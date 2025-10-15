https://crimea.ria.ru/20251015/nato-ne-stoit-sbivat-rossiyskie-samolety---ryutte-1150186362.html
НАТО не стоит сбивать российские самолеты - Рютте
2025-10-15T10:39
нато
марк рютте
россия
граница
политика
безопасность
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. НАТО не должна сбивать российские самолеты, попавшие в воздушное пространство альянса, их нужно "выводить за пределы". Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.По его словам, необходимо "абсолютно" убедиться, представляет ли они угрозу. "И если он (самолет - ред.) не представляет реальную угрозу, наша задача состоит в том, чтобы вывести его за пределы нашего воздушного пространства", — добавил генсек альянса.19 сентября МИД Эстонии заявил, что три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и оставались там 12 минут. Ведомство вызвало временного поверенного в делах России. В Минобороны отметили, что российские самолеты совершали плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали.23 сентября президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство. Генсек альянса Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда поддержали американского лидера.Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал необходимость "более решительных действий" за нарушения воздушного пространства, но исключил применение силы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные угрозы по меньшей мере безрассудны, безответственны и опасны своими последствиями.Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупым заявление НАТО о намерении сбивать российские самолеты, поскольку в случае таких действий ответ прилетит мгновенно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
нато, марк рютте, россия, граница, политика, безопасность, новости
НАТО не должна сбивать российские самолеты - генсек альянса
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. НАТО не должна сбивать российские самолеты, попавшие в воздушное пространство альянса, их нужно "выводить за пределы". Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
"Некоторые говорят <...> о том, что если российский самолет намеренно или нет входит в воздушное пространство НАТО, то в любом случае мы должны его сбить. И я не согласен", — цитирует Рютте РИА Новости.
По его словам, необходимо "абсолютно" убедиться, представляет ли они угрозу.
"И если он (самолет - ред.) не представляет реальную угрозу, наша задача состоит в том, чтобы вывести его за пределы нашего воздушного пространства", — добавил генсек альянса.
19 сентября МИД Эстонии заявил, что три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и оставались там 12 минут. Ведомство вызвало временного поверенного в делах России. В Минобороны отметили, что российские самолеты совершали плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали.
23 сентября президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство. Генсек альянса Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда поддержали американского лидера.
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал необходимость "более решительных действий" за нарушения воздушного пространства, но исключил применение силы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные угрозы по меньшей мере безрассудны
, безответственны и опасны своими последствиями.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупым заявление НАТО о намерении сбивать российские самолеты, поскольку в случае таких действий ответ прилетит мгновенно.
