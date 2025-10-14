Рейтинг@Mail.ru
Волосок к волоску: кто делает парик незаметным
Проект о людях редких профессий "Штучная работа"
Волосок к волоску: кто делает парик незаметным
Волосок к волоску: кто делает парик незаметным - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Волосок к волоску: кто делает парик незаметным
Хорошие, густые и блестящие волосы у всех народов и во все времена были признаком молодости, здоровья и красоты. Но иногда людям не везет: шевелюра с возрастом... РИА Новости Крым, 14.10.2025
Хорошие, густые и блестящие волосы у всех народов и во все времена были признаком молодости, здоровья и красоты. Но иногда людям не везет: шевелюра с возрастом редеет, а некоторые и вовсе теряют ее из-за болезней. Тогда на помощь приходят постижеры – люди редкой профессии.Крым – это не только знаменитое Ласточкино гнездо, Аю-Даг и теплое море. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане редких профессий – таких, которых даже в каталоге специальностей не встретишь, настолько бывают специфичны их умения. О них – в спецпроекте РИА Новости Крым "Штучная работа".Инна Бастрыкина влюбилась в ремесло постижера (от французского слова "postiche" - накладные волосы) более 25 лет назад, практически в детстве.От тети, которая так же всю жизнь занималась париками, Инне достались старинные инструменты. Она показывает старинные уникальные гребни, которые нигде не продаются, и карды, изготовленные мастером на заказ из цыганских иголок. Эта – рукодельная, но есть и современные, их продают даже на маркетпейсах, и их также используют мастера, которые наращивают натуральные волосы.Инна работает исключительно с натуральными волосами, потому что "жалко своего труда":"Сделаешь из искусственных, а он очень быстро теряет внешний вид. Опять же, есть больше вариантов работы с ним – его можно заплетать, красить, завивать, как обычные волосы".Инна рассказывает, что есть специальные площадки для покупки волос у населения. Постижеры из общего объема продаваемых волос берут меньшую часть, большую – парикмахеры для модной процедуры наращивания. Хороших волос сейчас на рынке мало, говорит постижер.Натуральные волосы бывают азиатского, европейского, южно-русского и славянского типа. Самые дорогие относятся к славянскому типу."Азиатские" волосы и на ощупь густые, тяжелые, грубые. "Русские" - тонкие, податливые.Осветленные, крашеные волосы у постижеров ценятся меньше, потому что неизвестно, какой химической обработке они подвергались. Они в работе могут ломаться, сечься. Инна говорит, что лучше потом сам клиент покрасит их как захочет, или же сама Инна выполнит заказ клиента и выкрасит парик или заготовку на него.В основном париками пользуются люди, у которых есть проблемы с выпадением волос, алопецией. Это бывает как основным заболеванием, так и симптомом разных других болезней или последствием химиотерапии, например.Есть и те, кто обращается к постижеру, не имея внешних недостатков, но желая сделать свою внешность более выигрышной. Инна показывает обруч, на котором закреплены волосы. Если его надеть, то возникает ощущение пышной копны волос."Это не совсем обычный заказ. Мне по желанию клиентки надо было придумать оригинальное конструктивное решение, пришивать тамбуровку, чтобы не терло голову и не был виден металл обруча. Заказчица носит челку, она одевает утром этот обруч и уже красавица, не надо делать никаких причесок и начесов. Вот это изделие - исключительно для красоты".Инна работает только с женщинами, но есть и постижеры – мужские мастера. Она говорит, что часто мужчины, которые не хотят брить голову, стремятся сделать процедуру по пересадке волос:Для изготовления индивидуального парика клиенту потребуется три визита к постижеру. Сняв мерки, мастер приступает к работе. Можно сделать полноценный парик, который держится на затягивающемся шнурке или на крючках, а можно - систему замещения волос, крепящуюся к голове… скотчем:"Таких специальных липучек хватает для ношения в течение дня: погуляла и вечером сняла. Но есть люди, которые в парике даже спят".Срок годности парика – год, а системы замещения волос – от полугода до года. Но этот срок индивидуален и зависит от того, как ухаживать за своим париком, чем его мыть, как сушить, расчесывать, ходить ли в нем под солнцем или дождем и так далее.Парик – не дешевое удовольствие, но и делать его сложно, долго, нужно терпение и предельная аккуратность."Глаза сильно устают, руки и спина. Работа такая же тщательная, как и хорошая вышивка", - признается постижер.
https://crimea.ria.ru/20250724/zhivopisets-tysyacheletiy-kak-rabotaet-khudozhnik-mozaichist-1148180752.html
крым, красота и здоровье, профессия, общество
Волосок к волоску: кто делает парик незаметным

Китайские фальсификаторы научились делать волосы азиатов неотличимыми от европейских

19:37 14.10.2025
 
Хорошие, густые и блестящие волосы у всех народов и во все времена были признаком молодости, здоровья и красоты. Но иногда людям не везет: шевелюра с возрастом редеет, а некоторые и вовсе теряют ее из-за болезней. Тогда на помощь приходят постижеры – люди редкой профессии.
Крым – это не только знаменитое Ласточкино гнездо, Аю-Даг и теплое море. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане редких профессий – таких, которых даже в каталоге специальностей не встретишь, настолько бывают специфичны их умения. О них – в спецпроекте РИА Новости Крым "Штучная работа".
Инна Бастрыкина влюбилась в ремесло постижера (от французского слова "postiche" - накладные волосы) более 25 лет назад, практически в детстве.

