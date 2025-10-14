Рейтинг@Mail.ru
Легковушка влетела под грузовик в Краснодарском крае - водитель погиб - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251014/legkovushka-vletela-pod-gruzovik-v-krasnodarskom-krae---voditel-pogib-1150174859.html
Легковушка влетела под грузовик в Краснодарском крае - водитель погиб
Легковушка влетела под грузовик в Краснодарском крае - водитель погиб - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Легковушка влетела под грузовик в Краснодарском крае - водитель погиб
74-летний водитель отечественного автомобиля Lada Priora погиб при столкновении с "КамАЗом" на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД. РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T14:25
2025-10-14T14:25
новости
кубань
гаи
краснодарский край
происшествия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150174594_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8403dd706e2f1d2cdb28574971c9271b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. 74-летний водитель отечественного автомобиля Lada Priora погиб при столкновении с "КамАЗом" на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.Как уточнили в ведомстве, смертельная авария произошла днем во вторник."При подъезде к аулу Урупский Успенского района 74-летний мужчина за рулем Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с "КамАЗом", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.На месте происшествия работает следственная оперативная группа, добавили краевом МВД.Накануне в Анапе три человека погибли при столкновении легковушки и самосвала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе грузовик наехал на женщинуСтрашное ДТП с фурой на Кубани: погибли двое детей и двое взрослыхТри человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон"
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150174594_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5f0d8906a004a650bf16b85bd906b3da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, кубань, гаи, краснодарский край, происшествия, дтп
Легковушка влетела под грузовик в Краснодарском крае - водитель погиб

74-летний мужчина за рулем Lada Priora погиб при столкновении с КамАЗом на Кубани

14:25 14.10.2025
 
© ГАИ КубаниДТП на Кубани
ДТП на Кубани
© ГАИ Кубани
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. 74-летний водитель отечественного автомобиля Lada Priora погиб при столкновении с "КамАЗом" на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
Как уточнили в ведомстве, смертельная авария произошла днем во вторник.
"При подъезде к аулу Урупский Успенского района 74-летний мужчина за рулем Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с "КамАЗом", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.
На месте происшествия работает следственная оперативная группа, добавили краевом МВД.
Накануне в Анапе три человека погибли при столкновении легковушки и самосвала.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе грузовик наехал на женщину
Страшное ДТП с фурой на Кубани: погибли двое детей и двое взрослых
Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон"
 
НовостиКубаньГАИКраснодарский крайПроисшествияДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:25Легковушка влетела под грузовик в Краснодарском крае - водитель погиб
14:16Крымский мост: оперативная обстановка во вторник
14:09Предотвратить застройку: в РФ создают карту виноградопригодных земель
13:51В России появятся беспилотные грузоперевозчики
13:19Армия России бьет по украинским станциям РЭБ и складам
13:05"Снесем Севастополь": что стоит за угрозами генерала США
12:38На Кавказе предотвратили 27 терактов
12:28Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ
12:21Российские военные освободили Балаган в ДНР
12:07В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты
11:54Microsoft прекращает поддержку Windows 10: что ждет пользователей
11:23В Феодосии второй день ликвидируют ЧС после атаки беспилотника
10:59В Феодосии будет громко
10:50На Солнце произошла сильная вспышка
10:42В Алуште из-за аварии около 7 тысяч абонентов остались без воды
10:20Ракеты "Томагавк": характеристики и дальность полета
10:15Поставки "Томагавков" Украине - сколько ракет дадут США
10:07Ждать ли в Крыму первого снега
09:49Под омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в Крыму
09:46Около 20 улиц Судака остались без света
Лента новостейМолния