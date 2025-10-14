Рейтинг@Mail.ru
Ущерб на 10 млн: на замначальника МЧС Ростовской области завели дело - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251014/uscherb-na-10-mln-na-zamnachalnika-mchs-rostovskoy-oblasti-zaveli-delo-1150178439.html
Ущерб на 10 млн: на замначальника МЧС Ростовской области завели дело
Ущерб на 10 млн: на замначальника МЧС Ростовской области завели дело - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Ущерб на 10 млн: на замначальника МЧС Ростовской области завели дело
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области подозревается в превышении должностных полномочий с десятимиллионным ущербом для бюджета. Об этом... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T17:27
2025-10-14T19:10
мчс ростовской области
закон и право
ущерб
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f6a7b6598ab1deabbe0d6794f67f4df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области подозревается в превышении должностных полномочий с десятимиллионным ущербом для бюджета. Об этом сообщает Управление ФСБ России по региону.По данным ведомства, фигурант подписал акты приемки работ по строительству сооружения Государственной инспекции маломерных судов в Таганроге. Фактически работы выполнены не были. Ущерб превысил 10 млн рублей. Уголовное дело открыто по статье о превышении должностных полномочий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам заключенияЭкс-глава МЧС Крыма арестован на два месяцаСледком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_45:0:1485:1080_1920x0_80_0_0_3b48ecfa58f29cdf56e41a0d14febba1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс ростовской области, закон и право, ущерб, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Ущерб на 10 млн: на замначальника МЧС Ростовской области завели дело

Замглавы МЧС Ростовской области подозревается в превышении полномочий

17:27 14.10.2025 (обновлено: 19:10 14.10.2025)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области подозревается в превышении должностных полномочий с десятимиллионным ущербом для бюджета. Об этом сообщает Управление ФСБ России по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с Главным управлением Службы безопасности МЧС России выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя начальника ГУ МЧС России по Ростовской области, причастного к превышению должностных полномочий", – цитирует сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, фигурант подписал акты приемки работ по строительству сооружения Государственной инспекции маломерных судов в Таганроге. Фактически работы выполнены не были. Ущерб превысил 10 млн рублей. Уголовное дело открыто по статье о превышении должностных полномочий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам заключения
Экс-глава МЧС Крыма арестован на два месяца
Следком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа
 
МЧС Ростовской областиЗакон и правоУщербНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе
18:45Голубь мира для Трампа: что показывает внешняя политика США
18:04Сенатор от Крыма помог собрать 300 млн рублей для помощи фронту
17:51Путин поговорил по телефону с лидерами Таджикистана и Узбекистана
17:47Рейд в Севастополе закрыли второй раз за полчаса
17:41Аэропорт Краснодара обслужил более 100 тысяч пассажиров за месяц
17:34Два беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
17:32Катера и паромы в Севастополе возобновили движение
17:27Ущерб на 10 млн: на замначальника МЧС Ростовской области завели дело
17:21В Севастополе перекрыли рейд
17:10"Лишил гражданства, которого он мне не давал" - Царев об указе Зеленского
16:49Крым готов к отопительному сезону на 99%
16:32Битва при Рущуке: как Кутузов избавил Россию от войны на два фронта
16:13Зеленский лишил гражданства Олега Царева и Сергея Полунина
15:55В Севастополе аграрии получили 850 млн рублей поддержки за год
15:27Зарезал сестру бритвой: житель Крыма пойдет на принудительное лечение
15:11В России пройдет первый винный саммит БРИКС – Киселев
14:48Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройке
14:25Легковушка влетела под грузовик в Краснодарском крае - водитель погиб
14:16Крымский мост: оперативная обстановка во вторник
Лента новостейМолния