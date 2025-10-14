Рейтинг@Mail.ru
На Кавказе предотвратили 27 терактов - РИА Новости Крым, 14.10.2025
На Кавказе предотвратили 27 терактов
На Кавказе предотвратили 27 терактов - РИА Новости Крым, 14.10.2025
На Кавказе предотвратили 27 терактов
С начала года в Северо-Кавказском федеральном округе предотвращено 27 терактов, при этом число таких преступлений уменьшилось вдвое. Об этом сообщил во вторник... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T12:38
2025-10-14T12:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. С начала года в Северо-Кавказском федеральном округе предотвращено 27 терактов, при этом число таких преступлений уменьшилось вдвое. Об этом сообщил во вторник директор ФСБ России Александр Бортников в рамках заседания Национального антитеррористического комитета (НАК)."В результате комплексной реализации силовых и профилактических мер в федеральном округе более чем в два раза по сравнению с прошлым годом снизилось количество совершенных террористических преступлений. Скоординированными действиями силовых структур с начала года на стадии подготовки предотвращено 33 таких преступления, в том числе 27 терактов", – сообщает пресс-служба НАК со ссылкой на Бортникова на официальной странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".При этом в регионе не снижается активность международных террористических организаций и украинских спецслужб, в том числе вербовочная деятельность в интернете. За подготовку терактов, пособничество и попытки вступить в запрещенные формирования в текущем году в СКФО задержаны 280 человек.Доля молодежи, вовлеченной в террористическую деятельность на Северном Кавказе, растет, радикализация идет из-за рубежа, добавили в ведомстве. В этой связи в рамках заседания акцентировано внимание на необходимости своевременного реагирования на факты распространения радикальных идей среди учащихся и преподавателей.По состоянию на август по всей России были предотвращены 172 теракта, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации, сообщали в Национальном антитеррористическом комитете ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России предотвращено 47 терактов с участием подростковПутин поручил усилить меры безопасности в РоссииБортников: Киев наращивает интенсивность диверсий и вербовки граждан в РФ
На Кавказе предотвратили 27 терактов

27 терактов предотвратили в Северо-Кавказском федеральном округе в этом году – Бортников

12:38 14.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. С начала года в Северо-Кавказском федеральном округе предотвращено 27 терактов, при этом число таких преступлений уменьшилось вдвое. Об этом сообщил во вторник директор ФСБ России Александр Бортников в рамках заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).
"В результате комплексной реализации силовых и профилактических мер в федеральном округе более чем в два раза по сравнению с прошлым годом снизилось количество совершенных террористических преступлений. Скоординированными действиями силовых структур с начала года на стадии подготовки предотвращено 33 таких преступления, в том числе 27 терактов", – сообщает пресс-служба НАК со ссылкой на Бортникова на официальной странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".
При этом в регионе не снижается активность международных террористических организаций и украинских спецслужб, в том числе вербовочная деятельность в интернете. За подготовку терактов, пособничество и попытки вступить в запрещенные формирования в текущем году в СКФО задержаны 280 человек.
Доля молодежи, вовлеченной в террористическую деятельность на Северном Кавказе, растет, радикализация идет из-за рубежа, добавили в ведомстве. В этой связи в рамках заседания акцентировано внимание на необходимости своевременного реагирования на факты распространения радикальных идей среди учащихся и преподавателей.
По состоянию на август по всей России были предотвращены 172 теракта, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации, сообщали в Национальном антитеррористическом комитете ранее.
