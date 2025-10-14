Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости Крым, 14.10.2025
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости Крым, 14.10.2025
На Солнце произошла сильная вспышка
Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце, она случилась в ночь вторник. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T10:50
2025-10-14T10:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце, она случилась в ночь вторник. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Согласно данным сайта Лаборатории, вспышка, которой был присвоен балл М2.0, случилась в 3.41 мск 14 октября, пишет РИА Новости.Кроме того, помимо этой бури с начала суток уже зафиксированы четыре обычные вспышки класса С.Накануне сообщалось, что на Солнце за неполные сутки зарегистрировано 15 вспышек.Также в понедельник в лаборатории сообщали о солнечном взрыве. Отклик геомагнитных индексов пойдет примерно с среды или четверга, отмечали ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
На Солнце произошла сильная вспышка

На Солнце зафиксирована сильная вспышка класса М2.0

10:50 14.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце, она случилась в ночь вторник. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Согласно данным сайта Лаборатории, вспышка, которой был присвоен балл М2.0, случилась в 3.41 мск 14 октября, пишет РИА Новости.
Кроме того, помимо этой бури с начала суток уже зафиксированы четыре обычные вспышки класса С.
Накануне сообщалось, что на Солнце за неполные сутки зарегистрировано 15 вспышек.
Также в понедельник в лаборатории сообщали о солнечном взрыве. Отклик геомагнитных индексов пойдет примерно с среды или четверга, отмечали ученые.
космос
 
