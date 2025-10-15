https://crimea.ria.ru/20251015/sevastopol-priznan-luchshim-gorodom-rossii-po-razvitiyu-kreativnogo-turizma-1150213317.html

Севастополь признан лучшим городом России по развитию креативного туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. По итогам финала XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса "Диво России" Севастополь признан лучшим городом по развитию креативной туристской экосистемы, а музей-заповедник "Херсонес Таврический" – лучшим иммерсивным (создающим эффект погружения посетителей в историю и культуру с помощью интерактивных технологий - ред.) музеем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Кроме того, Центр развития туризма Севастополя признан самым технологическим туристско-информационным центром, а Балаклавский подземный музейный комплекс – лучшим креативным проектом, продвигающим патриотизм и гражданственность.Также первое место в категории "Игровые фильмы" и второе место в категории "Документальные фильмы о туризме" заняла лента "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои", созданная Севастопольским военно-историческим клубом."Диво России" — крупнейший в РФ и странах СНГ туристический видеофестиваль, помогающий развивать туристические направления и турпродукты России через уникальный видеоконтент. Конкурсанты проходят через сито отборочных мероприятий (окружные и межрегиональные этапы). В состав членов жюри входят известные зарубежные и российские специалисты из сферы туризма, видеомаркетинга, брендинга, а также различных СМИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

