Рейтинг@Mail.ru
"Удивительная красота": режиссер из США рассказал о жизни в Крыму - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251015/udivitelnaya-krasota-rezhisser-iz-ssha-rasskazal-o-zhizni-v-krymu-1150198740.html
"Удивительная красота": режиссер из США рассказал о жизни в Крыму
"Удивительная красота": режиссер из США рассказал о жизни в Крыму - РИА Новости Крым, 15.10.2025
"Удивительная красота": режиссер из США рассказал о жизни в Крыму
Американский режиссер-документалист Реджис Тремблей, переехавший в 2019 году из США в Россию и поселившийся в Ялте, назвал Крым одним из самых красивых мест в... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T19:29
2025-10-15T18:56
эксклюзивы риа новости крым
крым
ялта
реджис тремблей
мнения
россия
сша
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150198414_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_0677caaa8df80e22e2050d638e304dd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Американский режиссер-документалист Реджис Тремблей, переехавший в 2019 году из США в Россию и поселившийся в Ялте, назвал Крым одним из самых красивых мест в мире с удивительной историей и культурой. Своими впечатлениями о жизни на полуострове кинематографист поделился с корреспондентом РИА Новости Крым.Документалист приезжал в Россию в 2016, 2018 и 2019 годах, чтобы узнать правду об этой стране и русском народе, поскольку, по его словам, он "больше не верил лжи, которую правительство говорило ему всю жизнь".Сам Тремблей отмечает, что в этих поездках в Россию "влюбился в историю, культуру, искусство и людей".И в марте 2019 года он переехал в Ялту и поселился в курортной столице Крыма. На это решение, по словам американского кинематографиста, повлияло и то, что он "больше не узнавал страну, в которой родился".Реджис Тремблей – автор фильма об американском добровольце Расселе Бентли, который воевал в Донбассе с 2014 года, пока не пропал без вести в апреле 2024-го. Позже стало известно о его смерти. Тремблей - участник Международной ассоциации друзей Крыма, основатель и координатор клуба "Друзья Крыма" в США. На Ялтинском международном форуме-2024 американский режиссер получил нагрудный знак МИД РФ "За содействие в укреплении мира".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ялта
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150198414_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d0fa8744611751c61555d8bc66c86cad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, реджис тремблей, мнения, россия, сша, новости
"Удивительная красота": режиссер из США рассказал о жизни в Крыму

Переехавший в Ялту из США режиссер Тремблей назвал Крым одним из красивейших мест мира

19:29 15.10.2025
 
© Фото из личного архива режиссераПереехавший в РФ американский режиссер Реджис Тремблей
Переехавший в РФ американский режиссер Реджис Тремблей
© Фото из личного архива режиссера
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Американский режиссер-документалист Реджис Тремблей, переехавший в 2019 году из США в Россию и поселившийся в Ялте, назвал Крым одним из самых красивых мест в мире с удивительной историей и культурой. Своими впечатлениями о жизни на полуострове кинематографист поделился с корреспондентом РИА Новости Крым.
"Я объездил весь Крым и открыл для себя его удивительную историю, культуру и красоту. Я считаю, что это одно из самых красивых мест в мире, а я много путешествовал по Европе и некоторым регионам Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Тремблей.
Документалист приезжал в Россию в 2016, 2018 и 2019 годах, чтобы узнать правду об этой стране и русском народе, поскольку, по его словам, он "больше не верил лжи, которую правительство говорило ему всю жизнь".
Сам Тремблей отмечает, что в этих поездках в Россию "влюбился в историю, культуру, искусство и людей".
И в марте 2019 года он переехал в Ялту и поселился в курортной столице Крыма. На это решение, по словам американского кинематографиста, повлияло и то, что он "больше не узнавал страну, в которой родился".
"За те пять с половиной лет, что я здесь живу, я чувствую себя как дома. Я люблю Ялту за ее горы и морское побережье, ее старинную и классическую красоту, а также за безопасную и свободную от преступности среду. Я завел здесь много друзей и принимаю активное участие в конференциях и мероприятиях", – поделился Тремблей.
Реджис Тремблей – автор фильма об американском добровольце Расселе Бентли, который воевал в Донбассе с 2014 года, пока не пропал без вести в апреле 2024-го. Позже стало известно о его смерти. Тремблей - участник Международной ассоциации друзей Крыма, основатель и координатор клуба "Друзья Крыма" в США. На Ялтинском международном форуме-2024 американский режиссер получил нагрудный знак МИД РФ "За содействие в укреплении мира".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымЯлтаРеджис ТремблейМненияРоссияСШАНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:04Карачаево-Черкесия и Крым создадут совместные проекты в сфере туризма
19:43Севастополь признан лучшим городом России по развитию креативного туризма
19:29"Удивительная красота": режиссер из США рассказал о жизни в Крыму
19:11В Киеве и трех областях Украины ввели экстренные отключения света
18:59"Аляскинский процесс" еще не завершен – Лавров
18:49В отделения Сбербанка в Крыму ежемесячно приходят до 150 тысяч человек
18:39Сто лет партнерства: соглашение между Киевом и Лондоном вступило в силу
18:26На льготную ипотеку в России выделят еще 235 млрд рублей в 2025 году
18:12В Крыму изменится тариф на капремонт
18:00Новый год в Крыму: туристы активно бронируют отели на праздники
17:49Американский министр войны пригрозил России
17:38Подросток ранен при массированном ударе ВСУ по Запорожской области
17:18РФ и Беларусь подписали программу военного стратегического партнерства
17:06В Крыму женская ячейка распространяла идеи о всемирном халифате
16:48Оформил завещание на судью: на севастопольца возбудили уголовное дело
16:36Песня Валерии прошла отборочный этап премии Grammy
16:19Крымский мост сейчас – очередь со стороны Керчи продолжает расти
16:04Запад подорвал диалог между странами с ядерным оружием – Белоусов
15:57НАТО активизирует разведдеятельность у границ России и Белоруссии
15:47Юный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор
Лента новостейМолния