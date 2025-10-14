Рейтинг@Mail.ru
14.10.2025
В Феодосии будет громко
В Феодосии будет громко - РИА Новости Крым, 14.10.2025
В Феодосии будет громко
Учебные стрельбы военнослужащих запланированы в Феодосии во второй половине дня во вторник. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 14.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Учебные стрельбы военнослужащих запланированы в Феодосии во второй половине дня во вторник. Об этом сообщили в городской администрации.Кроме того, в администрации сообщили, что учебные маневры также будут проводить и на мысе Ильи – самой восточной точке Крымских гор, которая замыкает Феодосийскую бухту с запада."Просим сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", – добавили в городской администрации.На всей территории Республики Крым и в Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
В Феодосии будет громко

В Феодосии во второй половине дня запланированы стрельбы военных

10:59 14.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Учебные стрельбы военнослужащих запланированы в Феодосии во второй половине дня во вторник. Об этом сообщили в городской администрации.
"14 октября, в период с 15 до 17 часов в районе четвертого и тринадцатого причалов будут проводиться учебные стрельбы", – сказано в сообщении.
Кроме того, в администрации сообщили, что учебные маневры также будут проводить и на мысе Ильи – самой восточной точке Крымских гор, которая замыкает Феодосийскую бухту с запада.
"Просим сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", – добавили в городской администрации.
На всей территории Республики Крым и в Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
