В Севастополе не ходят катера и паромы

В Севастополе не ходят катера и паромы

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города. РИА Новости Крым, 15.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют дополнительные автобусы для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Накануне рейд в Севастополе перекрывали дважды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

