Карачаево-Черкесия и Крым создадут совместные проекты в сфере туризма
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Карачаево-Черкесская Республика намерена расширять сотрудничество с Крымом в сфере туризма и готова поделиться своим опытом в развитии горного, экологического и этнического туризма. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр туризма и курортов Карачаева-Черкесии Расул Текеев на полях форума-выставки "ТуристЭкспо.Крым 2025".По его словам, республика накопила значительный опыт в обустройстве и паспортизации туристических маршрутов на горных территориях, которые также популярны в Крыму.Он подчеркнул, что КЧР активно развивает инфраструктуру горного туризма – от гостиниц и туристических баз до современных канатных дорог и рекреационных зон. По словам министра, в рамках заключенного соглашения между регионами прорабатываются совместные проекты, включая создание межрегиональных туристических маршрутов и обмен турпотоками.Особое внимание он уделил этнокультурному развитию, который может объединить богатое наследие народов двух регионовФорум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025" проходит в эти дни в Ялте. Мероприятие объединило деловую и культурную программу: в первый день обсуждали гастрономический туризм, брендинг территорий, успешные гастропроекты и вопросы инфраструктуры и безопасности отрасли. Параллельно работал гастрономический фестиваль с дегустациями локальных продуктов. Во второй день участники сосредоточатся на развитии пешеходного и инклюзивного туризма, внедрении искусственного интеллекта в гостиничную сферу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым
. Карачаево-Черкесская Республика намерена расширять сотрудничество с Крымом в сфере туризма и готова поделиться своим опытом в развитии горного, экологического и этнического туризма. Об этом РИА Новости Крым
рассказал министр туризма и курортов Карачаева-Черкесии Расул Текеев на полях форума-выставки "ТуристЭкспо.Крым 2025".
По его словам, республика накопила значительный опыт в обустройстве и паспортизации туристических маршрутов на горных территориях, которые также популярны в Крыму.
"У нас горная местность, а это всегда сопряжено с определенными рисками при проведении экскурсий, особенно многодневных. Поэтому вопросы безопасности, сертификации и оснащения маршрутов у нас отработаны. Мы готовы представить этот опыт коллегам из Крыма и, в свою очередь, перенять их наработки", – отметил Текеев.
Он подчеркнул, что КЧР активно развивает инфраструктуру горного туризма – от гостиниц и туристических баз до современных канатных дорог и рекреационных зон. По словам министра, в рамках заключенного соглашения между регионами прорабатываются совместные проекты, включая создание межрегиональных туристических маршрутов и обмен турпотоками.
"Консолидация усилий туроператоров Крыма и Карачаево-Черкесии позволит сформировать межрегиональный туристический продукт, который привлечет больше путешественников и повысит узнаваемость наших территорий", – подчеркнул Текеев.
Особое внимание он уделил этнокультурному развитию, который может объединить богатое наследие народов двух регионов
"Нам интересен Крым – его культура, гостеприимство, традиции подачи этнических туристических продуктов. Это именно тот опыт, которым стоит обмениваться. Мы можем и должны это показывать друг другу", – заявил он.
Форум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025" проходит в эти дни в Ялте. Мероприятие объединило деловую и культурную программу: в первый день обсуждали гастрономический туризм, брендинг территорий, успешные гастропроекты и вопросы инфраструктуры и безопасности отрасли. Параллельно работал гастрономический фестиваль с дегустациями локальных продуктов. Во второй день участники сосредоточатся на развитии пешеходного и инклюзивного туризма, внедрении искусственного интеллекта в гостиничную сферу.
