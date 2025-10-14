https://crimea.ria.ru/20251014/v-rossii-poyavyatsya-bespilotnye-gruzoperevozchiki-1150174146.html

В России появятся беспилотные грузоперевозчики

В России появятся беспилотные грузоперевозчики - РИА Новости Крым, 14.10.2025

В России появятся беспилотные грузоперевозчики

На дорогах России начнут внедрять полностью беспилотные транспортные средства. До конца 2026-го года в стране должны появиться новые маршруты для таких машин... РИА Новости Крым, 14.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. На дорогах России начнут внедрять полностью беспилотные транспортные средства. До конца 2026-го года в стране должны появиться новые маршруты для таких машин. Подготовить концепцию рынка беспилотных грузоперевозок планируют до 2035 года. Об этом заявили на совещании правительства по развитию беспилотного транспорта под председательством вице-премьера Виталия Савельева.Транспортные средства 5-го уровня автоматизации – это полностью автономные машины, способные передвигаться в любых условиях без участия водителя.На российских дорогах был утвержден план по внедрению транспортных средств 5-го уровня автоматизации – полностью беспилотных грузовых автомобилей, отметили в правительстве. Новый этап развития предполагает создание правовой базы, тестирование технологий и подготовку концепции рынка беспилотных грузоперевозок до 2035 года."Сегодня по российским трассам уже курсируют 90 грузовиков 3-го уровня автоматизации. Планом предусмотрено, что до конца 2026 года появятся новые маршруты для беспилотных машин и будет запущена система цифровых двойников дорог, включая трассу М-12 "Восток", – сказано в сообщении.Минтрансу совместно с заинтересованными ведомствами поручено разработать законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Его внесение в правительство страны запланировано на I квартал 2026 года.Ранее глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич на полях ВЭФ заявил, что первые безэкипажные катера подключили к единой системе идентификации беспилотного транспорта, создаваемой на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". Подключение безэкипажных катеров подтвердило готовность единой системы идентификации к работе с беспилотным транспортом во всех средах – на земле, воде и в воздухе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ открыли новый класс воздушного пространства для беспилотниковРоссия создает войска беспилотных систем как отдельный род войскПутин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную технику

