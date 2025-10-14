https://crimea.ria.ru/20251014/pokrov-presvyatoy-bogoroditsy-istoriya-i-traditsii-prazdnika-1132082767.html

Покров Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника

Покров Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника

Во вторник, 14 октября, православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Об истории происхождения и традициях этого праздника в эфире радио "Спутник

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 14 октября, православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Об истории происхождения и традициях этого праздника в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал протоиерей Евгений Пузиков.Согласно библейским источникам, некий благочестивый житель Константинополя Андрей молился об избавлении от нашествия язычников в древнем Влахернском храме, который тогда находился на окраине Константинополя. Если бы славяне-язычники вошли в город, Влахернский храм был бы разрушен одним из первых.Однако позже, как это ни странно, именно у славян этот день стал одним из самых почитаемых христианских праздников. В народе этот день называли "свадебник" и "первое зазимье", потому что он символизировал переход от осени к зиме. В эту пору обычно заканчивались сельскохозяйственные работы и начинался сезон свадеб.В этот день православные могут употреблять скоромную пищу. Однако если Покров выпадает на среду или пятницу, то по церковному уставу это будет постный день, когда можно употреблять рыбу.В России множество храмов освящено в честь Покрова Пресвятой Богородицы, включая кафедральный храм Джанкойской епархии, в котором служит протоиерей Евгений Пузиков.Храм Покрова Пресвятой Богородицы построен также в поселке Рыбачье в Алуште. Настоятель этого храма отец Игорь Сильченков основал в приходе православный центр "Фавор", в котором сейчас принимают на отдых и реабилитацию участников СВО.

