Балицкий выразил соболезнования из-за гибели военкора РИА Новости Зуева

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования близким и коллегам погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева. РИА Новости Крым, 16.10.2025

2025-10-16T21:49

2025-10-16T21:49

2025-10-16T21:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования близким и коллегам погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева.Ранее сообщалось, что военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич."Знаю ребят, они работали в Запорожской области с начала 2022 года, с первых дней возвращения на Родину. Люди чести, самоотверженные и патриотичные. Очередная атака на группу журналистов, на тех, кто говорит правду о нацизме, кто каждый день в одном ряду с воинами рискует жизнью во имя правды. Приношу глубокие соболезнования родным и близким, коллегам, друзьям и всем, кто знал Ивана лично. Скорейшего восстановления Юрию", - написал он в Telegram-канале.

