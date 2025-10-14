https://crimea.ria.ru/20251014/polet-rakety-starship-i-vstrecha-zelenskogo-i-trampa-glavnoe-za-den-1150179367.html

Полет ракеты Starship и встреча Зеленского и Трампа: главное за день

Полет ракеты Starship и встреча Зеленского и Трампа: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Microsoft прекращает поддержку Windows 10: что ждет пользователей. Как прошел одиннадцатый полет ракеты Starship компании Илона Маска SpaceX. Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский встретятся в Белом доме – когда и о чем будут говорить. Зеленский лишил украинского гражданства экс-депутата Царева и артиста Сергея Полунина. В России пройдет первый винный саммит БРИКС. Крым готов к отопительному сезону на 99%.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Microsoft прекращает поддержку Windows 10С 14 октября стало известно, что Microsoft прекращает официальную поддержку операционной системы Windows 10. Как рассказали в компании, пользователи больше не будут получать техпомощь, также не будет обновлений для системы безопасности и компонентов.Даже после прекращения официальной техподдержки Microsoft операционной системы Windows 10 она будет работать вполне безопасно. Срочной необходимости переходить на новую версию ОС нет."Та же самая ситуация была когда-то с "семеркой" и "восьмеркой" (Windows 7 и Windows 8 - ред.). Тогда точно так же была прекращена техподдержка, точно так же были опасения, что все сейчас будет плохо, все пропадет. И ничего этого не случилось. До сих пор есть машины, которые работают на этих операционных системах. Да, нет обновлений. Ну и Бог с ними. Опасность заражения? Это возможно. Но это не означает, что прямо сейчас все вирусы кинутся атаковать систему и все пропадет", - рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.11-й полет ракеты StarshipРакета-носитель Starship успешно совершила свой одиннадцатый тестовый полет, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую компанию SpaceX, которая вела прямую трансляцию испытания.Сообщается, что прототип космического корабля, ракета-носитель Starship стартовала с космодрома Starbase в Техасе около 18.24 по местному времени (2.25 мск).Спустя несколько минут от нее отделился ускоритель Super Heavy, успешно приводнившись в Мексиканском заливе (Залив Америки). Сам же корабль приводнился в Индийском океане спустя час полета, после чего взорвался.Трамп и Зеленский встретятся в Белом домеПрезидент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.По словам Трампа, помочь в урегулировании украинского конфликта может президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.По информации портала Axios, одной из тем переговоров Трампа и Зеленского станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk.Зеленский лишил гражданства Царева и ПолунинаГлава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства артиста балета Сергея Полунина. Об этом со ссылкой на телеканал ТСН сообщает РИА Новости.Кроме того, лишены гражданства Украины мэр Одессы Геннадий Труханов и экс-депутат Верховной рады Олег Царев."Нелегитимный президент, который разрушил страну, превратил ее в концлагерь. Украины, той Украины, которую мы помним и любим, нет. И он лишил меня гражданства, которого он мне не давал. Это абсурд", – заявил в ответ Царев.В России пройдет первый винный саммит БРИКСПервый винный саммит БРИКС состоится в рамках IV Российского винодельческого форума по инициативе Ассоциации виноградарей и виноделов России. Об этом сообщил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления АВВР Дмитрий Киселев во время презентации программы форума, который пройдет 12 и 13 ноября в Москве."Ассоциация виноградарей и виноделов России начала заниматься экспортным продвижением российских вин и развитием направления международного сотрудничества. Сегодня международное сотрудничество профессионалов винодельческой отрасли активно развивается в контуре стран БРИКС, многие из которых также демонстрируют положительную динамку винного рынка и высокий уровень развития национальных винных индустрий", – сказал Киселев.Крым готов к отопительному сезону на 99%Республика Крым на 99% процентов готова к старту отопительного сезона 2025-2026 годов.Кроме того, по его информации реконструировано шесть котельных в Керчи и Симферопольском районе. Заменена изоляция на 18 километрах наружных теплосетей. Также на завершающей стадии – подготовка последних трех котельных и 1,1 километров теплосетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

