Золотая осень: прогноз погоды в Крыму на среду

В среду в Крыму преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-15T00:01
2025-10-15T00:01
2025-10-14T16:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В среду в Крыму преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +13...15.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +14...16.На побережье облачно, без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут +4...10, днем поднимутся до отметок +12...16 градусов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В среду в Крыму преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…6, на южном побережье до +10; днем +13…17, в горах +5…10", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +13...15.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +14...16.
На побережье облачно, без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут +4...10, днем поднимутся до отметок +12...16 градусов.
