федеральных денег. И нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы этот поток средств уменьшился. Здесь (в проекте федерального бюджета на 2026 год – ред.), к счастью, все сохранено, даже есть определенный рост. Наша базовая программа социально-экономического развития, "дорожные" деньги, поддержка аграриев и другое – это все сохранено", – сказал он.
По словам Константинова, Крым "остается особой территорией Российской Федерации", и при всех сложностях регион "никогда не будет обижен" в части финансирования.
Также в республике продолжится реализация всех запланированных инвестиционных проектов, заверил глава Госсовета РК.
В конце сентября правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.
Дефицит бюджета в 2026 году прогнозируется на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. В полном объеме заложены ассигнования на индексацию социальных обязательств. Стратегический приоритет – финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей-участников СВО.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию национальных целей развития, составляет почти 21 трлн рублей. Для финансовой поддержки регионов предусматриваются межбюджетные трансферты, на следующий год их сумма составит 3,6 трлн и превысит уровень текущего года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир КонстантиновКрымНовости КрымаЭкономикаЭкономика Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:53Основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля
17:45В Севастополе начали подавать тепло в дома и соцобъекты города
17:33Машины быстрее людей: в Крыму стартовала уборка овощей "борщевого набора"
17:23Когда откроют набережную Коктебеля после реконструкции
17:11Грозит ли Крыму сокращение федеральных расходов – ответ властей
16:55В Краснодаре мужчина въехал в банк на машине
16:38Ким Чен Ына пригласили в Крым
16:12Крымский мост сейчас: обстановка на вечер четверга
15:42Крым получил 40 школьных автобусов в 2025 году
15:24Путин запретил включать затраты энергокомпаний в тарифы
15:15У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВ
15:02Уровень газификации в РФ приближается к 75% – Путин
14:51В Крыму шпионка СБУ хотела поджечь автомобиль с символикой "Z"
14:48Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей в ЕС
14:36Над Крымом сбиты четыре беспилотника
14:34РФ сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти – Путин
14:28Добро без выходных: как волонтеры Крыма помогают фронту и новым регионам
14:17На Крымском мосту начала расти очередь
14:02В Крыму предприниматели могут взять кредитные каникулы на новых условиях
13:54В Севастополе открыли рейд и возобновили движение катеров
Лента новостейМолния