Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для Венгрии
09:28 15.10.2025 (обновлено: 09:31 15.10.2025)
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" являются совершенно необходимыми для Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на полях форума "Российская энергетическая неделя".
"В настоящий момент без "Дружбы" мы физически не можем обеспечивать нашу страну", - цитирует министра РИА Новости.
Он считает, что атаки на трубопровод - это фактически посягательство на суверенитет Венгрии.
"Кто бы ни производил атаки на трубопровод "Дружба", фактически производит атаку на наш национальный суверенитет. Потому что надежное обеспечение энергией - это суверенитет страны ", - сказал Сийярто.
Как сообщалось, в марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод. От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок.
Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".
