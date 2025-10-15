Рейтинг@Mail.ru
Зону принудительной эвакуации в Харьковской области расширили - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Зону принудительной эвакуации в Харьковской области расширили
Зону принудительной эвакуации в Харьковской области расширили - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Зону принудительной эвакуации в Харьковской области расширили
Украинские власти расширили зону принудительной эвакуации для жителей Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации... РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Украинские власти расширили зону принудительной эвакуации для жителей Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.Он подчеркнул, что решение принято в связи с обострением ситуации на купянском направлении. Всего украинские власти должны вывезти 601 ребенка – это 409 семей.Власти Украины регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах страны. Жителей вывозят с прифронтовых территории Харьковской области, Сумской, а также Днепропетровской областей.В конце августа сообщалось, что почти 240 тысяч граждан Украины нуждаются в эвакуации из прифронтовых районов. За лето текущего года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Ровенская, Кировоградская и Киевская области уже принимают эвакуированных, а Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц "в случае необходимости".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из ФеодосииРоссия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — ПутинЧто последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение
Зону принудительной эвакуации в Харьковской области расширили

08:23 15.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Украинские власти расширили зону принудительной эвакуации для жителей Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Приняли решение об эвакуации принудительным способом семей с детьми из 27 населенных пунктов Великобурлукской, 6 – Ольховатской и 7 – Шевченковской территориальных общин", – написал Синегубов в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что решение принято в связи с обострением ситуации на купянском направлении. Всего украинские власти должны вывезти 601 ребенка – это 409 семей.
Власти Украины регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах страны. Жителей вывозят с прифронтовых территории Харьковской области, Сумской, а также Днепропетровской областей.
В конце августа сообщалось, что почти 240 тысяч граждан Украины нуждаются в эвакуации из прифронтовых районов. За лето текущего года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Ровенская, Кировоградская и Киевская области уже принимают эвакуированных, а Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц "в случае необходимости".
