https://crimea.ria.ru/20251014/zarezal-sestru-britvoy-zhitel-kryma-poydet-na-prinuditelnoe-lechenie-1150175791.html
Зарезал сестру бритвой: житель Крыма пойдет на принудительное лечение
Зарезал сестру бритвой: житель Крыма пойдет на принудительное лечение - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Зарезал сестру бритвой: житель Крыма пойдет на принудительное лечение
Житель Белогорского района зарезал бритвой родную сестру, пытался застрелить ее мужа и за это отправлен на принудительное лечение по решению суда, сообщает... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T15:27
2025-10-14T15:27
2025-10-14T16:54
новости крыма
происшествия
убийство
новости
крым
белогорский район
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111722/10/1117221036_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc8534d3182f1d8258d2bf8c559a4230.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Житель Белогорского района зарезал бритвой родную сестру, пытался застрелить ее мужа и за это отправлен на принудительное лечение по решению суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Трагедия развернулась ночью 8 июня, сообщалось ранее. 63-летний мужчина пришел в жилище своей сестры в Белогорске и трижды выстрелил из травматического пистолета в ее мужа. Потерпевший выжил и скрылся с места преступления. После этого нападавший зарезал сестру парикмахерской бритвой. Он был задержан. В ходе следствия эксперты выявили у фигуранта психическое расстройство."Судом вынесено постановление о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера", - сообщили во вторник в прокуратуре республики.Уточняется, что фигурант отправится на принудительное лечение в специализированный медицинский стационар с интенсивным наблюдением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрятала тело в мусорной яме – крымчанка ответит за убийство бывшего мужаВ Алуште женщина зарезала двоюродную сеструЖительницу Сакского района подозревают в убийстве новорожденного
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111722/10/1117221036_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c5d104ac1f4abcf561176a8805f39e9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, происшествия, убийство, новости, крым, белогорский район, суд
Зарезал сестру бритвой: житель Крыма пойдет на принудительное лечение
Прокуратура: крымчанин зарезал бритвой сестру и пытался застрелить ее мужа
15:27 14.10.2025 (обновлено: 16:54 14.10.2025)