Путин утвердил Концепцию миграционной политики в России

15.10.2025

Путин утвердил Концепцию миграционной политики в России

Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы. Соответствующий указ размещен на официальном... РИА Новости Крым, 15.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы. Соответствующий указ размещен на официальном портале нормативно-правовых актов"Утвердить Концепцию государственной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы", - говорится в документе.Правительству РФ поручено обеспечить реализацию изложенных в документе требований, подготовив до конца текущего года соответствующий план мероприятий.Кабмин должен контролировать реализацию Концепции, обеспечивать ее своевременную корректировку и ежегодно предоставлять президенту доклад о реализации.Органом, ответственным за выработку и реализацию миграционной политики, определено МВД России.В частности, в документе прописано, что рост числа мигрантов, приезжающих на работу в РФ, сохранится до 2030 года. Это обусловлено необходимостью в иностранных работниках. При этом динамика въезжающих и выезжающих из страны иностранцев относительно стабильна и вернулась к допандемийным значениям.Кроме того, Концепция прописывает, что в стране должны быть созданы условия для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей новых регионов, уехавших в период СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о трудовых мигрантах в РоссииИз России выдворили 35 тысяч мигрантов за нарушения законовВ РФ больше 2800 человек лишили приобретенного гражданства

