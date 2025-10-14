https://crimea.ria.ru/20251014/uscherb-na-10-mln-na-zamnachalnika-mchs-rostovskoy-oblasti-zaveli-delo-1150178439.html
Ущерб на 10 млн: на замначальника МЧС Ростовской области завели дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области подозревается в превышении должностных полномочий с десятимиллионным ущербом для бюджета. Об этом сообщает Управление ФСБ России по региону.По данным ведомства, фигурант подписал акты приемки работ по строительству сооружения Государственной инспекции маломерных судов в Таганроге. Фактически работы выполнены не были. Ущерб превысил 10 млн рублей. Уголовное дело открыто по статье о превышении должностных полномочий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам заключенияЭкс-глава МЧС Крыма арестован на два месяцаСледком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа
