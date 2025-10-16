Рейтинг@Mail.ru
Быстрая диагностика – в России создали новый тест на энтеровирусы - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251016/bystraya-diagnostika--v-rossii-sozdali-novyy-test-na-enterovirusy-1150228227.html
Быстрая диагностика – в России создали новый тест на энтеровирусы
Быстрая диагностика – в России создали новый тест на энтеровирусы - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Быстрая диагностика – в России создали новый тест на энтеровирусы
Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики энтеровирусов, информирует РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T22:25
2025-10-16T21:55
роспотребнадзор
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
инфекции
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/05/1121333319_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ab6b00997a77f2c2c5607f4f408deaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики энтеровирусов, информирует пресс-служба ведомства.Как пояснили в ведомстве, энтеровирусы способны вызывать разнообразные заболевания — от легких респираторных и желудочно-кишечных инфекций до серьезных состояний, связанных с поражением центральной нервной системы. Эти вирусы могут сохраняться в окружающей среде, в том числе в сточных водах. Разработка сделана в рамках Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья".Российские ученые ранее также разработали новый тест, который позволяет быстро диагностировать сальмонеллез. До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России разработали тест-систему на иммунитет к холере, разработка уже зарегистрирована.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали тест на 25 инфекцийРоссийские ученые создали самый быстрый тест на туляремиюРоссийские ученые создали тест-систему для выявления оспы обезьян
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/05/1121333319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb60806db37bd5121b9cfe700bb6f890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, инфекции, новости, россия
Быстрая диагностика – в России создали новый тест на энтеровирусы

Российские ученые создали быстрый тест для диагностики энтеровирусов – Роспотребнадзор

22:25 16.10.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРуки в перчатках. Архивное фото
Руки в перчатках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики энтеровирусов, информирует пресс-служба ведомства.
"Новый тест позволяет всего за 30 минут проводить мониторинг окружающей среды на наличие этих возбудителей, что значительно быстрее традиционных методов диагностики. Он также обладает высокой специфичностью, что критически важно для эпидемиологического надзора", - сказано в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, энтеровирусы способны вызывать разнообразные заболевания — от легких респираторных и желудочно-кишечных инфекций до серьезных состояний, связанных с поражением центральной нервной системы. Эти вирусы могут сохраняться в окружающей среде, в том числе в сточных водах. Разработка сделана в рамках Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья".
Российские ученые ранее также разработали новый тест, который позволяет быстро диагностировать сальмонеллез. До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России разработали тест-систему на иммунитет к холере, разработка уже зарегистрирована.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России разработали тест на 25 инфекций
Российские ученые создали самый быстрый тест на туляремию
Российские ученые создали тест-систему для выявления оспы обезьян
 
РоспотребнадзорЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииИнфекцииНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:54Орбан: подготовка саммита РФ - США в Будапеште идет полным ходом
22:31Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора Зуева смелым и талантливым
22:25Быстрая диагностика – в России создали новый тест на энтеровирусы
21:49Балицкий выразил соболезнования из-за гибели военкора РИА Новости Зуева
21:27Трамп и Путин провели телефонный разговор - главное
21:11Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области
21:02В Севастополе закрыли рейд
20:56Как парки Симферополя готовят к холодам
20:26Путин встретится с Трампом в Венгрии
20:1020 спасенных и трое погибших – итоги купального сезона в Севастополе
19:46Когда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкции
19:19Мир в Газе: почему Трамп его не добьется
18:47Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов
18:07Антитеррористические учения пройдут в Керчи
17:53Основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля
17:45В Севастополе начали подавать тепло в дома и соцобъекты города
17:33Машины быстрее людей: в Крыму стартовала уборка овощей "борщевого набора"
17:23Когда откроют набережную Коктебеля после реконструкции
17:11Грозит ли Крыму сокращение федеральных расходов – ответ властей
16:55В Краснодаре мужчина въехал в банк на машине
Лента новостейМолния