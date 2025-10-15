Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предотвратили взрыв горящей легковушки - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Крыму предотвратили взрыв горящей легковушки
В Крыму предотвратили взрыв горящей легковушки - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Крыму предотвратили взрыв горящей легковушки
В Бахчисарайском районе Крыма на обочине дороги сгорел легковой автомобиль. Взрыв предотвратили спасатели, сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T12:39
2025-10-15T12:35
крым
бахчисарайский район
происшествия
пожар
автомобиль
новости крыма
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма на обочине дороги сгорел легковой автомобиль. Взрыв предотвратили спасатели, сообщили в республиканском МЧС.Отмечается, что инцидент произошел в среду в селе Малосадовое. К месту выезжали четыре специалиста пожарной части из пгт Куйбышево.В пожаре никто не пострадал, причину устанавливают эксперты. В МЧС рекомендуют автовладельцам для недопущения возгорания машины регулярно проверять техническое состояние транспортного средства, иметь в салоне огнетушитель и регулярно контролировать утечку топлива по запаху.
крым
бахчисарайский район
В Крыму предотвратили взрыв горящей легковушки

В Бахчисарайском районе Крыма на дороге сгорел автомобиль

12:39 15.10.2025
 
© МЧС Республики КрымВ Бахчисарайском районе Крыма сгорела машина
В Бахчисарайском районе Крыма сгорела машина
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма на обочине дороги сгорел легковой автомобиль. Взрыв предотвратили спасатели, сообщили в республиканском МЧС.
Отмечается, что инцидент произошел в среду в селе Малосадовое. К месту выезжали четыре специалиста пожарной части из пгт Куйбышево.
"В селе Малосадовое произошло возгорание легкового автомобиля Renault Logan. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, не допустив взрыва автомобиля", - сказано в сообщении.
© МЧС Республики КрымВ Бахчисарайском районе Крыма сгорела машина
В Бахчисарайском районе Крыма сгорела машина
© МЧС Республики Крым
В Бахчисарайском районе Крыма сгорела машина
В пожаре никто не пострадал, причину устанавливают эксперты.
В МЧС рекомендуют автовладельцам для недопущения возгорания машины регулярно проверять техническое состояние транспортного средства, иметь в салоне огнетушитель и регулярно контролировать утечку топлива по запаху.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Ангарском перевале в Крыму сгорел автомобиль
Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе
Сгорел дотла и вызвал пожар: Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в Крыму
 
КрымБахчисарайский районПроисшествияПожарАвтомобильНовости КрымаОбщество
 
Лента новостейМолния