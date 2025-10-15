Золотая осень: прогноз погоды в Крыму на среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В среду в Крыму преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…6, на южном побережье до +10; днем +13…17, в горах +5…10", - уточнили синоптики.

На побережье облачно, без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут +4...10, днем поднимутся до отметок +12...16 градусов.