Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для Венгрии - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для Венгрии
Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для Венгрии - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для Венгрии
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" являются совершенно необходимыми для Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T09:28
2025-10-15T09:31
россия
венгрия
нефть
нефтепровод "дружба"
петер сийярто
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" являются совершенно необходимыми для Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на полях форума "Российская энергетическая неделя".Он считает, что атаки на трубопровод - это фактически посягательство на суверенитет Венгрии.Как сообщалось, в марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод. От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок.Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".
россия
венгрия
РИА Новости Крым
россия, венгрия, нефть, нефтепровод "дружба", петер сийярто, новости
Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для Венгрии

Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию необходимыми

09:28 15.10.2025 (обновлено: 09:31 15.10.2025)
 
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" являются совершенно необходимыми для Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на полях форума "Российская энергетическая неделя".

"В настоящий момент без "Дружбы" мы физически не можем обеспечивать нашу страну", - цитирует министра РИА Новости.

Он считает, что атаки на трубопровод - это фактически посягательство на суверенитет Венгрии.
"Кто бы ни производил атаки на трубопровод "Дружба", фактически производит атаку на наш национальный суверенитет. Потому что надежное обеспечение энергией - это суверенитет страны ", - сказал Сийярто.
Как сообщалось, в марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод. От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок.
Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".
