В Крыму предотвратили взрыв горящей легковушки

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма на обочине дороги сгорел легковой автомобиль. Взрыв предотвратили спасатели, сообщили в республиканском МЧС.Отмечается, что инцидент произошел в среду в селе Малосадовое. К месту выезжали четыре специалиста пожарной части из пгт Куйбышево.В пожаре никто не пострадал, причину устанавливают эксперты. В МЧС рекомендуют автовладельцам для недопущения возгорания машины регулярно проверять техническое состояние транспортного средства, иметь в салоне огнетушитель и регулярно контролировать утечку топлива по запаху.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ангарском перевале в Крыму сгорел автомобильЛегковушка сгорела на дороге в Джанкойском районеСгорел дотла и вызвал пожар: Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в Крыму

