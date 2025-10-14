https://crimea.ria.ru/20251014/v-rossii-proydet-pervyy-vinnyy-sammit-briks--kiselev-1150175343.html

В России пройдет первый винный саммит БРИКС – Киселев

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Первый винный саммит БРИКС состоится в рамках IV Российского винодельческого форума по инициативе Ассоциации виноградарей и виноделов России. Об этом сообщил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления АВВР Дмитрий Киселев во время презентации программы форума, который пройдет 12 и 13 ноября в Москве."Ассоциация виноградарей и виноделов России начала заниматься экспортным продвижением российских вин и развитием направления международного сотрудничества. Сегодня международное сотрудничество профессионалов винодельческой отрасли активно развивается в контуре стран БРИКС, многие из которых также демонстрируют положительную динамку винного рынка и высокий уровень развития национальных винных индустрий", – сказал Киселев.По его словам, на первом этапе Ассоциация вышла с предложением о сотрудничестве к странам-сооснователям БРИКС – кроме России это Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.Направлениями для совместной работы , в частности, станут, программа обмена в сфере практических навыков виноделов, восполнение производственных цепочек, наладка производства необходимого оборудования, эногастрономический туризм и другие.Четвертый Российский винодельческий форум традиционно станет площадкой, где встретятся производители, эксперты, наука и государство. В ходе мероприятия состоится вручение ежегодной Премии по виноградарству и виноделию имени князя Льва Голицына в размере миллиона рублей. В этом году она будет вручена в рамках форума во второй раз. Организаторами форума выступают ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" и фонд "Росконгресс" при поддержке Правительства РФ. Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – НИЦ "Курчатовский институт".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предотвратить застройку: в РФ создают карту виноградопригодных земельВ Севастополе планируют собрать около 200 тонн столового винограда"Виноград стрессанул": каким будет урожай в Крыму после сюрпризов погоды

