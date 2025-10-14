https://crimea.ria.ru/20251014/predotvratit-zastroyku-v-rf-sozdayut-kartu-vinogradoprigodnykh-zemel-1150174407.html
Предотвратить застройку: в РФ создают карту виноградопригодных земель
2025-10-14T14:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В России разработают критерии виноградопригодных земель, на их основе создадут специальную карту, чтобы предотвратить застройку таких участков. Об этом сообщил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель Правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев во время презентации программы четвертого Российского винодельческого форума, который пройдет 12 и 13 ноября в Москве."Критерии виноградопригодных земель. Мы их очень ждем, потому что до сих пор этих научных критериев нет, а сам термин есть. И руководители двух крупнейших винодельческих регионов – Крыма и Кубани (главным образом Кубань) – как раз выступили с идеей вот эти критерии разработать. Потому что застраивают винограднопригодные земли. Критериев нет, суды – это проблемная история", – сказал Киселев на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".По словам президента Курчатовского института Михаила Ковальчука, процесс создания такой карты не быстрый: специалистам придется совместить большие массивы информации, карты погоды, почв и другие данные. Однако эта работа ведется учреждением уже сейчас."По сути мы создаем многослойную биогеохимическую карту земель, вырабатывая критерии виноградопригодных земель… Мы берем карты погоды – это одно, карты почв. Где-то чего-то не хватает и надо делать заново. Это большой процесс. Но, я думаю, мы начнем по кускам", – рассказал Ковальчук.Четвертый Российский винодельческий форум традиционно станет площадкой, где встретятся производители, эксперты, наука и государство. В ходе мероприятия состоится вручение ежегодной Премии по виноградарству и виноделию имени князя Льва Голицына в размере миллиона рублей. В этом году она будет вручена в рамках форума во второй раз. Организаторами форума выступают ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" и фонд "Росконгресс" при поддержке Правительства РФ. Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – НИЦ "Курчатовский институт".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России впервые вручат виноделам премию ГолицынаКрым опережает Кубань по винному туризму - АСИРоссия догоняет Францию по объемам вина на внутреннем рынке
