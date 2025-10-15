https://crimea.ria.ru/20251015/v-otdeleniya-sberbanka-v-krymu-ezhemesyachno-prikhodyat-do-150-tysyach-chelovek-1150212510.html
В отделения Сбербанка в Крыму ежемесячно приходят до 150 тысяч человек
2025-10-15T18:49
2025-10-15T18:49
2025-10-15T18:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Более половины операций, совершаемых в отделениях Сбербанка в Крыму, приходится на открытие дебетовых карт, различные платежи и консультации по открытию вклада или получению кредита, сообщает банк.
Как отмечается в сообщении, несмотря на распространение банковских онлайн-услуг, многие предпочитают посещать физические офисы банков. В отделения Сбербанка в Крыму ежедневно обращаются около 6 тысяч человек.
Чаще всего жители и гости полуострова приходят в офисы за дебетовой картой — более 27% всех обращений. На втором месте по популярности — различные виды платежей (13% операций). Интерес к ним особенно высок у старшего поколения и в сельских районах. Также крымчане приходят за консультациями по вкладам или кредитам (10%).
"Мы открыли уже 30 современных офисов в 18 населенных пунктах. В этом году мы наращиваем представленность Сбера в малых городах и районных центрах. Только за последние полгода открыли отделения в городах Армянске и Щелкино, а также в поселках городского типа Красногвардейское, Нижнегорский, Советский", - приводится в сообщении комментарий управляющего головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.
