Зону принудительной эвакуации в Харьковской области расширили

Зону принудительной эвакуации в Харьковской области расширили

2025-10-15T08:23

2025-10-15T08:23

2025-10-15T08:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Украинские власти расширили зону принудительной эвакуации для жителей Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.Он подчеркнул, что решение принято в связи с обострением ситуации на купянском направлении. Всего украинские власти должны вывезти 601 ребенка – это 409 семей.Власти Украины регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах страны. Жителей вывозят с прифронтовых территории Харьковской области, Сумской, а также Днепропетровской областей.В конце августа сообщалось, что почти 240 тысяч граждан Украины нуждаются в эвакуации из прифронтовых районов. За лето текущего года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Ровенская, Кировоградская и Киевская области уже принимают эвакуированных, а Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц "в случае необходимости".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из ФеодосииРоссия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — ПутинЧто последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение

