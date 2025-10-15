https://crimea.ria.ru/20251015/kakoy-segodnya-prazdnik-15-oktyabrya-1131976675.html

Какой сегодня праздник: 15 октября

Какой сегодня праздник: 15 октября - РИА Новости Крым, 15.10.2025

Какой сегодня праздник: 15 октября

15 октября во всем мире отмечают День мытья рук и День сельских женщин. В этот день в 1582 году был введен Григорианский календарь, а в 1967 году достроен... РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T00:00

2025-10-15T00:00

2025-10-15T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111842/28/1118422872_109:72:3065:1735_1920x0_80_0_0_25774e74efe6d5e2a0aaa994c4f0d3df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. 15 октября во всем мире отмечают День мытья рук и День сельских женщин. В этот день в 1582 году был введен Григорианский календарь, а в 1967 году достроен монумент "Родина-мать". Свой день рождения отмечают Вячеслав Бутусов и Николай Басков.Что празднуют в мире15 октября в мире отмечается Международный день белой трости. Он служит напоминанием, что на всей планете 36 миллионов человек слепы, а более 1,3 миллиарда имеют нарушения зрения. Сама белая трость, являющаяся символом людей, пораженных слепотой, была изобретена в 1921 году фотографом Джеймсом Биггсом, потерявшим зрение из-за несчастного случая. Мужчина передвигался самостоятельно, для чего использовал трость. Однако обычную черную трость окружающие не замечали и не отдавали себе отчет, что ее владелец незрячий. Тогда он перекрасил этот предмет в белый цвет, и ситуация изменилась. Вскоре новшество разошлось по Европе, позже – по всему миру.Также сегодня можно отметить День мытья рук, введенный детским фондом ООН, День сельских женщин, День импровизатора и День шаурмы. Именины у Андрея, Анны, Давида, Константина, Петра, Феоктиста, Бориса.Знаменательные события15 октября 1582 года папа Григорий XIII вводит Григорианский календарь. И для Италии, Речи Посполитой, Португалии и Испании после 4 октября сразу наступает 15-е. Таким образом, на момент введения разница между Юлианским и Григорианским календарями была 10 дней, но она постепенно увеличивается из-за разного количества високосных годов.В этот день в 1919 году в Москве на базе Шереметьевской больницы была создана Центральная больница скорой помощи, которую в 1923 году переименуют в Институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. На сегодняшний день это один самых крупных медицинских научно-практических центров России, занимающейся оказанием экстренной и скорой медицинской помощи.15 октября 1928 года был завершен первый в истории пассажирский перелет через Атлантический океан немецкого дирижабля "Граф Цеппелин". Из немецкого города Фридрисхафена до американского Лейкхерста летели четыре дня. На борту было 20 пассажиров и почти полтонны почты. Длина летательного аппарата 236 метров, ширина – более 30 метров, двигали его пять 12-цилиндровых двигателя "Майбах", каждый мощностью по 530 лошадиных сил. "Кончина" дирижабля оказалась прозаичной: из-за катастрофы аналогичного аппарата "Гинденбург" его списали, а позже и вовсе разобрали.В 1940 году на большие экраны выходит фильм Чарли Чаплина "Великий диктатор", высмеивающий устрой гитлеровской Германии, а вместе с ним и лично Адольфа Гитлера. Лента была запрещена в нескольких профашистских (на тот момент) странах, а в СССР ее посчитали низкокачественной. Говорят, Гитлер и сам посмотрел фильм, однако какое именно он оставил впечатление – неизвестно. Сам Чаплин после того, как узнал эту новость, сказал: "Я бы отдал все, чтобы узнать, что он думает об этом фильме".В этот день в 1967 году в Волгограде был открыт монумент "Родина-мать". На тот момент это было самое высокое изваяние в мире – 85 метров. На ее создание (без основания) ушло 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций. Что интересно, изначально меч в руках Родины был из нержавеющей стали, обшитой титаном. Но это привело к большой парусности и массе других проблем. В итоге его заменили на оружие, целиком состоящее из стали, и сделали в нем отверстия для снятия напряжения.В 1997 году английский пилот и автогонщик Энди Грин поставил рекорд скорости для наземного транспорта, разогнав автомобиль Thurst SSC до 1227,986 километров в час. Заезд проводился в пустыне Блэкрок в штате Невада. Честно говоря, Thurst SSC в общем понимании вряд ли похож на автомобиль: два огромных турбо-вентиляторных двигателя от компании Rolls-Royce по бокам "присоединили" к 16-метровому вытянутому кузову. Кстати, на пике потребления машина "кушала" 18 литров топлива в секунду.В 2000 году в Париже на Монмартре была открыта "Стена любви", на которой на 311 языках написано "Я тебя люблю". В том числе, на ней есть надписи с помощью шрифта Брайля. Площадь стены составляет 40 квадратных метров.Кто родилсяВ 1814 году на свет появился русский поэт, прозаик, драматург Михаил Лермонтов. Судьбу поэта решила монетка. Он стоял перед выбором: ехать на службу или ненадолго остаться в Пятигорске. Он подбросил монетку и ему выпал Пятигорск. Именно там он и схлестнулся в смертельной дуэли с Мартыновым.В этот день в 1844 в Германии родился Фридрих Ницше – немецкий мыслитель, композитор, поэт и философ. Его убеждения постоянно вызывали споры среди просвещенного населения Германии и мира. Особенно его отношение к женщинам: одни считали его женоненавистником, другие – феминистом.В 1897 году в Одессе родился Иехиел-Лейб Файзенберг, которого многие знают под псевдонимом Илья Ильф. Писатель, подаривший миру, в соавторстве с Евгением Петровым, романы "12 стульев" и "Золотой теленок".В 1961 году 15 октября родился культовый советский и российский музыкант Вячеслав Бутусов, создатель групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер". "Мы будем жить с тобой в маленькой хижине": по своему собственному признанию, Бутусов хотел бы провести старость возле крымских сосен.Другие именинники дня – российский певец Николай Басков и российская актриса кино и телевидения Анна Хилькевич.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости