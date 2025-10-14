https://crimea.ria.ru/20251014/v-yalte-pensionerka-postradala-iz-za-taktilnoy-razmetki-na-perekhode--1150170788.html
В Ялте пенсионерка пострадала из-за тактильной разметки на переходе
В Ялте пенсионерка пострадала из-за тактильной разметки на переходе - РИА Новости Крым, 14.10.2025
В Ялте пенсионерка пострадала из-за тактильной разметки на переходе
В Ялте пенсионерка пострадала из-за некачественной тактильной разметки для слабовидящих, прокуратура начала проверку по данному факту. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T20:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Ялте пенсионерка пострадала из-за некачественной тактильной разметки для слабовидящих, прокуратура начала проверку по данному факту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел на улице Бирюкова. В соцсетях сообщалось, что женщина споткнулась и упала, получив травмы. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а также о благоустройстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт в маршрутке в Феодосии - СК и прокуратура начали проверкуВ Крыму чиновницу осудили за халатность при покупке квартир сиротамОпасные батуты и аттракционы выявили в Керчи
