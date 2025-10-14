https://crimea.ria.ru/20251014/v-alushte-iz-za-avarii-okolo-7-tysyach-abonentov-ostalis-bez-vody--1150167381.html

В Алуште из-за аварии около 7 тысяч абонентов остались без воды

14.10.2025

В Алуште из-за аварии около 7 тысяч абонентов остались без воды

Почти семь тысяч абонентов в Алуште остались без воды из-за аварии на линии в районе улицы Богдана Хмельницкого. Поломку планируют устранить до 14 часов...

вода крыма

вода в крыму

алушта

жкх крыма и севастополя

отключение воды в крыму

крым

новости крыма

галина огнева

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Почти семь тысяч абонентов в Алуште остались без воды из-за аварии на линии в районе улицы Богдана Хмельницкого. Поломку планируют устранить до 14 часов вторника. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.Глава администрации уточнила, что подача воды ограничена на улицах Богдана Хмельницкого, Ленина, Красноармейской, Платановой, Таврической, Пограничной, Судакской, Пионерской. Также нет воды у жителей переулков Иванова, Ревкомовского, Спортивного, Заводского и Приморского парка. "Аварийно-восстановительные работы ориентировочно будут завершены до 14:00. Подвоз воды организован в 10:30", – уточнила Огнева.Кроме того, утром во вторник стало известно, что почти 20 улиц и переулков Судака остались без света из-за аварии на линии электропередачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водоводаКапремонт водовода в Евпатории - в эксплуатацию ввели новый участокВ Крыму снижаются запасы воды

алушта

крым

2025

Новости

