Несколько сел в Бахчисарайском районе останутся без газа

14.10.2025

Несколько сел в Бахчисарайском районе останутся без газа

Пять населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма останутся без газоснабжения на полдня из-за ремонтных работ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма останутся без газоснабжения на полдня из-за ремонтных работ. Об этом предупредили на предприятии "Крымгазсети".В "Крымгазсети" уточнили, что отключению подлежат абоненты населенных пунктов Суворово, Айвовое, Тенистое, Некрасовка и Красная Заря.Ранее плановые работы проводили в Бахчисарае и еще 13 селах. Там также временно ограничивали подачу газа с 7 часов 7 октября. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

