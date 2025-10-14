Рейтинг@Mail.ru
В Ялте пенсионерка пострадала из-за тактильной разметки на переходе - РИА Новости Крым, 14.10.2025
В Ялте пенсионерка пострадала из-за тактильной разметки на переходе
В Ялте пенсионерка пострадала из-за тактильной разметки на переходе - РИА Новости Крым, 14.10.2025
В Ялте пенсионерка пострадала из-за тактильной разметки на переходе
В Ялте пенсионерка пострадала из-за некачественной тактильной разметки для слабовидящих, прокуратура начала проверку по данному факту. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T20:09
2025-10-14T20:09
крым
ялта
прокуратура республики крым
новости крыма
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150170525_0:278:960:818_1920x0_80_0_0_b9e2169b552fefd39adcada77940c827.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Ялте пенсионерка пострадала из-за некачественной тактильной разметки для слабовидящих, прокуратура начала проверку по данному факту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел на улице Бирюкова. В соцсетях сообщалось, что женщина споткнулась и упала, получив травмы. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а также о благоустройстве.
крым, ялта, прокуратура республики крым, новости крыма, происшествия
В Ялте пенсионерка пострадала из-за тактильной разметки на переходе

В Ялте пенсионерка пострадала из-за тактильной разметки для слабовидящих

20:09 14.10.2025
 
В Ялте прокуратура проверит обстоятельства падения пожилой женщины из-за состояния тактильной разметки
В Ялте прокуратура проверит обстоятельства падения пожилой женщины из-за состояния тактильной разметки
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Ялте пенсионерка пострадала из-за некачественной тактильной разметки для слабовидящих, прокуратура начала проверку по данному факту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел на улице Бирюкова. В соцсетях сообщалось, что женщина споткнулась и упала, получив травмы.
"В Ялте прокуратура проверит информацию, размещенную в медиапространстве, о получении травм жительницей города, которая споткнулась о тактильную разметку для слабовидящих на улице Бирюкова", – сказано в сообщении.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а также о благоустройстве.
"Также будет дана оценка в части деятельности коммунальных служб, ответственных за данный участок. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", – добавили в сообщении.
