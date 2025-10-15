Импортозамещене IT-отрасли в России: когда перейдем на отечественные чипы

https://crimea.ria.ru/20251015/importozameschene-it-otrasli-v-rossii-kogda-pereydem-na-otechestvennye-chipy-1150155389.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В России, в том числе в Севастополе, ведется разработка микропроцессоров – элементной базы, которая играет ключевую роль в развитии информационных технологий, и потребность в этих качественных отечественных устройствах в нашей стране может быть закрыта через 3 – 5 лет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор по международному развитию холдинга IT-компаний, одного из крупнейших облачных провайдеров России Олег Арсеньев.По его словам, в сфере информационных технологий Россия достаточно сильна, но есть проблемы, которые требуют скорейшего решения для дальнейшего успешного развития и обеспечения конкурентоспособности.Микропроцессорные технологии "нужны именно для того, чтобы иметь элементную базу, без которой ничего не получится" в области IT и искусственного интеллекта, и вопрос импортозамещения здесь по-прежнему стоит остро, отметил он.С проблемой в России активно работают, в том числе на базе технопарка в Севастополе, добавил эксперт. И решить ее удастся в ближайшую пятилетку, считает он.Путин призвал укреплять технологический суверенитетВ июле, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин подчеркнул, что для России в IT-сфере сегодня "важно не только разрабатывать решения, но и быстро воплощать их в товарах, в услугах, востребованных как внутри страны, так и в мире".В сентябре президент назвал "прекрасным" показатель развития IT-сектора в Москве, отметив, что в столичный сектор информационных технологий толичный IT-сектор растет на 80-85% ежегодно растет на 80-85%.А накануне, 12 октября, поздравляя аграриев с Днем работника сельского хозяйства, глава государства призвал внедрять в отрасль искусственный интеллект и цифровые технологии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Можем гордиться: некоторые российские ИТ-продукты лучшие в мире – эксперт "Мы сделаем здесь конфетку": эксперты о перспективах отрасли IT в Крыму Проект из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
В России, в том числе в Севастополе, ведется разработка микропроцессоров – элементной базы, которая играет ключевую роль в развитии информационных технологий, и потребность в этих качественных отечественных устройствах в нашей стране может быть закрыта через 3 – 5 лет. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал директор по международному развитию холдинга IT-компаний, одного из крупнейших облачных провайдеров России Олег Арсеньев.
По его словам, в сфере информационных технологий Россия достаточно сильна
, но есть проблемы, которые требуют скорейшего решения для дальнейшего успешного развития и обеспечения конкурентоспособности.
"Мы в целом достаточно сильные во всем. Но у нас есть определенные сложности. Глобально и индустриально. Например, в производстве оборудования, в частности, микропроцессоров. В России пока достаточно слабо это развито по ряду причин. Они и технологические, и политические", – поделился Арсеньев на полях фестиваля "ITPARK FEST 2025".
Микропроцессорные технологии "нужны именно для того, чтобы иметь элементную базу, без которой ничего не получится" в области IT и искусственного интеллекта, и вопрос импортозамещения здесь по-прежнему стоит остро, отметил он.
С проблемой в России активно работают, в том числе на базе технопарка в Севастополе
, добавил эксперт. И решить ее удастся в ближайшую пятилетку, считает он.
"Мы с этим работаем и не только мы – есть многие другие компании, которые тоже занимаются этим, потому что есть необходимость, нужно закрыть потребность. И я думаю, что в перспективе 3−5 лет эту проблему мы будем закрывать", – сказал Арсеньев.
В июле, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин подчеркнул, что для России в IT-сфере сегодня "важно не только разрабатывать решения, но и быстро воплощать их в товарах, в услугах, востребованных как внутри страны, так и в мире".
В сентябре президент назвал "прекрасным" показатель развития IT-сектора в Москве, отметив, что в столичный сектор информационных технологий толичный IT-сектор растет на 80-85% ежегодно растет на 80-85%.
А накануне, 12 октября, поздравляя аграриев с Днем работника сельского хозяйства, глава государства призвал внедрять в отрасль искусственный интеллект и цифровые технологии.
