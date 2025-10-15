В отделения Сбербанка в Крыму ежемесячно приходят до 150 тысяч человек

https://crimea.ria.ru/20251015/v-otdeleniya-sberbanka-v-krymu-ezhemesyachno-prikhodyat-do-150-tysyach-chelovek-1150212510.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Более половины операций, совершаемых в отделениях Сбербанка в Крыму, приходится на открытие дебетовых карт, различные платежи и консультации по открытию вклада или получению кредита, сообщает банк.Как отмечается в сообщении, несмотря на распространение банковских онлайн-услуг, многие предпочитают посещать физические офисы банков. В отделения Сбербанка в Крыму ежедневно обращаются около 6 тысяч человек.Чаще всего жители и гости полуострова приходят в офисы за дебетовой картой — более 27% всех обращений. На втором месте по популярности — различные виды платежей (13% операций). Интерес к ним особенно высок у старшего поколения и в сельских районах. Также крымчане приходят за консультациями по вкладам или кредитам (10%).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

