Покров Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника

Во вторник, 14 октября, православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Об истории происхождения и традициях этого праздника в эфире радио "Спутник
2025-10-14T08:21
2025-10-14T08:21
2025-10-14T08:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 14 октября, православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Об истории происхождения и традициях этого праздника в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал протоиерей Евгений Пузиков.Согласно библейским источникам, некий благочестивый житель Константинополя Андрей молился об избавлении от нашествия язычников в древнем Влахернском храме, который тогда находился на окраине Константинополя. Если бы славяне-язычники вошли в город, Влахернский храм был бы разрушен одним из первых.Однако позже, как это ни странно, именно у славян этот день стал одним из самых почитаемых христианских праздников. В народе этот день называли "свадебник" и "первое зазимье", потому что он символизировал переход от осени к зиме. В эту пору обычно заканчивались сельскохозяйственные работы и начинался сезон свадеб.В этот день православные могут употреблять скоромную пищу. Однако если Покров выпадает на среду или пятницу, то по церковному уставу это будет постный день, когда можно употреблять рыбу.В России множество храмов освящено в честь Покрова Пресвятой Богородицы, включая кафедральный храм Джанкойской епархии, в котором служит протоиерей Евгений Пузиков.Храм Покрова Пресвятой Богородицы построен также в поселке Рыбачье в Алуште. Настоятель этого храма отец Игорь Сильченков основал в приходе православный центр "Фавор", в котором сейчас принимают на отдых и реабилитацию участников СВО.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым.
Во вторник, 14 октября, православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Об истории происхождения и традициях этого праздника в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал протоиерей Евгений Пузиков.
"Этот праздник русский, так как на Востоке он не так сильно чтится, хотя и установлен в честь события, связанного с чудесным избавлением Константинополя в X веке", - говорит священник.
Согласно библейским источникам, некий благочестивый житель Константинополя Андрей молился об избавлении от нашествия язычников в древнем Влахернском храме, который тогда находился на окраине Константинополя. Если бы славяне-язычники вошли в город, Влахернский храм был бы разрушен одним из первых.
"И вот именно здесь явилась Божья Матерь этому святому человеку. Она простерла над ним и над всеми молящимися свой платок, снятый с головы. И вот этот покров Божией Матери, явленный Андрею по горячей молитве о спасении Константинополя, стал великим зримым символом заступничества и ходатайства Девы Марии перед лицом Бога", - сказал отец Евгений.
Однако позже, как это ни странно, именно у славян этот день стал одним из самых почитаемых христианских праздников. В народе этот день называли "свадебник" и "первое зазимье", потому что он символизировал переход от осени к зиме. В эту пору обычно заканчивались сельскохозяйственные работы и начинался сезон свадеб.
"В этот день люди стремились попасть на богослужение, причаститься святых Христовых тайн, - продолжает отец Евгений. - А уже потом пойти с этой доброй вестью к тем, кто не смог быть в церкви, кто прикован к постели, болеет или находится в местах заключения".
В этот день православные могут употреблять скоромную пищу. Однако если Покров выпадает на среду или пятницу, то по церковному уставу это будет постный день, когда можно употреблять рыбу.
В России множество храмов освящено в честь Покрова Пресвятой Богородицы, включая кафедральный храм Джанкойской епархии, в котором служит протоиерей Евгений Пузиков.
"На святой Руси храмы в честь Покрова Божией Матери стали строить в XII веке. Один из самых древних и самых красивых на сегодняшний день – это Церковь Покрова на Нерли, которую возвел Святой Князь Андрей Боголюбский. Есть даже предположение, что именно он распространил традицию празднования Покрова Богородицы".
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
построен также в поселке Рыбачье в Алуште. Настоятель этого храма отец Игорь Сильченков основал в приходе православный центр "Фавор", в котором сейчас принимают на отдых и реабилитацию участников СВО.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.