В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты

В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 ноября по 28 февраля будет запрещена рыбалка на некоторых участках акватории у берегов Ялты, проинформировали во вторник в администрации города.При этом за пределами стометровой зоны рыбная ловля на обозначенных участках разрешена, уточнили в администрации. Ограничения вводятся в целях сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов в Черном море.Ранее в минсельхозе Крыма сообщили, что в Крыму на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос объем произведенной аквакультуры – рыбы и моллюсков, он составил три тысячи тонн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь получит 150 миллионов рублей на рыболовствоЗачем бросать рыбу обратно в воду: спортивная рыбалка в КрымуКрым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасль

