https://crimea.ria.ru/20251015/armiya-rossii-prodvigaetsya-vpered---khroniki-svo-1150192898.html

Армия России продвигается вперед - хроники СВО

Армия России продвигается вперед - хроники СВО - РИА Новости Крым, 15.10.2025

Армия России продвигается вперед - хроники СВО

Армия России продвинулась в глубину обороны противника в Днепропетровской области и разбила отдельные скопления ВСУ в Херсонской и Запорожской областях... РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T13:13

2025-10-15T13:13

2025-10-15T13:47

новости сво

вооруженные силы россии

армия и флот

потери всу

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149704203_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_9385a0625cd23498a2654f6f833ffd69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Армия России продвинулась в глубину обороны противника в Днепропетровской области и разбила отдельные скопления ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Украинские формирования потеряли 1415 военнослужащих по всей линии фронта. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Корчаковка, Павловка, Пролетарское, Кондратовка, Варачино и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Волчанск. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Шийковка, Московка, Петровка, Купянск Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Степановка, Иванополье, Северск, Бересток, Кондратовка и Константиновка ДНР. Противник потерял свыше 175 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новопавловка ДНР. Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белицкое, Новониколаевка, Димитров, Красноармейск ДНР, Владимировка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 460 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и завершила освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям в районах населенных пунктов Новое, Новоуспеновское, Успеновка, Полтавка Запорожской области, Даниловка, Приволье и Коломийцы Днепропетровской области. Противник потерял до 290 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований в районах населенных пунктов Ольговка, Антоновка Херсонской области, Приморское и Орехов Запорожской области. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих.Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным моремЗачем на Украине заявили о готовности создать космические войскаНАТО не стоит сбивать российские самолеты - Рютте

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, потери всу , министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), инфографика