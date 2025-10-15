https://crimea.ria.ru/20251015/siyyarto-nazval-postavki-nefti-po-druzhbe-neobkhodimymi-dlya-vengrii-1150184807.html

Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для Венгрии

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" являются совершенно необходимыми для Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" являются совершенно необходимыми для Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на полях форума "Российская энергетическая неделя".Он считает, что атаки на трубопровод - это фактически посягательство на суверенитет Венгрии.Как сообщалось, в марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод. От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок.Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еврокомиссия отреагировала на удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"Поставки нефти в Венгрию прекращены из-за атаки Украины на трубопроводОрбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”

