Несколько сел в Бахчисарайском районе останутся без газа - РИА Новости Крым, 14.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251014/neskolko-sel-v-bakhchisarayskom-rayone-ostanutsya-bez-gaza-1150105411.html
Несколько сел в Бахчисарайском районе останутся без газа
Несколько сел в Бахчисарайском районе останутся без газа - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Несколько сел в Бахчисарайском районе останутся без газа
Пять населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма останутся без газоснабжения на полдня из-за ремонтных работ. Об этом предупредили на предприятии... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T21:55
2025-10-14T21:55
газ
крымгазсети
новости крыма
новости
бахчисарайский район
отключение газа в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148213218_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_5b8cb0062754715ebf31b039b148fb74.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма останутся без газоснабжения на полдня из-за ремонтных работ. Об этом предупредили на предприятии "Крымгазсети".В "Крымгазсети" уточнили, что отключению подлежат абоненты населенных пунктов Суворово, Айвовое, Тенистое, Некрасовка и Красная Заря.Ранее плановые работы проводили в Бахчисарае и еще 13 селах. Там также временно ограничивали подачу газа с 7 часов 7 октября.
бахчисарайский район
газ, крымгазсети, новости крыма, новости, бахчисарайский район, отключение газа в крыму
Несколько сел в Бахчисарайском районе останутся без газа

Четыре села в Бахчисарайском районе останутся без газа

21:55 14.10.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма останутся без газоснабжения на полдня из-за ремонтных работ. Об этом предупредили на предприятии "Крымгазсети".

"Бахчисарайское управление эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети", информирует о приостановлении подачи газа с 9 до 17 часов 15 октября в связи с производством работ", – сообщили на предприятии.

В "Крымгазсети" уточнили, что отключению подлежат абоненты населенных пунктов Суворово, Айвовое, Тенистое, Некрасовка и Красная Заря.
Ранее плановые работы проводили в Бахчисарае и еще 13 селах. Там также временно ограничивали подачу газа с 7 часов 7 октября.
ГазКрымгазсетиНовости КрымаНовостиБахчисарайский районОтключение газа в Крыму
 
