Встреча Путина с аш-Шараа и блэкаут на Украине: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа. Генсек НАТО Марк Рютте убежден, что силам альянса не стоит сбивать российские самолеты, попавшие в воздушное пространство стран-членов блока. Министр войны США Пит Хегсет заявил о готовности применить дополнительные меры к России, если конфликт на Украине не будет завершен в ближайшее время. В Крыму задержаны члены женской ячейки за распространение идеи о всемирном халифате. Специалисты не выявили загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии. В Киевской, Днепропетровской и Одесской областях ввели экстренные отключения света.Встреча Путина и аш-ШарааПрезидент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа. Российский лидер отметил, что отношения между Москвой и Дамаском всегда носили исключительно дружеский характер и не были подвержены политической конъюнктуре в самой России. Путин подчеркнул, что Москва в этих отношениях всегда руководствовалась интересами сирийского народа.Ахмед аш-Шараа заявил, что "новая Сирия знакомится с миром, и мир знакомится с новой Сирией". Дамаск прилагает усилия для достижения своих политических целей и понимает, что у России будет серьезная роль в этом процессе, заверил он.Призыв Рютте по поводу российских самолетовНАТО не должна сбивать российские самолеты, попавшие в воздушное пространство альянса, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. По его словам, необходимо "абсолютно" убедиться, представляет ли он угрозу. Если самолет не представляет реальной угрозы, нужно "вывести его за пределы воздушного пространства", считает Рютте.Угрозы министра войны США в адрес РоссииСША совместно со своими союзниками готовы применить дополнительные меры в отношении России, если конфликт на Украине не будет завершен в ближайшее время, заявил глава американского министерства войны Пит Хегсет.Он добавил, что США призывают партнеров по НАТО увеличить закупки вооружений для Украины в рамках программы PURL.Задержание в Крыму членов женской ячейки террористовВ Крыму выявлена женская ячейка международной террористической организации. По данным ФСБ, четверо ее участниц обвиняются в распространении среди мусульман идеи о создании всемирного халифата. Женщины во время подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников.Фигурантки задержаны, по местам их проживания изъяты запрещенная в России пропагандистская литература, средства связи и электронные носители информации, которые использовались при ведении террористической деятельности.Ситуация в Феодосии после пожара на нефтебазеЗагрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено, сообщила администрация города. В исследованных пробах атмосферного воздуха во всех контрольных точках по всем исследуемым веществам превышений гигиенических нормативов не обнаружено. Радиационный фон также находится в пределах нормы.Блэкаут на УкраинеВ Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях ввели экстренные отключения света, сообщил вечером в среду украинский энергохолдинг ДТЭК.Также утром 15 октября украинские СМИ сообщали, что в нескольких областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

