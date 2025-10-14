Рейтинг@Mail.ru
Зарезал сестру бритвой: житель Крыма пойдет на принудительное лечение - РИА Новости Крым, 14.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251014/zarezal-sestru-britvoy-zhitel-kryma-poydet-na-prinuditelnoe-lechenie-1150175791.html
Зарезал сестру бритвой: житель Крыма пойдет на принудительное лечение
Зарезал сестру бритвой: житель Крыма пойдет на принудительное лечение - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Зарезал сестру бритвой: житель Крыма пойдет на принудительное лечение
Житель Белогорского района зарезал бритвой родную сестру, пытался застрелить ее мужа и за это отправлен на принудительное лечение по решению суда, сообщает... РИА Новости Крым, 14.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Житель Белогорского района зарезал бритвой родную сестру, пытался застрелить ее мужа и за это отправлен на принудительное лечение по решению суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Трагедия развернулась ночью 8 июня, сообщалось ранее. 63-летний мужчина пришел в жилище своей сестры в Белогорске и трижды выстрелил из травматического пистолета в ее мужа. Потерпевший выжил и скрылся с места преступления. После этого нападавший зарезал сестру парикмахерской бритвой. Он был задержан. В ходе следствия эксперты выявили у фигуранта психическое расстройство."Судом вынесено постановление о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера", - сообщили во вторник в прокуратуре республики.Уточняется, что фигурант отправится на принудительное лечение в специализированный медицинский стационар с интенсивным наблюдением.
новости крыма, происшествия, убийство, новости, крым, белогорский район, суд
Зарезал сестру бритвой: житель Крыма пойдет на принудительное лечение

Прокуратура: крымчанин зарезал бритвой сестру и пытался застрелить ее мужа

15:27 14.10.2025 (обновлено: 16:54 14.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Житель Белогорского района зарезал бритвой родную сестру, пытался застрелить ее мужа и за это отправлен на принудительное лечение по решению суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Трагедия развернулась ночью 8 июня, сообщалось ранее. 63-летний мужчина пришел в жилище своей сестры в Белогорске и трижды выстрелил из травматического пистолета в ее мужа. Потерпевший выжил и скрылся с места преступления. После этого нападавший зарезал сестру парикмахерской бритвой. Он был задержан. В ходе следствия эксперты выявили у фигуранта психическое расстройство.
"Судом вынесено постановление о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера", - сообщили во вторник в прокуратуре республики.
Уточняется, что фигурант отправится на принудительное лечение в специализированный медицинский стационар с интенсивным наблюдением.
