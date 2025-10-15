https://crimea.ria.ru/20251015/v-sevastopole-ne-khodyat-katera-i-paromy-1150182702.html
В Севастополе не ходят катера и паромы
В Севастополе не ходят катера и паромы - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Севастополе не ходят катера и паромы
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города. РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T06:44
2025-10-15T06:44
2025-10-15T06:44
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
логистика
общественный транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119097647_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_1a8d5372155082e655087268aee4b506.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют дополнительные автобусы для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Накануне рейд в Севастополе перекрывали дважды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119097647_75:0:1515:1080_1920x0_80_0_0_a701971aacf2f2d6112aa6954b3f7670.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, логистика, общественный транспорт
В Севастополе не ходят катера и паромы
В Севастополе остановили катера и паромы