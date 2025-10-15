Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе не ходят катера и паромы - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Севастополе не ходят катера и паромы
В Севастополе не ходят катера и паромы - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Севастополе не ходят катера и паромы
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города. РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T06:44
2025-10-15T06:44
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
логистика
общественный транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют дополнительные автобусы для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Накануне рейд в Севастополе перекрывали дважды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, новости севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, логистика, общественный транспорт
В Севастополе не ходят катера и паромы

В Севастополе остановили катера и паромы

06:44 15.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь, вид на Константиновскую батарею
Севастополь, вид на Константиновскую батарею - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют дополнительные автобусы для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Накануне рейд в Севастополе перекрывали дважды.
СевастопольНовости СевастополяМорской транспортПаромы и катера в СевастополеЛогистикаОбщественный транспорт
 
