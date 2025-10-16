https://crimea.ria.ru/20251016/dmitriy-kiselev-nazval-pogibshego-voenkora-zueva-smelym-i-talantlivym-1150241422.html

Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора Зуева смелым и талантливым

Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора Зуева смелым и талантливым - РИА Новости Крым, 16.10.2025

Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора Зуева смелым и талантливым

Мужественный, смелый и храбрый журналист, который сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта. Такие слова... РИА Новости Крым, 16.10.2025

2025-10-16T22:31

2025-10-16T22:31

2025-10-16T22:31

дмитрий киселев

новости

утраты

международная медиагруппа "россия сегодня"

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139938322_324:0:2744:1361_1920x0_80_0_0_e1fe7123ea9a5bdd998f1603f264c030.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Мужественный, смелый и храбрый журналист, который сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта. Такие слова памяти в адрес погибшего военкора Ивана Зуева высказал РИА Новости гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.Гендиректор подчеркнул, что Иван Зуев был мужественным и талантливым, смелым журналистом, который сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта.Соболезнования близким и коллегам погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева выразил также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий киселев, новости, утраты, международная медиагруппа "россия сегодня", запорожская область