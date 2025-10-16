Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора Зуева смелым и талантливым
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Мужественный, смелый и храбрый журналист, который сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта. Такие слова памяти в адрес погибшего военкора Ивана Зуева высказал РИА Новости гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
"Иван пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ. Мы позаботимся о его родных и близких и, конечно же, сохраним память о нашем товарище", – сказано в сообщении.
Гендиректор подчеркнул, что Иван Зуев был мужественным и талантливым, смелым журналистом, который сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта.
"К сожалению, это уже третий военкор нашего агентства, кто погиб от рук киевского режима. В 2014 году на Донбассе погиб наш фотокорреспондент Андрей Стенин, а в 2023-м – в Запорожской области друг и земляк Ивана Ростислав Журавлев", – добавил Киселев.
Соболезнования близким и коллегам погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева выразил также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.