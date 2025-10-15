Рейтинг@Mail.ru
Армия России продвигается вперед - хроники СВО - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Армия России продвигается вперед - хроники СВО
Армия России продвигается вперед - хроники СВО - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Армия России продвигается вперед - хроники СВО
Армия России продвинулась в глубину обороны противника в Днепропетровской области и разбила отдельные скопления ВСУ в Херсонской и Запорожской областях... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T13:13
2025-10-15T13:47
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
потери всу
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Армия России продвинулась в глубину обороны противника в Днепропетровской области и разбила отдельные скопления ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Украинские формирования потеряли 1415 военнослужащих по всей линии фронта. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Корчаковка, Павловка, Пролетарское, Кондратовка, Варачино и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Волчанск. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Шийковка, Московка, Петровка, Купянск Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Степановка, Иванополье, Северск, Бересток, Кондратовка и Константиновка ДНР. Противник потерял свыше 175 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новопавловка ДНР. Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белицкое, Новониколаевка, Димитров, Красноармейск ДНР, Владимировка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 460 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и завершила освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям в районах населенных пунктов Новое, Новоуспеновское, Успеновка, Полтавка Запорожской области, Даниловка, Приволье и Коломийцы Днепропетровской области. Противник потерял до 290 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований в районах населенных пунктов Ольговка, Антоновка Херсонской области, Приморское и Орехов Запорожской области. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих.Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Армия России продвигается вперед - хроники СВО

Украинские формирования потеряли больше 1400 боевиков в зоне спецоперации за сутки

13:13 15.10.2025 (обновлено: 13:47 15.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Армия России продвинулась в глубину обороны противника в Днепропетровской области и разбила отдельные скопления ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Украинские формирования потеряли 1415 военнослужащих по всей линии фронта. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Корчаковка, Павловка, Пролетарское, Кондратовка, Варачино и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Волчанск. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Шийковка, Московка, Петровка, Купянск Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Степановка, Иванополье, Северск, Бересток, Кондратовка и Константиновка ДНР. Противник потерял свыше 175 военнослужащих.
Сводка Минобороны на 15 октября 2025 годаСводка Минобороны на 15 октября 2025 года
Бойцы группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новопавловка ДНР. Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белицкое, Новониколаевка, Димитров, Красноармейск ДНР, Владимировка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 460 военнослужащих.
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и завершила освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям в районах населенных пунктов Новое, Новоуспеновское, Успеновка, Полтавка Запорожской области, Даниловка, Приволье и Коломийцы Днепропетровской области. Противник потерял до 290 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований в районах населенных пунктов Ольговка, Антоновка Херсонской области, Приморское и Орехов Запорожской области. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих.
Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
