Ждать ли в Крыму первого снега - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ждать ли в Крыму первого снега
Ждать ли в Крыму первого снега - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Ждать ли в Крыму первого снега
Предпосылок для выпадения снега в Крыму сейчас нет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна... РИА Новости Крым, 14.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Предпосылок для выпадения снега в Крыму сейчас нет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
крымская погода, погода в крыму, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, прогноз, крым, новости крыма
Ждать ли в Крыму первого снега

Снег в Крыму в ближайшее время не ожидается

10:07 14.10.2025 (обновлено: 10:14 14.10.2025)
 
Снег в Ялте 12 апреля 2025 года
Снег в Ялте 12 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Предпосылок для выпадения снега в Крыму сейчас нет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Сейчас на высоте полтора километра, на горе Ай-Петри, температура воздуха уже 0 градусов в ночные часы. При нуле градусов уже может выпадать мокрый снег. Но пока в Крыму нет синоптических условий для его образования", - сказала Любецкая.

Следующие осадки в Крыму ожидаются 18 и 19 октября с прохождением холодного фронтального раздела, уточила синоптик, не исключив, что в этот период в горах может выпасть мокрый снег, однако пока об этом говорить рано.
Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев, аномального холода в Крыму грядущей зимой не ожидается, однако сценарий может измениться, если океанологические процессы нарушат циркуляцию антициклона над Северным Полюсом.
Несмотря на то, что из-за потепления климата сильные морозы случаются все реже, аномально холодная зима может наступить в России в ближайшие несколько лет. Такое допущение ранее сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Сезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из Крыма
В Крыму снято ограничение на посещение лесов
