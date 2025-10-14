Рейтинг@Mail.ru
Путин поговорил по телефону с лидерами Таджикистана и Узбекистана - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251014/putin-pogovoril-po-telefonu-s-liderami-tadzhikistana-i-uzbekistana-1150178149.html
Путин поговорил по телефону с лидерами Таджикистана и Узбекистана
Путин поговорил по телефону с лидерами Таджикистана и Узбекистана - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Путин поговорил по телефону с лидерами Таджикистана и Узбекистана
Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонные разговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T17:51
2025-10-14T17:32
новости
владимир путин (политик)
политика
россия
таджикистан
узбекистан
эмомали рахмон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_dd1b686222c72d3647e0d4289aad6a65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонные разговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах. Отмечен рост взаимного товарооборота. Высказано также удовлетворение по поводу тесного практического взаимодействия ряда ключевых ведомств двух стран", – сообщили в Кремле по итогам переговоров с Мирзиеевым.Подчеркивается, что лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление двусторонних союзнических отношений. В рамках переговоров с таджикским коллегой Путин поблагодарил его за гостеприимство и теплый прием, оказанные в ходе государственного визита в Таджикистан, а также отметил высокий уровень организации прошедших в Душанбе второго саммита Россия – Центральная Азия и заседания Совета глав государств - участников СНГ."Лидеры выразили удовлетворение конструктивным и содержательным характером двусторонних переговоров. Принятые решения и солидный пакет подписанных совместных документов несомненно, придадут новый импульс дальнейшему развитию российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества", – сказано в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия расширяет экономическое сотрудничество внутри СНГ и ЕАЭСРоссия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – ПутинСоглашения России и Таджикистана: итоги встречи глав государств
россия
таджикистан
узбекистан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_85b9ff8fa94b52087882f18c5d192060.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир путин (политик), политика, россия, таджикистан, узбекистан, эмомали рахмон
Путин поговорил по телефону с лидерами Таджикистана и Узбекистана

Путин провел телефонные разговоры с Мирзиеевым и Рахмоном – Кремль

17:51 14.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонные разговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах. Отмечен рост взаимного товарооборота. Высказано также удовлетворение по поводу тесного практического взаимодействия ряда ключевых ведомств двух стран", – сообщили в Кремле по итогам переговоров с Мирзиеевым.
Подчеркивается, что лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление двусторонних союзнических отношений.
В рамках переговоров с таджикским коллегой Путин поблагодарил его за гостеприимство и теплый прием, оказанные в ходе государственного визита в Таджикистан, а также отметил высокий уровень организации прошедших в Душанбе второго саммита Россия – Центральная Азия и заседания Совета глав государств - участников СНГ.
"Лидеры выразили удовлетворение конструктивным и содержательным характером двусторонних переговоров. Принятые решения и солидный пакет подписанных совместных документов несомненно, придадут новый импульс дальнейшему развитию российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества", – сказано в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия расширяет экономическое сотрудничество внутри СНГ и ЕАЭС
Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – Путин
Соглашения России и Таджикистана: итоги встречи глав государств
 
НовостиВладимир Путин (политик)ПолитикаРоссияТаджикистанУзбекистанЭмомали Рахмон
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе
18:45Голубь мира для Трампа: что показывает внешняя политика США
18:04Сенатор от Крыма помог собрать 300 млн рублей для помощи фронту
17:51Путин поговорил по телефону с лидерами Таджикистана и Узбекистана
17:47Рейд в Севастополе закрыли второй раз за полчаса
17:41Аэропорт Краснодара обслужил более 100 тысяч пассажиров за месяц
17:34Два беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
17:32Катера и паромы в Севастополе возобновили движение
17:27Ущерб на 10 млн: на замначальника МЧС Ростовской области завели дело
17:21В Севастополе перекрыли рейд
17:10"Лишил гражданства, которого он мне не давал" - Царев об указе Зеленского
16:49Крым готов к отопительному сезону на 99%
16:32Битва при Рущуке: как Кутузов избавил Россию от войны на два фронта
16:13Зеленский лишил гражданства Олега Царева и Сергея Полунина
15:55В Севастополе аграрии получили 850 млн рублей поддержки за год
15:27Зарезал сестру бритвой: житель Крыма пойдет на принудительное лечение
15:11В России пройдет первый винный саммит БРИКС – Киселев
14:48Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройке
14:25Легковушка влетела под грузовик в Краснодарском крае - водитель погиб
14:16Крымский мост: оперативная обстановка во вторник
Лента новостейМолния