https://crimea.ria.ru/20251014/okolo-20-ulits-sudaka-ostalis-bez-sveta-1150166204.html
Около 20 улиц Судака остались без света
Около 20 улиц Судака остались без света - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Около 20 улиц Судака остались без света
Почти 20 улиц и переулков Судака остались без света из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T09:46
2025-10-14T09:46
2025-10-14T09:49
крым
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
жкх крыма и севастополя
отключение электроэнергии в крыму
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1afe5051887dfe01a5a2bc9c770251b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Почти 20 улиц и переулков Судака остались без света из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".Под отключение попали улицы: Адаманова Умера, Тополиная, Торговая, Пушкина, Лермонтова, Уральская, Коммунальная, Заречная, Инициативных, Крымская. Также без энергоснабжения остались Братская, Лазурная, Яблоневая, Тихая, Маршала Еременко, Цветочная, Школьная, переулок Кузнечный и прилегающие к ним улицы и переулки.Как сообщалось, накануне в Феодосии также около 20 улиц остались без электроснабжения из-за аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
крым
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_0184d9cfe93eb450f0235ba39c8292b0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", жкх крыма и севастополя, отключение электроэнергии в крыму, судак
Около 20 улиц Судака остались без света
В Судаке около 20 улиц обесточены из-за аварии на линии
09:46 14.10.2025 (обновлено: 09:49 14.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Почти 20 улиц и переулков Судака остались без света из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".
"В Судаке произошло аварийное отключение электроэнергии. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – говорится в сообщении.
Под отключение попали улицы: Адаманова Умера, Тополиная, Торговая, Пушкина, Лермонтова, Уральская, Коммунальная, Заречная, Инициативных, Крымская. Также без энергоснабжения остались Братская, Лазурная, Яблоневая, Тихая, Маршала Еременко, Цветочная, Школьная, переулок Кузнечный и прилегающие к ним улицы и переулки.
Как сообщалось
, накануне в Феодосии также около 20 улиц остались без электроснабжения из-за аварии на сетях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: