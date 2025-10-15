https://crimea.ria.ru/20251015/putin-utverdil-kontseptsiyu-migratsionnoy-politiki-v-rossii-1150216578.html
Путин утвердил Концепцию миграционной политики в России
2025-10-15T22:56
2025-10-15T22:56
2025-10-15T23:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы. Соответствующий указ размещен на официальном портале нормативно-правовых актов"Утвердить Концепцию государственной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы", - говорится в документе.Правительству РФ поручено обеспечить реализацию изложенных в документе требований, подготовив до конца текущего года соответствующий план мероприятий.Кабмин должен контролировать реализацию Концепции, обеспечивать ее своевременную корректировку и ежегодно предоставлять президенту доклад о реализации.Органом, ответственным за выработку и реализацию миграционной политики, определено МВД России.В частности, в документе прописано, что рост числа мигрантов, приезжающих на работу в РФ, сохранится до 2030 года. Это обусловлено необходимостью в иностранных работниках. При этом динамика въезжающих и выезжающих из страны иностранцев относительно стабильна и вернулась к допандемийным значениям.Кроме того, Концепция прописывает, что в стране должны быть созданы условия для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей новых регионов, уехавших в период СВО.
россия
россия, владимир путин (политик), миграционная политика, мигранты, новости, общество, закон и право
Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики на ближайшие 5 лет
22:56 15.10.2025 (обновлено: 23:19 15.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы. Соответствующий указ размещен на официальном портале нормативно-правовых актов
"Утвердить Концепцию государственной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы", - говорится в документе.
Правительству РФ поручено обеспечить реализацию изложенных в документе требований, подготовив до конца текущего года соответствующий план мероприятий.
Кабмин должен контролировать реализацию Концепции, обеспечивать ее своевременную корректировку и ежегодно предоставлять президенту доклад о реализации.
Органом, ответственным за выработку и реализацию миграционной политики, определено МВД России.
Согласно документу, ожидаемыми результатами миграционной политики должны стать уменьшение количества иностранцев-нелегалов в РФ, снижение уровня преступности среди мигрантов, снижение числа незаконных трудовых мигрантов.
В частности, в документе прописано, что рост числа мигрантов, приезжающих на работу в РФ, сохранится до 2030 года. Это обусловлено необходимостью в иностранных работниках. При этом динамика въезжающих и выезжающих из страны иностранцев относительно стабильна и вернулась к допандемийным значениям.
"В то же время фиксируется рост численности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, в том числе из государств, с которыми установлен визовый режим въезда. В перспективе до 2030 года данная тенденция будет сохраняться, обусловливая необходимость удовлетворения потребности российской экономики в иностранных работниках соответствующей квалификации", - говорится в тексте указа.
Кроме того, Концепция прописывает, что в стране должны быть созданы условия для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей новых регионов, уехавших в период СВО.
