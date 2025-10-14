https://crimea.ria.ru/20251014/putin-pogovoril-po-telefonu-s-liderami-tadzhikistana-i-uzbekistana-1150178149.html
Путин поговорил по телефону с лидерами Таджикистана и Узбекистана
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонные разговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах. Отмечен рост взаимного товарооборота. Высказано также удовлетворение по поводу тесного практического взаимодействия ряда ключевых ведомств двух стран", – сообщили в Кремле по итогам переговоров с Мирзиеевым.Подчеркивается, что лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление двусторонних союзнических отношений. В рамках переговоров с таджикским коллегой Путин поблагодарил его за гостеприимство и теплый прием, оказанные в ходе государственного визита в Таджикистан, а также отметил высокий уровень организации прошедших в Душанбе второго саммита Россия – Центральная Азия и заседания Совета глав государств - участников СНГ."Лидеры выразили удовлетворение конструктивным и содержательным характером двусторонних переговоров. Принятые решения и солидный пакет подписанных совместных документов несомненно, придадут новый импульс дальнейшему развитию российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества", – сказано в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия расширяет экономическое сотрудничество внутри СНГ и ЕАЭСРоссия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – ПутинСоглашения России и Таджикистана: итоги встречи глав государств
