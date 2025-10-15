Купальный сезон в Крыму завершен

https://crimea.ria.ru/20251015/kupalnyy-sezon-v-krymu-zavershen---vilfand-1150182429.html
2025-10-15T06:23
2025-10-15T06:23
2025-10-15T06:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Купальный сезон на Черноморском побережье завершен, средняя температура воды у побережья курортных городов составляет 17-18 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, погода в России переходит в зимний режим, комфортное тепло не прогнозируется даже на юге страны."Если анализировать по абсолютным значениям, то сейчас уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно. Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16-18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме", - уточнил Вильфанд.Он напомнил, что с середины октября до 15-20 декабря существует период так называемого предзимья."Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму", - добавил синоптик.Как рассказала накануне РИА Новости Крым начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, предпосылок для выпадения снега в Крыму сейчас нет. Осадки в Крыму ожидаются 18 и 19 октября с приходом холодного фронтального раздела.В свою очередь доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев считает, что аномального холода в Крыму грядущей зимой не ожидается, однако сценарий может измениться, если океанологические процессы нарушат циркуляцию антициклона над Северным Полюсом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из КрымаКак изменение климата влияет на рыбу в Черном мореНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причинуКогда в Крыму лето и зима могут поменяться местами
2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0f/1119471395_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_4eaca24042da99e99abb8d341bcc40e7.jpg
Купальный сезон на Черном море завершился - Вильфанд
06:23 15.10.2025 (обновлено: 06:44 15.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Купальный сезон на Черноморском побережье завершен, средняя температура воды у побережья курортных городов составляет 17-18 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температура воды уже 18 градусов, даже на Черноморском побережье. В Геленджике, Туапсе - 18, в Алуште - 16, в Евпатории и Феодосии- 17. То есть уже все, сезон закончился", - сказал Вильфанд РИА Новости.
По его словам, погода в России переходит в зимний режим, комфортное тепло не прогнозируется даже на юге страны.
"Если анализировать по абсолютным значениям, то сейчас уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно. Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16-18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме", - уточнил Вильфанд.
Он напомнил, что с середины октября до 15-20 декабря существует период так называемого предзимья.
"Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму", - добавил синоптик.
Как рассказала накануне РИА Новости Крым начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, предпосылок для выпадения снега в Крыму сейчас нет
. Осадки в Крыму ожидаются 18 и 19 октября с приходом холодного фронтального раздела.
В свою очередь доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев считает, что аномального холода
в Крыму грядущей зимой не ожидается, однако сценарий может измениться, если океанологические процессы нарушат циркуляцию антициклона над Северным Полюсом.
