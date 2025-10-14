https://crimea.ria.ru/20251014/pridut-li-v-krym-anomalnye-kholoda--chego-zhdat-zimoy-1150157872.html

Придут ли в Крым аномальные холода – чего ждать зимой

Придут ли в Крым аномальные холода – чего ждать зимой

Аномально холодных температур воздуха в Крыму этой зимой не прогнозируют, однако сценарий может измениться, если океанологические процессы нарушат циркуляцию...

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Аномально холодных температур воздуха в Крыму этой зимой не прогнозируют, однако сценарий может измениться, если океанологические процессы нарушат циркуляцию антициклона над Северным Полюсом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев."Давать долгосрочные прогнозы очень сложно. Семь дней – самый адекватный прогноз. Если взять ту информацию, которую дает гидрометцентр, аномальных выходов не дается. В целом зима будет в климатической норме. Будут небольшие отклонения, но они не выйдут в аномалию", – говорит ученый.По его словам, аномальным можно считать отклонение в 5-6 градусов. Таких тенденций не наблюдается. Однако по прогнозам, в том числе ведущих зарубежных центров, опирающихся на различные океанологические процессы, циркуляция антициклона над Северным Полюсом может нарушиться, и в этом случае картина изменится.В Крыму они могут отразиться на характере осадков: те массы, которые дойдут до полуострова, могут принести обильные осадки в январе в виде дождя – это из-за теплой морской воды летом, которая продолжает отдавать тепло. Для Крыма это было бы положительно, поскольку в этом периоде атмосферное состояние характеризуется минимальными испарениями и это запитает водные горизонты, отметил Вахрушев."В целом по всему Земному шару идет глобальное потепление. Это не значит, что аномальные холодные периоды в России, и в том числе в Крыму, не могут произойти этой зимой. Автор одной из моделей указывает, что может повториться сценарий зимы 2011-2012 годов, когда замерзала часть Керченского пролива и прибрежные зоны Азовского моря. Однако опять же – этим летом фиксировались аномально теплые температуры морской воды и промерзания может не быть, поскольку все эти массы очень хорошо прогрелись", – поясняет ученый.При этом он отмечает, что долгосрочные атмосферные прогнозы связаны с цифровыми моделями. Сейчас таких имеется порядка 20, и в научном мире идут споры, какие из них могут быть реализованы. Многие модели, по словам эксперта, напротив, прогнозируют повышение температур.Несмотря на то, что из-за потепления климата сильные морозы случаются все реже, аномально холодная зима может наступить в России в ближайшие несколько лет. Такое допущение ранее сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроет "антициклональный купол": прогноз погоды на неделюСезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из КрымаВ Крыму снижаются запасы воды

