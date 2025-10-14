https://crimea.ria.ru/20251014/legkovushka-vletela-pod-gruzovik-v-krasnodarskom-krae---voditel-pogib-1150174859.html
Легковушка влетела под грузовик в Краснодарском крае - водитель погиб
74-летний водитель отечественного автомобиля Lada Priora погиб при столкновении с "КамАЗом" на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД. РИА Новости Крым, 14.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. 74-летний водитель отечественного автомобиля Lada Priora погиб при столкновении с "КамАЗом" на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.Как уточнили в ведомстве, смертельная авария произошла днем во вторник."При подъезде к аулу Урупский Успенского района 74-летний мужчина за рулем Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с "КамАЗом", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.На месте происшествия работает следственная оперативная группа, добавили краевом МВД.Накануне в Анапе три человека погибли при столкновении легковушки и самосвала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе грузовик наехал на женщинуСтрашное ДТП с фурой на Кубани: погибли двое детей и двое взрослыхТри человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон"
