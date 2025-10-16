https://crimea.ria.ru/20251016/grozit-li-krymu-sokraschenie-federalnykh-raskhodov--otvet-vlastey-1150235979.html

Грозит ли Крыму сокращение федеральных расходов – ответ властей

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Крыму не грозит сокращение расходов федерального бюджета по государственным программам в 2026 году, стабильное финансирование мероприятий будет обеспечено в полном объеме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По словам Константинова, Крым "остается особой территорией Российской Федерации", и при всех сложностях регион "никогда не будет обижен" в части финансирования.Также в республике продолжится реализация всех запланированных инвестиционных проектов, заверил глава Госсовета РК.В конце сентября правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.Дефицит бюджета в 2026 году прогнозируется на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. В полном объеме заложены ассигнования на индексацию социальных обязательств. Стратегический приоритет – финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей-участников СВО.Общий объем средств, предусмотренных на реализацию национальных целей развития, составляет почти 21 трлн рублей. Для финансовой поддержки регионов предусматриваются межбюджетные трансферты, на следующий год их сумма составит 3,6 трлн и превысит уровень текущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

