В Феодосии будет громко

Учебные стрельбы военнослужащих запланированы в Феодосии во второй половине дня во вторник. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 14.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Учебные стрельбы военнослужащих запланированы в Феодосии во второй половине дня во вторник. Об этом сообщили в городской администрации.Кроме того, в администрации сообщили, что учебные маневры также будут проводить и на мысе Ильи – самой восточной точке Крымских гор, которая замыкает Феодосийскую бухту с запада."Просим сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", – добавили в городской администрации.На всей территории Республики Крым и в Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотниковВС России и Белоруссии завершили совместное учение "Запад-2025"Над Крымом и Черным морем сбили вражеские беспилотники

