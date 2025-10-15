https://crimea.ria.ru/20251015/importozameschene-it-otrasli-v-rossii-kogda-pereydem-na-otechestvennye-chipy-1150155389.html

Импортозамещене IT-отрасли в России: когда перейдем на отечественные чипы

Импортозамещене IT-отрасли в России: когда перейдем на отечественные чипы - РИА Новости Крым, 15.10.2025

Импортозамещене IT-отрасли в России: когда перейдем на отечественные чипы

В России, в том числе в Севастополе, ведется разработка микропроцессоров – элементной базы, которая играет ключевую роль в развитии информационных технологий, и РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T08:44

2025-10-15T08:44

2025-10-15T08:19

эксклюзивы риа новости крым

it-технологии

импортозамещение

россия

наука и технологии

экономика

производство

севастополь

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140597207_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a8713d4b64981d173c5aa348cd1fcc0e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В России, в том числе в Севастополе, ведется разработка микропроцессоров – элементной базы, которая играет ключевую роль в развитии информационных технологий, и потребность в этих качественных отечественных устройствах в нашей стране может быть закрыта через 3 – 5 лет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор по международному развитию холдинга IT-компаний, одного из крупнейших облачных провайдеров России Олег Арсеньев.По его словам, в сфере информационных технологий Россия достаточно сильна, но есть проблемы, которые требуют скорейшего решения для дальнейшего успешного развития и обеспечения конкурентоспособности.Микропроцессорные технологии "нужны именно для того, чтобы иметь элементную базу, без которой ничего не получится" в области IT и искусственного интеллекта, и вопрос импортозамещения здесь по-прежнему стоит остро, отметил он.С проблемой в России активно работают, в том числе на базе технопарка в Севастополе, добавил эксперт. И решить ее удастся в ближайшую пятилетку, считает он.Путин призвал укреплять технологический суверенитетВ июле, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин подчеркнул, что для России в IT-сфере сегодня "важно не только разрабатывать решения, но и быстро воплощать их в товарах, в услугах, востребованных как внутри страны, так и в мире".В сентябре президент назвал "прекрасным" показатель развития IT-сектора в Москве, отметив, что в столичный сектор информационных технологий толичный IT-сектор растет на 80-85% ежегодно растет на 80-85%.А накануне, 12 октября, поздравляя аграриев с Днем работника сельского хозяйства, глава государства призвал внедрять в отрасль искусственный интеллект и цифровые технологии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Можем гордиться: некоторые российские ИТ-продукты лучшие в мире – эксперт "Мы сделаем здесь конфетку": эксперты о перспективах отрасли IT в Крыму Проект из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо"

россия

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

it-технологии, импортозамещение, россия, наука и технологии, экономика, производство, севастополь, новости севастополя