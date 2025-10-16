Рейтинг@Mail.ru
Балицкий выразил соболезнования из-за гибели военкора РИА Новости Зуева - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Балицкий выразил соболезнования из-за гибели военкора РИА Новости Зуева
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования близким и коллегам погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева. РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T21:49
2025-10-16T21:49
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
риа новости
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования близким и коллегам погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева.Ранее сообщалось, что военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич."Знаю ребят, они работали в Запорожской области с начала 2022 года, с первых дней возвращения на Родину. Люди чести, самоотверженные и патриотичные. Очередная атака на группу журналистов, на тех, кто говорит правду о нацизме, кто каждый день в одном ряду с воинами рискует жизнью во имя правды. Приношу глубокие соболезнования родным и близким, коллегам, друзьям и всем, кто знал Ивана лично. Скорейшего восстановления Юрию", - написал он в Telegram-канале.
запорожская область
запорожская область, евгений балицкий, происшествия, риа новости, новости
21:49 16.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования близким и коллегам погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева.
Ранее сообщалось, что военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
"Знаю ребят, они работали в Запорожской области с начала 2022 года, с первых дней возвращения на Родину. Люди чести, самоотверженные и патриотичные. Очередная атака на группу журналистов, на тех, кто говорит правду о нацизме, кто каждый день в одном ряду с воинами рискует жизнью во имя правды. Приношу глубокие соболезнования родным и близким, коллегам, друзьям и всем, кто знал Ивана лично. Скорейшего восстановления Юрию", - написал он в Telegram-канале.
Запорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествияРИА НовостиНовости
 