"У меня тетя занималась изготовлением париков. Мы с мамой приехали к ней в гости и я увидела у нее на болванке парик. Я даже не примеряла его, просто любовалась. И я попросила, чтобы тетя меня научила", - с улыбкой вспоминает постижер Инна Бастрыкина свой первый шаг к изготовлению париков.

Общие вопросы профессии постижера проходят парикмахеры, когда обучаются в колледжах. Учат этому ремеслу и в частных мастерских на материке. Но очень часто оно передается из рук в руки династически, как в случае с Инной.
От тети, которая так же всю жизнь занималась париками, Инне достались старинные инструменты. Она показывает старинные уникальные гребни, которые нигде не продаются, и карды, изготовленные мастером на заказ из цыганских иголок. Эта – рукодельная, но есть и современные, их продают даже на маркетпейсах, и их также используют мастера, которые наращивают натуральные волосы.
Инна работает исключительно с натуральными волосами, потому что "жалко своего труда":
"Сделаешь из искусственных, а он очень быстро теряет внешний вид. Опять же, есть больше вариантов работы с ним – его можно заплетать, красить, завивать, как обычные волосы".
Инна рассказывает, что есть специальные площадки для покупки волос у населения. Постижеры из общего объема продаваемых волос берут меньшую часть, большую – парикмахеры для модной процедуры наращивания. Хороших волос сейчас на рынке мало, говорит постижер.
Натуральные волосы бывают азиатского, европейского, южно-русского и славянского типа. Самые дорогие относятся к славянскому типу.
"На рынке в основном волосы из Азии и Европы. "Славянские" волосы – дефицит. На рынке очень много продают азиатских волос под видом русских. Есть фабрики, которые утончают волосы, красят, силиконят. И так делают, что не специалист и не поймет, откуда они родом. Но я в основном вижу", - Инна снимает со стены образцы разных волос и дает нам их пощупать.
"Азиатские" волосы и на ощупь густые, тяжелые, грубые. "Русские" - тонкие, податливые.
Осветленные, крашеные волосы у постижеров ценятся меньше, потому что неизвестно, какой химической обработке они подвергались. Они в работе могут ломаться, сечься. Инна говорит, что лучше потом сам клиент покрасит их как захочет, или же сама Инна выполнит заказ клиента и выкрасит парик или заготовку на него.
В основном париками пользуются люди, у которых есть проблемы с выпадением волос, алопецией. Это бывает как основным заболеванием, так и симптомом разных других болезней или последствием химиотерапии, например.
Есть и те, кто обращается к постижеру, не имея внешних недостатков, но желая сделать свою внешность более выигрышной. Инна показывает обруч, на котором закреплены волосы. Если его надеть, то возникает ощущение пышной копны волос.
"Это не совсем обычный заказ. Мне по желанию клиентки надо было придумать оригинальное конструктивное решение, пришивать тамбуровку, чтобы не терло голову и не был виден металл обруча. Заказчица носит челку, она одевает утром этот обруч и уже красавица, не надо делать никаких причесок и начесов. Вот это изделие - исключительно для красоты".
Инна работает только с женщинами, но есть и постижеры – мужские мастера. Она говорит, что часто мужчины, которые не хотят брить голову, стремятся сделать процедуру по пересадке волос:
"Но это не панацея, к сожалению. Волосы могут так же отторгаться, как и импланты зубов. И бывает очень обидно потратить безумные деньги и в итоге опять остаться без шевелюры".
Для изготовления индивидуального парика клиенту потребуется три визита к постижеру. Сняв мерки, мастер приступает к работе. Можно сделать полноценный парик, который держится на затягивающемся шнурке или на крючках, а можно - систему замещения волос, крепящуюся к голове… скотчем:
"Таких специальных липучек хватает для ношения в течение дня: погуляла и вечером сняла. Но есть люди, которые в парике даже спят".
Срок годности парика – год, а системы замещения волос – от полугода до года. Но этот срок индивидуален и зависит от того, как ухаживать за своим париком, чем его мыть, как сушить, расчесывать, ходить ли в нем под солнцем или дождем и так далее.
Парик – не дешевое удовольствие, но и делать его сложно, долго, нужно терпение и предельная аккуратность.
"Глаза сильно устают, руки и спина. Работа такая же тщательная, как и хорошая вышивка", - признается постижер.
