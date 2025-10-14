Рейтинг@Mail.ru
Придут ли в Крым аномальные холода – чего ждать зимой
Придут ли в Крым аномальные холода – чего ждать зимой
Придут ли в Крым аномальные холода – чего ждать зимой
2025-10-14T08:39
2025-10-14T08:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Аномально холодных температур воздуха в Крыму этой зимой не прогнозируют, однако сценарий может измениться, если океанологические процессы нарушат циркуляцию антициклона над Северным Полюсом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев."Давать долгосрочные прогнозы очень сложно. Семь дней – самый адекватный прогноз. Если взять ту информацию, которую дает гидрометцентр, аномальных выходов не дается. В целом зима будет в климатической норме. Будут небольшие отклонения, но они не выйдут в аномалию", – говорит ученый.По его словам, аномальным можно считать отклонение в 5-6 градусов. Таких тенденций не наблюдается. Однако по прогнозам, в том числе ведущих зарубежных центров, опирающихся на различные океанологические процессы, циркуляция антициклона над Северным Полюсом может нарушиться, и в этом случае картина изменится.В Крыму они могут отразиться на характере осадков: те массы, которые дойдут до полуострова, могут принести обильные осадки в январе в виде дождя – это из-за теплой морской воды летом, которая продолжает отдавать тепло. Для Крыма это было бы положительно, поскольку в этом периоде атмосферное состояние характеризуется минимальными испарениями и это запитает водные горизонты, отметил Вахрушев."В целом по всему Земному шару идет глобальное потепление. Это не значит, что аномальные холодные периоды в России, и в том числе в Крыму, не могут произойти этой зимой. Автор одной из моделей указывает, что может повториться сценарий зимы 2011-2012 годов, когда замерзала часть Керченского пролива и прибрежные зоны Азовского моря. Однако опять же – этим летом фиксировались аномально теплые температуры морской воды и промерзания может не быть, поскольку все эти массы очень хорошо прогрелись", – поясняет ученый.При этом он отмечает, что долгосрочные атмосферные прогнозы связаны с цифровыми моделями. Сейчас таких имеется порядка 20, и в научном мире идут споры, какие из них могут быть реализованы. Многие модели, по словам эксперта, напротив, прогнозируют повышение температур.Несмотря на то, что из-за потепления климата сильные морозы случаются все реже, аномально холодная зима может наступить в России в ближайшие несколько лет. Такое допущение ранее сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроет "антициклональный купол": прогноз погоды на неделюСезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из КрымаВ Крыму снижаются запасы воды
Придут ли в Крым аномальные холода – чего ждать зимой

08:39 14.10.2025
 
© РИА Новости Крым
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Аномально холодных температур воздуха в Крыму этой зимой не прогнозируют, однако сценарий может измениться, если океанологические процессы нарушат циркуляцию антициклона над Северным Полюсом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
"Давать долгосрочные прогнозы очень сложно. Семь дней – самый адекватный прогноз. Если взять ту информацию, которую дает гидрометцентр, аномальных выходов не дается. В целом зима будет в климатической норме. Будут небольшие отклонения, но они не выйдут в аномалию", – говорит ученый.
По его словам, аномальным можно считать отклонение в 5-6 градусов. Таких тенденций не наблюдается. Однако по прогнозам, в том числе ведущих зарубежных центров, опирающихся на различные океанологические процессы, циркуляция антициклона над Северным Полюсом может нарушиться, и в этом случае картина изменится.
"Главная задача этого антициклона – удерживание холодных арктических масс. Различные океанические процессы могут нарушить процесс его циркуляции. И тогда возможен прорыв холодных масс… Причем добраться они могу не только до северных регионов страны, но и на юг – до Крыма. Вот здесь так называемые аномальные изменения возможны", – продолжает Вахрушев.
В Крыму они могут отразиться на характере осадков: те массы, которые дойдут до полуострова, могут принести обильные осадки в январе в виде дождя – это из-за теплой морской воды летом, которая продолжает отдавать тепло. Для Крыма это было бы положительно, поскольку в этом периоде атмосферное состояние характеризуется минимальными испарениями и это запитает водные горизонты, отметил Вахрушев.
"В целом по всему Земному шару идет глобальное потепление. Это не значит, что аномальные холодные периоды в России, и в том числе в Крыму, не могут произойти этой зимой. Автор одной из моделей указывает, что может повториться сценарий зимы 2011-2012 годов, когда замерзала часть Керченского пролива и прибрежные зоны Азовского моря. Однако опять же – этим летом фиксировались аномально теплые температуры морской воды и промерзания может не быть, поскольку все эти массы очень хорошо прогрелись", – поясняет ученый.
При этом он отмечает, что долгосрочные атмосферные прогнозы связаны с цифровыми моделями. Сейчас таких имеется порядка 20, и в научном мире идут споры, какие из них могут быть реализованы. Многие модели, по словам эксперта, напротив, прогнозируют повышение температур.
Несмотря на то, что из-за потепления климата сильные морозы случаются все реже, аномально холодная зима может наступить в России в ближайшие несколько лет. Такое допущение ранее сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Лента новостейМолния