Купальный сезон в Крыму завершен - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Купальный сезон в Крыму завершен
Купальный сезон в Крыму завершен - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Купальный сезон в Крыму завершен
Купальный сезон на Черноморском побережье завершен, средняя температура воды у побережья курортных городов составляет 17-18 градусов. Об этом сообщил научный... РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Купальный сезон на Черноморском побережье завершен, средняя температура воды у побережья курортных городов составляет 17-18 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, погода в России переходит в зимний режим, комфортное тепло не прогнозируется даже на юге страны."Если анализировать по абсолютным значениям, то сейчас уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно. Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16-18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме", - уточнил Вильфанд.Он напомнил, что с середины октября до 15-20 декабря существует период так называемого предзимья."Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму", - добавил синоптик.Как рассказала накануне РИА Новости Крым начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, предпосылок для выпадения снега в Крыму сейчас нет. Осадки в Крыму ожидаются 18 и 19 октября с приходом холодного фронтального раздела.В свою очередь доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев считает, что аномального холода в Крыму грядущей зимой не ожидается, однако сценарий может измениться, если океанологические процессы нарушат циркуляцию антициклона над Северным Полюсом.
Новости
Купальный сезон в Крыму завершен

Купальный сезон на Черном море завершился - Вильфанд

06:23 15.10.2025 (обновлено: 06:44 15.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЮжный берег Крыма
Южный берег Крыма - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Купальный сезон на Черноморском побережье завершен, средняя температура воды у побережья курортных городов составляет 17-18 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температура воды уже 18 градусов, даже на Черноморском побережье. В Геленджике, Туапсе - 18, в Алуште - 16, в Евпатории и Феодосии- 17. То есть уже все, сезон закончился", - сказал Вильфанд РИА Новости.
По его словам, погода в России переходит в зимний режим, комфортное тепло не прогнозируется даже на юге страны.
"Если анализировать по абсолютным значениям, то сейчас уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно. Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16-18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме", - уточнил Вильфанд.
Он напомнил, что с середины октября до 15-20 декабря существует период так называемого предзимья.
"Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму", - добавил синоптик.
Как рассказала накануне РИА Новости Крым начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, предпосылок для выпадения снега в Крыму сейчас нет. Осадки в Крыму ожидаются 18 и 19 октября с приходом холодного фронтального раздела.
В свою очередь доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев считает, что аномального холода в Крыму грядущей зимой не ожидается, однако сценарий может измениться, если океанологические процессы нарушат циркуляцию антициклона над Северным Полюсом.
