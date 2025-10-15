Рейтинг@Mail.ru
НАТО не стоит сбивать российские самолеты - Рютте - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251015/nato-ne-stoit-sbivat-rossiyskie-samolety---ryutte-1150186362.html
НАТО не стоит сбивать российские самолеты - Рютте
НАТО не стоит сбивать российские самолеты - Рютте - РИА Новости Крым, 15.10.2025
НАТО не стоит сбивать российские самолеты - Рютте
НАТО не должна сбивать российские самолеты, попавшие в воздушное пространство альянса, их нужно "выводить за пределы". Об этом заявил генеральный секретарь... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T10:39
2025-10-15T10:39
нато
марк рютте
россия
граница
политика
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111013/88/1110138808_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_39daa12bd2875ab4bccd801dae9ff3e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. НАТО не должна сбивать российские самолеты, попавшие в воздушное пространство альянса, их нужно "выводить за пределы". Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.По его словам, необходимо "абсолютно" убедиться, представляет ли они угрозу. "И если он (самолет - ред.) не представляет реальную угрозу, наша задача состоит в том, чтобы вывести его за пределы нашего воздушного пространства", — добавил генсек альянса.19 сентября МИД Эстонии заявил, что три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и оставались там 12 минут. Ведомство вызвало временного поверенного в делах России. В Минобороны отметили, что российские самолеты совершали плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали.23 сентября президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство. Генсек альянса Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда поддержали американского лидера.Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал необходимость "более решительных действий" за нарушения воздушного пространства, но исключил применение силы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные угрозы по меньшей мере безрассудны, безответственны и опасны своими последствиями.Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупым заявление НАТО о намерении сбивать российские самолеты, поскольку в случае таких действий ответ прилетит мгновенно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111013/88/1110138808_117:0:601:363_1920x0_80_0_0_9d447a4661a53d2d8fc4e97c3fc61ed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, марк рютте, россия, граница, политика, безопасность, новости
НАТО не стоит сбивать российские самолеты - Рютте

НАТО не должна сбивать российские самолеты - генсек альянса

10:39 15.10.2025
 
© РИА Новости. Виталий АньковИстребитель Миг-31. Архивное фото
Истребитель Миг-31. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. НАТО не должна сбивать российские самолеты, попавшие в воздушное пространство альянса, их нужно "выводить за пределы". Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
"Некоторые говорят <...> о том, что если российский самолет намеренно или нет входит в воздушное пространство НАТО, то в любом случае мы должны его сбить. И я не согласен", — цитирует Рютте РИА Новости.
По его словам, необходимо "абсолютно" убедиться, представляет ли они угрозу.
"И если он (самолет - ред.) не представляет реальную угрозу, наша задача состоит в том, чтобы вывести его за пределы нашего воздушного пространства", — добавил генсек альянса.
19 сентября МИД Эстонии заявил, что три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и оставались там 12 минут. Ведомство вызвало временного поверенного в делах России. В Минобороны отметили, что российские самолеты совершали плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали.
23 сентября президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство. Генсек альянса Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда поддержали американского лидера.
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал необходимость "более решительных действий" за нарушения воздушного пространства, но исключил применение силы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные угрозы по меньшей мере безрассудны, безответственны и опасны своими последствиями.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупым заявление НАТО о намерении сбивать российские самолеты, поскольку в случае таких действий ответ прилетит мгновенно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НАТОМарк РюттеРоссияГраницаПолитикаБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:03Когда в Крыму включат отопление
11:51Дело экс-замглавы Минобороны Попова ушло в суд
11:25В Крыму к зиме отремонтировали 170 км газоводов
11:08В Феодосии открыли часть дороги возле нефтебазы – где можно проехать
11:00На востоке Крыма проведут подрывы военных боеприпасов
10:39НАТО не стоит сбивать российские самолеты - Рютте
10:22Работала на СБУ: жительница Донецка задержана по статье о госизмене
10:14В Крыму мужчина на мопеде влетел в дерево и погиб
09:53Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ проб воздуха
09:50Новое землетрясение произошло на Камчатке – что известно
09:41После мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут
09:28Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для Венгрии
09:02Короткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один день
08:44Импортозамещене IT-отрасли в России: когда перейдем на отечественные чипы
08:23Зону принудительной эвакуации в Харьковской области расширили
08:08Бензин в Крыму есть на 89 заправках - адреса
07:59На Солнце произошла сильная вспышка - когда ждать магнитную бурю
07:48В Крыму создают уникальный стиль вина
07:34В Севастополе открыли рейд
07:19Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния