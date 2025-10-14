Рейтинг@Mail.ru
В Алуште из-за аварии около 7 тысяч абонентов остались без воды - РИА Новости Крым, 14.10.2025
В Алуште из-за аварии около 7 тысяч абонентов остались без воды
В Алуште из-за аварии около 7 тысяч абонентов остались без воды - РИА Новости Крым, 14.10.2025
В Алуште из-за аварии около 7 тысяч абонентов остались без воды
Почти семь тысяч абонентов в Алуште остались без воды из-за аварии на линии в районе улицы Богдана Хмельницкого. Поломку планируют устранить до 14 часов... РИА Новости Крым, 14.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Почти семь тысяч абонентов в Алуште остались без воды из-за аварии на линии в районе улицы Богдана Хмельницкого. Поломку планируют устранить до 14 часов вторника. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.Глава администрации уточнила, что подача воды ограничена на улицах Богдана Хмельницкого, Ленина, Красноармейской, Платановой, Таврической, Пограничной, Судакской, Пионерской. Также нет воды у жителей переулков Иванова, Ревкомовского, Спортивного, Заводского и Приморского парка. "Аварийно-восстановительные работы ориентировочно будут завершены до 14:00. Подвоз воды организован в 10:30", – уточнила Огнева.Кроме того, утром во вторник стало известно, что почти 20 улиц и переулков Судака остались без света из-за аварии на линии электропередачи.
алушта
крым
вода крыма, вода в крыму, алушта, жкх крыма и севастополя, отключение воды в крыму, крым, новости крыма, галина огнева
В Алуште из-за аварии около 7 тысяч абонентов остались без воды

Крупная авария на магистрали в Алуште оставила без воды около 7 тысяч абонентов

10:42 14.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Почти семь тысяч абонентов в Алуште остались без воды из-за аварии на линии в районе улицы Богдана Хмельницкого. Поломку планируют устранить до 14 часов вторника. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.
"По информации Алуштинского филиала ГУП РК "Вода Крыма", на улице Богдана Хмельницкого произошла авария на запорной арматуре. Под отключением 6897 абонентов", – сказано в сообщении.
Глава администрации уточнила, что подача воды ограничена на улицах Богдана Хмельницкого, Ленина, Красноармейской, Платановой, Таврической, Пограничной, Судакской, Пионерской. Также нет воды у жителей переулков Иванова, Ревкомовского, Спортивного, Заводского и Приморского парка.
"Аварийно-восстановительные работы ориентировочно будут завершены до 14:00. Подвоз воды организован в 10:30", – уточнила Огнева.
Кроме того, утром во вторник стало известно, что почти 20 улиц и переулков Судака остались без света из-за аварии на линии электропередачи.
