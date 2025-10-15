https://crimea.ria.ru/20251015/v-krymu-predotvratili-vzryv-goryaschey-legkovushki-1150189502.html
В Крыму предотвратили взрыв горящей легковушки
В Крыму предотвратили взрыв горящей легковушки - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Крыму предотвратили взрыв горящей легковушки
В Бахчисарайском районе Крыма на обочине дороги сгорел легковой автомобиль. Взрыв предотвратили спасатели, сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма на обочине дороги сгорел легковой автомобиль. Взрыв предотвратили спасатели, сообщили в республиканском МЧС.Отмечается, что инцидент произошел в среду в селе Малосадовое. К месту выезжали четыре специалиста пожарной части из пгт Куйбышево.В пожаре никто не пострадал, причину устанавливают эксперты. В МЧС рекомендуют автовладельцам для недопущения возгорания машины регулярно проверять техническое состояние транспортного средства, иметь в салоне огнетушитель и регулярно контролировать утечку топлива по запаху.
В Крыму предотвратили взрыв горящей легковушки
В Бахчисарайском районе Крыма на дороге сгорел автомобиль
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма на обочине дороги сгорел легковой автомобиль. Взрыв предотвратили спасатели, сообщили в республиканском МЧС.
Отмечается, что инцидент произошел в среду в селе Малосадовое. К месту выезжали четыре специалиста пожарной части из пгт Куйбышево.
"В селе Малосадовое произошло возгорание легкового автомобиля Renault Logan. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, не допустив взрыва автомобиля", - сказано в сообщении.
В пожаре никто не пострадал, причину устанавливают эксперты.
В МЧС рекомендуют автовладельцам для недопущения возгорания машины регулярно проверять техническое состояние транспортного средства, иметь в салоне огнетушитель и регулярно контролировать утечку топлива по запаху.
