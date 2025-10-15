https://crimea.ria.ru/20251015/udivitelnaya-krasota-rezhisser-iz-ssha-rasskazal-o-zhizni-v-krymu-1150198740.html
"Удивительная красота": режиссер из США рассказал о жизни в Крыму
"Удивительная красота": режиссер из США рассказал о жизни в Крыму - РИА Новости Крым, 15.10.2025
"Удивительная красота": режиссер из США рассказал о жизни в Крыму
Американский режиссер-документалист Реджис Тремблей, переехавший в 2019 году из США в Россию и поселившийся в Ялте, назвал Крым одним из самых красивых мест в... РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Американский режиссер-документалист Реджис Тремблей, переехавший в 2019 году из США в Россию и поселившийся в Ялте, назвал Крым одним из самых красивых мест в мире с удивительной историей и культурой. Своими впечатлениями о жизни на полуострове кинематографист поделился с корреспондентом РИА Новости Крым.Документалист приезжал в Россию в 2016, 2018 и 2019 годах, чтобы узнать правду об этой стране и русском народе, поскольку, по его словам, он "больше не верил лжи, которую правительство говорило ему всю жизнь".Сам Тремблей отмечает, что в этих поездках в Россию "влюбился в историю, культуру, искусство и людей".И в марте 2019 года он переехал в Ялту и поселился в курортной столице Крыма. На это решение, по словам американского кинематографиста, повлияло и то, что он "больше не узнавал страну, в которой родился".Реджис Тремблей – автор фильма об американском добровольце Расселе Бентли, который воевал в Донбассе с 2014 года, пока не пропал без вести в апреле 2024-го. Позже стало известно о его смерти. Тремблей - участник Международной ассоциации друзей Крыма, основатель и координатор клуба "Друзья Крыма" в США. На Ялтинском международном форуме-2024 американский режиссер получил нагрудный знак МИД РФ "За содействие в укреплении мира".
"Удивительная красота": режиссер из США рассказал о жизни в Крыму
Переехавший в Ялту из США режиссер Тремблей назвал Крым одним из красивейших мест мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Американский режиссер-документалист Реджис Тремблей, переехавший в 2019 году из США в Россию и поселившийся в Ялте, назвал Крым одним из самых красивых мест в мире с удивительной историей и культурой. Своими впечатлениями о жизни на полуострове кинематографист поделился с корреспондентом РИА Новости Крым
.
"Я объездил весь Крым и открыл для себя его удивительную историю, культуру и красоту. Я считаю, что это одно из самых красивых мест в мире, а я много путешествовал по Европе и некоторым регионам Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Тремблей.
Документалист приезжал в Россию в 2016, 2018 и 2019 годах, чтобы узнать правду об этой стране и русском народе, поскольку, по его словам, он "больше не верил лжи, которую правительство говорило ему всю жизнь".
Сам Тремблей отмечает, что в этих поездках в Россию "влюбился в историю, культуру, искусство и людей".
И в марте 2019 года он переехал в Ялту и поселился в курортной столице Крыма. На это решение, по словам американского кинематографиста, повлияло и то, что он "больше не узнавал страну, в которой родился".
"За те пять с половиной лет, что я здесь живу, я чувствую себя как дома. Я люблю Ялту за ее горы и морское побережье, ее старинную и классическую красоту, а также за безопасную и свободную от преступности среду. Я завел здесь много друзей и принимаю активное участие в конференциях и мероприятиях", – поделился Тремблей.
Реджис Тремблей – автор фильма об американском добровольце Расселе Бентли, который воевал в Донбассе с 2014 года, пока не пропал без вести в апреле 2024-го. Позже стало известно о его смерти. Тремблей - участник Международной ассоциации друзей Крыма, основатель и координатор клуба "Друзья Крыма" в США. На Ялтинском международном форуме-2024 американский режиссер получил нагрудный знак МИД РФ "За содействие в укреплении мира".
