Зарезал сестру бритвой: житель Крыма пойдет на принудительное лечение

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Житель Белогорского района зарезал бритвой родную сестру, пытался застрелить ее мужа и за это отправлен на принудительное лечение по решению суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Трагедия развернулась ночью 8 июня, сообщалось ранее. 63-летний мужчина пришел в жилище своей сестры в Белогорске и трижды выстрелил из травматического пистолета в ее мужа. Потерпевший выжил и скрылся с места преступления. После этого нападавший зарезал сестру парикмахерской бритвой. Он был задержан. В ходе следствия эксперты выявили у фигуранта психическое расстройство."Судом вынесено постановление о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера", - сообщили во вторник в прокуратуре республики.Уточняется, что фигурант отправится на принудительное лечение в специализированный медицинский стационар с интенсивным наблюдением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрятала тело в мусорной яме – крымчанка ответит за убийство бывшего мужаВ Алуште женщина зарезала двоюродную сеструЖительницу Сакского района подозревают в убийстве новорожденного

