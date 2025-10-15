https://crimea.ria.ru/20251015/putinu-dolozhili-o-vvode-novykh-moschnostey-elektrogeneratsii-v-krymu-1150215462.html
Путину доложили о вводе новых мощностей электрогенерации в Крыму
2025-10-15T21:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В этом году в России планируется ввод около 1,5 гигаватт генерирующих мощностей, основная их часть вводится в Крыму, Ростовской области и на Кубани. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.Цивилев также отметил, что инвестиции в ремонтную программу энергообъектов в 2025 году составляют 2,2 триллиона рублей.Он добавил, что на юге России, Северном Кавказе и Дальнем Востоке реализуется масштабная программа модернизации и нового строительства электроэнергетической инфраструктуры. В объемах нового строительства это порядка 45% от общероссийской программы.Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
