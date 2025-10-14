https://crimea.ria.ru/20251014/v-krymu-zapretyat-rybalku-u-beregov-yalty-1150170644.html
В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты
В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты - РИА Новости Крым, 14.10.2025
В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты
В Крыму с 1 ноября по 28 февраля будет запрещена рыбалка на некоторых участках акватории у берегов Ялты, проинформировали во вторник в администрации города. РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T12:07
2025-10-14T12:07
2025-10-14T12:08
рыбалка
ялта
черное море
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585663_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5293927632a21e446189457c743ecad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 ноября по 28 февраля будет запрещена рыбалка на некоторых участках акватории у берегов Ялты, проинформировали во вторник в администрации города.При этом за пределами стометровой зоны рыбная ловля на обозначенных участках разрешена, уточнили в администрации. Ограничения вводятся в целях сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов в Черном море.Ранее в минсельхозе Крыма сообщили, что в Крыму на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос объем произведенной аквакультуры – рыбы и моллюсков, он составил три тысячи тонн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь получит 150 миллионов рублей на рыболовствоЗачем бросать рыбу обратно в воду: спортивная рыбалка в КрымуКрым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасль
ялта
черное море
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585663_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_05fd1797cdf13912b3238dbf35d51b1d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рыбалка, ялта, черное море, крым, новости крыма
В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты
У берегов Ялты с 1 ноября запретят рыбалку – мэр Павленко
12:07 14.10.2025 (обновлено: 12:08 14.10.2025)