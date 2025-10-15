https://crimea.ria.ru/20251015/novyy-god-v-krymu-turisty-aktivno-broniruyut-oteli-na-prazdniki-1150195740.html
Новый год в Крыму: туристы активно бронируют отели на праздники
Новый год в Крыму: туристы активно бронируют отели на праздники - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Новый год в Крыму: туристы активно бронируют отели на праздники
Новый год в Крыму: туристы активно бронируют отели на праздники

Уровень бронирования отелей, санаториев и гостиниц в Крыму на новогоднюю ночь на данный момент уже составляет 30%. Об этом журналистам сообщил министр курортов... РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Уровень бронирования отелей, санаториев и гостиниц в Крыму на новогоднюю ночь на данный момент уже составляет 30%. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на форуме-выставке "ТуристЭкспо.Крым 2025" в Ялте.Министр добавил, что в декабре будет запущена традиционная рекламная кампания "Новый год в Крыму как дома!", направленная на популяризацию зимнего отдыха и оздоровления среди потенциальных гостей полуострова в период новогодних и рождественских каникул. В ней участвуют отели, санатории, музеи и другие объекты, а также администрации курортных городов, министерства и ведомства Крыма.По словам Ганзия, этот проект постоянно развивается, к его реализации подключается все больше участников. Глава минкурортов заверил, что Крым найдет, чем удивить своих гостей в новогодние и рождественские праздники.Ранее Ганзий сообщил, что по итогам девяти месяцев этого года Крым посетили 6 миллионов 65 тысяч туристов. Это примерно столько же, сколько регион принял за весь прошлый год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Короткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один деньКрым планируют сделать круглогодичной здравницей РоссииОтели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябре
Новый год в Крыму: туристы активно бронируют отели на праздники
В Крыму на новогоднюю ночь забронировано 30% отелей
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Уровень бронирования отелей, санаториев и гостиниц в Крыму на новогоднюю ночь на данный момент уже составляет 30%. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на форуме-выставке "ТуристЭкспо.Крым 2025" в Ялте.
"Сегодня мы даем старт активным продажам именно на новогодние праздники. Если говорить по цифрам, то у нас именно новогодняя ночь уже загружена практически на 30 процентов, в рождественские (праздники), которые в этом году у нас будут продолжительными, – чуть меньше (загрузка – ред.). Сегодня мы презентуем то, что санатории предложат нашим гостям в этот период", - сказал Ганзий.
Министр добавил, что в декабре будет запущена традиционная рекламная кампания "Новый год в Крыму как дома!", направленная на популяризацию зимнего отдыха и оздоровления среди потенциальных гостей полуострова в период новогодних и рождественских каникул. В ней участвуют отели, санатории, музеи и другие объекты, а также администрации курортных городов, министерства и ведомства Крыма.
По словам Ганзия, этот проект постоянно развивается, к его реализации подключается все больше участников. Глава минкурортов заверил, что Крым найдет, чем удивить своих гостей в новогодние и рождественские праздники.
Ранее Ганзий сообщил, что по итогам девяти месяцев этого года Крым посетили
6 миллионов 65 тысяч туристов. Это примерно столько же, сколько регион принял за весь прошлый год.
