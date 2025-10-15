https://crimea.ria.ru/20251015/sevastopol-priznan-luchshim-gorodom-rossii-po-razvitiyu-kreativnogo-turizma-1150213317.html
Севастополь признан лучшим городом России по развитию креативного туризма
Севастополь признан лучшим городом России по развитию креативного туризма - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Севастополь признан лучшим городом России по развитию креативного туризма
По итогам финала XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса "Диво России" Севастополь признан лучшим городом по развитию креативной туристской... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T19:43
2025-10-15T19:43
2025-10-15T19:43
севастополь
михаил развожаев
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
новости севастополя
херсонес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150213176_0:305:1234:999_1920x0_80_0_0_2307996dea91abe47852dcdd091d614c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. По итогам финала XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса "Диво России" Севастополь признан лучшим городом по развитию креативной туристской экосистемы, а музей-заповедник "Херсонес Таврический" – лучшим иммерсивным (создающим эффект погружения посетителей в историю и культуру с помощью интерактивных технологий - ред.) музеем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Кроме того, Центр развития туризма Севастополя признан самым технологическим туристско-информационным центром, а Балаклавский подземный музейный комплекс – лучшим креативным проектом, продвигающим патриотизм и гражданственность.Также первое место в категории "Игровые фильмы" и второе место в категории "Документальные фильмы о туризме" заняла лента "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои", созданная Севастопольским военно-историческим клубом."Диво России" — крупнейший в РФ и странах СНГ туристический видеофестиваль, помогающий развивать туристические направления и турпродукты России через уникальный видеоконтент. Конкурсанты проходят через сито отборочных мероприятий (окружные и межрегиональные этапы). В состав членов жюри входят известные зарубежные и российские специалисты из сферы туризма, видеомаркетинга, брендинга, а также различных СМИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
херсонес
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150213176_0:189:1234:1115_1920x0_80_0_0_74c92188bd208746925f41be39dc11e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости севастополя, херсонес
Севастополь признан лучшим городом России по развитию креативного туризма
Севастополь признан лучшим в России городом по развитию креативной туристской экосистемы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. По итогам финала XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса "Диво России" Севастополь признан лучшим городом по развитию креативной туристской экосистемы, а музей-заповедник "Херсонес Таврический" – лучшим иммерсивным (создающим эффект погружения посетителей в историю и культуру с помощью интерактивных технологий - ред.) музеем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Лауреаты туристической премии в сфере креативного туризма и инноваций "Диво России": Лучший город по развитию креативной туристской экосистемы – город Севастополь; лучший иммерсивный музей – "Херсонес Таврический", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Кроме того, Центр развития туризма Севастополя признан самым технологическим туристско-информационным центром, а Балаклавский подземный музейный комплекс – лучшим креативным проектом, продвигающим патриотизм и гражданственность.
Также первое место в категории "Игровые фильмы" и второе место в категории "Документальные фильмы о туризме" заняла лента "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои", созданная Севастопольским военно-историческим клубом.
"Диво России" — крупнейший в РФ и странах СНГ туристический видеофестиваль, помогающий развивать туристические направления и турпродукты России через уникальный видеоконтент. Конкурсанты проходят через сито отборочных мероприятий (окружные и межрегиональные этапы). В состав членов жюри входят известные зарубежные и российские специалисты из сферы туризма, видеомаркетинга, брендинга, а также различных СМИ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.