Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора Зуева смелым и талантливым - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора Зуева смелым и талантливым
Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора Зуева смелым и талантливым
2025-10-16T22:31
2025-10-16T22:31
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139938322_324:0:2744:1361_1920x0_80_0_0_e1fe7123ea9a5bdd998f1603f264c030.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Мужественный, смелый и храбрый журналист, который сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта. Такие слова памяти в адрес погибшего военкора Ивана Зуева высказал РИА Новости гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.Гендиректор подчеркнул, что Иван Зуев был мужественным и талантливым, смелым журналистом, который сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта.Соболезнования близким и коллегам погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева выразил также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора Зуева смелым и талантливым

Дмитрий Киселев: военкор Зуев был смелым и талантливым журналистом

22:31 16.10.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Мужественный, смелый и храбрый журналист, который сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта. Такие слова памяти в адрес погибшего военкора Ивана Зуева высказал РИА Новости гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
"Иван пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ. Мы позаботимся о его родных и близких и, конечно же, сохраним память о нашем товарище", – сказано в сообщении.
Гендиректор подчеркнул, что Иван Зуев был мужественным и талантливым, смелым журналистом, который сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта.
"К сожалению, это уже третий военкор нашего агентства, кто погиб от рук киевского режима. В 2014 году на Донбассе погиб наш фотокорреспондент Андрей Стенин, а в 2023-м – в Запорожской области друг и земляк Ивана Ростислав Журавлев", – добавил Киселев.
Соболезнования близким и коллегам погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева выразил также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
