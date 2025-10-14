https://crimea.ria.ru/20251014/neskolko-sel-v-bakhchisarayskom-rayone-ostanutsya-bez-gaza-1150105411.html
Несколько сел в Бахчисарайском районе останутся без газа
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма останутся без газоснабжения на полдня из-за ремонтных работ. Об этом предупредили на предприятии "Крымгазсети".В "Крымгазсети" уточнили, что отключению подлежат абоненты населенных пунктов Суворово, Айвовое, Тенистое, Некрасовка и Красная Заря.Ранее плановые работы проводили в Бахчисарае и еще 13 селах. Там также временно ограничивали подачу газа с 7 часов 7 октября. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
