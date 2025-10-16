https://crimea.ria.ru/20251016/bystraya-diagnostika--v-rossii-sozdali-novyy-test-na-enterovirusy-1150228227.html

Быстрая диагностика – в России создали новый тест на энтеровирусы

Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики энтеровирусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики энтеровирусов, информирует пресс-служба ведомства.Как пояснили в ведомстве, энтеровирусы способны вызывать разнообразные заболевания — от легких респираторных и желудочно-кишечных инфекций до серьезных состояний, связанных с поражением центральной нервной системы. Эти вирусы могут сохраняться в окружающей среде, в том числе в сточных водах. Разработка сделана в рамках Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья".Российские ученые ранее также разработали новый тест, который позволяет быстро диагностировать сальмонеллез. До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России разработали тест-систему на иммунитет к холере, разработка уже зарегистрирована.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали тест на 25 инфекцийРоссийские ученые создали самый быстрый тест на туляремиюРоссийские ученые создали тест-систему для выявления оспы обезьян

