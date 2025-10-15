Рейтинг@Mail.ru
В отделения Сбербанка в Крыму ежемесячно приходят до 150 тысяч человек - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В отделения Сбербанка в Крыму ежемесячно приходят до 150 тысяч человек
В отделения Сбербанка в Крыму ежемесячно приходят до 150 тысяч человек - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В отделения Сбербанка в Крыму ежемесячно приходят до 150 тысяч человек
Более половины операций, совершаемых в отделениях Сбербанка в Крыму, приходится на открытие дебетовых карт, различные платежи и консультации по открытию вклада... РИА Новости Крым, 15.10.2025
крым
банк
общество
финансы
сбербанк в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150212399_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e18339d6b457b7d615c052b86fc8ff52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Более половины операций, совершаемых в отделениях Сбербанка в Крыму, приходится на открытие дебетовых карт, различные платежи и консультации по открытию вклада или получению кредита, сообщает банк.Как отмечается в сообщении, несмотря на распространение банковских онлайн-услуг, многие предпочитают посещать физические офисы банков. В отделения Сбербанка в Крыму ежедневно обращаются около 6 тысяч человек.Чаще всего жители и гости полуострова приходят в офисы за дебетовой картой — более 27% всех обращений. На втором месте по популярности — различные виды платежей (13% операций). Интерес к ним особенно высок у старшего поколения и в сельских районах. Также крымчане приходят за консультациями по вкладам или кредитам (10%).
крым, банк, общество, финансы, сбербанк в крыму

В отделения Сбербанка в Крыму ежемесячно приходят до 150 тысяч человек

18:49 15.10.2025
 
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанка"В отделения Сбербанка в Крыму ежемесячно приходят до 150 тысяч человек
В отделения Сбербанка в Крыму ежемесячно приходят до 150 тысяч человек
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанка"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Более половины операций, совершаемых в отделениях Сбербанка в Крыму, приходится на открытие дебетовых карт, различные платежи и консультации по открытию вклада или получению кредита, сообщает банк.
Как отмечается в сообщении, несмотря на распространение банковских онлайн-услуг, многие предпочитают посещать физические офисы банков. В отделения Сбербанка в Крыму ежедневно обращаются около 6 тысяч человек.
Чаще всего жители и гости полуострова приходят в офисы за дебетовой картой — более 27% всех обращений. На втором месте по популярности — различные виды платежей (13% операций). Интерес к ним особенно высок у старшего поколения и в сельских районах. Также крымчане приходят за консультациями по вкладам или кредитам (10%).
"Мы открыли уже 30 современных офисов в 18 населенных пунктах. В этом году мы наращиваем представленность Сбера в малых городах и районных центрах. Только за последние полгода открыли отделения в городах Армянске и Щелкино, а также в поселках городского типа Красногвардейское, Нижнегорский, Советский", - приводится в сообщении комментарий управляющего головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.
