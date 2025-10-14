Около 20 улиц Судака остались без света

https://crimea.ria.ru/20251014/okolo-20-ulits-sudaka-ostalis-bez-sveta-1150166204.html

2025-10-14T09:46

крым

новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

жкх крыма и севастополя

отключение электроэнергии в крыму

судак

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Почти 20 улиц и переулков Судака остались без света из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".Под отключение попали улицы: Адаманова Умера, Тополиная, Торговая, Пушкина, Лермонтова, Уральская, Коммунальная, Заречная, Инициативных, Крымская. Также без энергоснабжения остались Братская, Лазурная, Яблоневая, Тихая, Маршала Еременко, Цветочная, Школьная, переулок Кузнечный и прилегающие к ним улицы и переулки.Как сообщалось, накануне в Феодосии также около 20 улиц остались без электроснабжения из-за аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

