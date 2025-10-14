Рейтинг@Mail.ru
В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты
В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты
В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты
В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты
В Крыму с 1 ноября по 28 февраля будет запрещена рыбалка на некоторых участках акватории у берегов Ялты, проинформировали во вторник в администрации города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 ноября по 28 февраля будет запрещена рыбалка на некоторых участках акватории у берегов Ялты, проинформировали во вторник в администрации города.При этом за пределами стометровой зоны рыбная ловля на обозначенных участках разрешена, уточнили в администрации. Ограничения вводятся в целях сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов в Черном море.Ранее в минсельхозе Крыма сообщили, что в Крыму на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос объем произведенной аквакультуры – рыбы и моллюсков, он составил три тысячи тонн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь получит 150 миллионов рублей на рыболовствоЗачем бросать рыбу обратно в воду: спортивная рыбалка в КрымуКрым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасль
В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты

12:07 14.10.2025 (обновлено: 12:08 14.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 ноября по 28 февраля будет запрещена рыбалка на некоторых участках акватории у берегов Ялты, проинформировали во вторник в администрации города.

"С 1 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года Министерство сельского хозяйства России вводит запрет на добычу всех водных биоресурсов на расстоянии менее 100 метров от берега в акваториях Ялтинского пассажирского и грузового портов, порта "Артек", а также вдоль центральной набережной Ялты до устья реки Водопадная", – говорится в сообщении.

При этом за пределами стометровой зоны рыбная ловля на обозначенных участках разрешена, уточнили в администрации. Ограничения вводятся в целях сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов в Черном море.
Ранее в минсельхозе Крыма сообщили, что в Крыму на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос объем произведенной аквакультуры – рыбы и моллюсков, он составил три тысячи тонн.
