Катера и паромы в Севастополе возобновили движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера вновь выполняют рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был перекрыт в 17.20. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

