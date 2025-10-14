https://crimea.ria.ru/20251014/zhdat-li-v-krymu-pervogo-snega-1150166819.html
Ждать ли в Крыму первого снега
2025-10-14T10:07
2025-10-14T10:07
2025-10-14T10:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Предпосылок для выпадения снега в Крыму сейчас нет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.Следующие осадки в Крыму ожидаются 18 и 19 октября с прохождением холодного фронтального раздела, уточила синоптик, не исключив, что в этот период в горах может выпасть мокрый снег, однако пока об этом говорить рано.Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев, аномального холода в Крыму грядущей зимой не ожидается, однако сценарий может измениться, если океанологические процессы нарушат циркуляцию антициклона над Северным Полюсом.Несмотря на то, что из-за потепления климата сильные морозы случаются все реже, аномально холодная зима может наступить в России в ближайшие несколько лет. Такое допущение ранее сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из КрымаВ Крыму снято ограничение на посещение лесов
крым
10:07 14.10.2025 (обновлено: 10:14 14.10.2025)