Грозит ли Крыму сокращение федеральных расходов – ответ властей

Крыму не грозит сокращение расходов федерального бюджета по государственным программам в 2026 году, стабильное финансирование мероприятий будет обеспечено в полном объеме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Крыму не грозит сокращение расходов федерального бюджета по государственным программам в 2026 году, стабильное финансирование мероприятий будет обеспечено в полном объеме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По словам Константинова, Крым "остается особой территорией Российской Федерации", и при всех сложностях регион "никогда не будет обижен" в части финансирования.Также в республике продолжится реализация всех запланированных инвестиционных проектов, заверил глава Госсовета РК.В конце сентября правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.Дефицит бюджета в 2026 году прогнозируется на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. В полном объеме заложены ассигнования на индексацию социальных обязательств. Стратегический приоритет – финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей-участников СВО.Общий объем средств, предусмотренных на реализацию национальных целей развития, составляет почти 21 трлн рублей. Для финансовой поддержки регионов предусматриваются межбюджетные трансферты, на следующий год их сумма составит 3,6 трлн и превысит уровень текущего года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым.
Крыму не грозит сокращение расходов федерального бюджета по государственным программам в 2026 году, стабильное финансирование мероприятий будет обеспечено в полном объеме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Крымская экономика примерно наполовину зависит от федеральных денег. И нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы этот поток средств уменьшился. Здесь (в проекте федерального бюджета на 2026 год – ред.), к счастью, все сохранено, даже есть определенный рост. Наша базовая программа социально-экономического развития, "дорожные" деньги, поддержка аграриев и другое – это все сохранено", – сказал он.
По словам Константинова, Крым "остается особой территорией Российской Федерации", и при всех сложностях регион "никогда не будет обижен" в части финансирования.
Также в республике продолжится реализация всех запланированных инвестиционных проектов, заверил глава Госсовета РК.
В конце сентября правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.
Дефицит бюджета в 2026 году прогнозируется на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. В полном объеме заложены ассигнования на индексацию социальных обязательств. Стратегический приоритет – финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей-участников СВО.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию национальных целей развития, составляет почти 21 трлн рублей. Для финансовой поддержки регионов предусматриваются межбюджетные трансферты, на следующий год их сумма составит 3,6 трлн и превысит уровень текущего года.
