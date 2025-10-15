https://crimea.ria.ru/20251015/karachaevo-cherkesiya-i-krym-sozdadut-sovmestnye-proekty-v-sfere-turizma-1150204274.html

Карачаево-Черкесия и Крым создадут совместные проекты в сфере туризма

Карачаево-Черкесия и Крым создадут совместные проекты в сфере туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Карачаево-Черкесская Республика намерена расширять сотрудничество с Крымом в сфере туризма и готова поделиться своим опытом в развитии горного, экологического и этнического туризма. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр туризма и курортов Карачаева-Черкесии Расул Текеев на полях форума-выставки "ТуристЭкспо.Крым 2025".По его словам, республика накопила значительный опыт в обустройстве и паспортизации туристических маршрутов на горных территориях, которые также популярны в Крыму.Он подчеркнул, что КЧР активно развивает инфраструктуру горного туризма – от гостиниц и туристических баз до современных канатных дорог и рекреационных зон. По словам министра, в рамках заключенного соглашения между регионами прорабатываются совместные проекты, включая создание межрегиональных туристических маршрутов и обмен турпотоками.Особое внимание он уделил этнокультурному развитию, который может объединить богатое наследие народов двух регионовФорум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025" проходит в эти дни в Ялте. Мероприятие объединило деловую и культурную программу: в первый день обсуждали гастрономический туризм, брендинг территорий, успешные гастропроекты и вопросы инфраструктуры и безопасности отрасли. Параллельно работал гастрономический фестиваль с дегустациями локальных продуктов. Во второй день участники сосредоточатся на развитии пешеходного и инклюзивного туризма, внедрении искусственного интеллекта в гостиничную сферу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские каменоломни могут стать объектами для туризмаМимо Мертвого города к "живой воде": тайны КарадагаКрупнейший пешеходный маршрут: как благоустраивают Большую Крымскую тропу

