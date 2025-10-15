Рейтинг@Mail.ru
15.10.2025
Путину доложили о вводе новых мощностей электрогенерации в Крыму
Путину доложили о вводе новых мощностей электрогенерации в Крыму
Путину доложили о вводе новых мощностей электрогенерации в Крыму
В этом году в России планируется ввод около 1,5 гигаватт генерирующих мощностей, основная их часть вводится в Крыму, Ростовской области и на Кубани. Об этом... РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В этом году в России планируется ввод около 1,5 гигаватт генерирующих мощностей, основная их часть вводится в Крыму, Ростовской области и на Кубани. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.Цивилев также отметил, что инвестиции в ремонтную программу энергообъектов в 2025 году составляют 2,2 триллиона рублей.Он добавил, что на юге России, Северном Кавказе и Дальнем Востоке реализуется масштабная программа модернизации и нового строительства электроэнергетической инфраструктуры. В объемах нового строительства это порядка 45% от общероссийской программы.Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путину доложили о вводе новых мощностей электрогенерации в Крыму

В Крыму вводятся новые мощности генерации электроэнергии - Цивилев

21:29 15.10.2025 (обновлено: 21:31 15.10.2025)
 
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В этом году в России планируется ввод около 1,5 гигаватт генерирующих мощностей, основная их часть вводится в Крыму, Ростовской области и на Кубани. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"В этом году планируется ввод около 1,5 ГВт генерирующих мощностей и более 30 тысяч километров линий электропередачи. Основная часть новых мощностей вводится в Ростовской области, на Кубани, в Крыму, в Приморье и на Дальнем Востоке", - сказал он.

Цивилев также отметил, что инвестиции в ремонтную программу энергообъектов в 2025 году составляют 2,2 триллиона рублей.
Он добавил, что на юге России, Северном Кавказе и Дальнем Востоке реализуется масштабная программа модернизации и нового строительства электроэнергетической инфраструктуры. В объемах нового строительства это порядка 45% от общероссийской программы.
Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
