https://crimea.ria.ru/20251015/udivitelnaya-krasota-rezhisser-iz-ssha-rasskazal-o-zhizni-v-krymu-1150198740.html

"Удивительная красота": режиссер из США рассказал о жизни в Крыму

"Удивительная красота": режиссер из США рассказал о жизни в Крыму - РИА Новости Крым, 15.10.2025

"Удивительная красота": режиссер из США рассказал о жизни в Крыму

Американский режиссер-документалист Реджис Тремблей, переехавший в 2019 году из США в Россию и поселившийся в Ялте, назвал Крым одним из самых красивых мест в... РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T19:29

2025-10-15T19:29

2025-10-15T18:56

эксклюзивы риа новости крым

крым

ялта

реджис тремблей

мнения

россия

сша

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150198414_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_0677caaa8df80e22e2050d638e304dd5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Американский режиссер-документалист Реджис Тремблей, переехавший в 2019 году из США в Россию и поселившийся в Ялте, назвал Крым одним из самых красивых мест в мире с удивительной историей и культурой. Своими впечатлениями о жизни на полуострове кинематографист поделился с корреспондентом РИА Новости Крым.Документалист приезжал в Россию в 2016, 2018 и 2019 годах, чтобы узнать правду об этой стране и русском народе, поскольку, по его словам, он "больше не верил лжи, которую правительство говорило ему всю жизнь".Сам Тремблей отмечает, что в этих поездках в Россию "влюбился в историю, культуру, искусство и людей".И в марте 2019 года он переехал в Ялту и поселился в курортной столице Крыма. На это решение, по словам американского кинематографиста, повлияло и то, что он "больше не узнавал страну, в которой родился".Реджис Тремблей – автор фильма об американском добровольце Расселе Бентли, который воевал в Донбассе с 2014 года, пока не пропал без вести в апреле 2024-го. Позже стало известно о его смерти. Тремблей - участник Международной ассоциации друзей Крыма, основатель и координатор клуба "Друзья Крыма" в США. На Ялтинском международном форуме-2024 американский режиссер получил нагрудный знак МИД РФ "За содействие в укреплении мира".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

ялта

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, реджис тремблей, мнения, россия, сша, новости