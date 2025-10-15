Рейтинг@Mail.ru
Севастополь признан лучшим городом России по развитию креативного туризма - РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. По итогам финала XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса "Диво России" Севастополь признан лучшим городом по развитию креативной туристской экосистемы, а музей-заповедник "Херсонес Таврический" – лучшим иммерсивным (создающим эффект погружения посетителей в историю и культуру с помощью интерактивных технологий - ред.) музеем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Кроме того, Центр развития туризма Севастополя признан самым технологическим туристско-информационным центром, а Балаклавский подземный музейный комплекс – лучшим креативным проектом, продвигающим патриотизм и гражданственность.Также первое место в категории "Игровые фильмы" и второе место в категории "Документальные фильмы о туризме" заняла лента "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои", созданная Севастопольским военно-историческим клубом."Диво России" — крупнейший в РФ и странах СНГ туристический видеофестиваль, помогающий развивать туристические направления и турпродукты России через уникальный видеоконтент. Конкурсанты проходят через сито отборочных мероприятий (окружные и межрегиональные этапы). В состав членов жюри входят известные зарубежные и российские специалисты из сферы туризма, видеомаркетинга, брендинга, а также различных СМИ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. По итогам финала XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса "Диво России" Севастополь признан лучшим городом по развитию креативной туристской экосистемы, а музей-заповедник "Херсонес Таврический" – лучшим иммерсивным (создающим эффект погружения посетителей в историю и культуру с помощью интерактивных технологий - ред.) музеем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Лауреаты туристической премии в сфере креативного туризма и инноваций "Диво России": Лучший город по развитию креативной туристской экосистемы – город Севастополь; лучший иммерсивный музей – "Херсонес Таврический", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Кроме того, Центр развития туризма Севастополя признан самым технологическим туристско-информационным центром, а Балаклавский подземный музейный комплекс – лучшим креативным проектом, продвигающим патриотизм и гражданственность.
Также первое место в категории "Игровые фильмы" и второе место в категории "Документальные фильмы о туризме" заняла лента "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои", созданная Севастопольским военно-историческим клубом.
"Диво России" — крупнейший в РФ и странах СНГ туристический видеофестиваль, помогающий развивать туристические направления и турпродукты России через уникальный видеоконтент. Конкурсанты проходят через сито отборочных мероприятий (окружные и межрегиональные этапы). В состав членов жюри входят известные зарубежные и российские специалисты из сферы туризма, видеомаркетинга, брендинга, а также различных СМИ.
Лента новостейМолния