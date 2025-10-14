https://crimea.ria.ru/20251014/katera-i-paromy-v-sevastopole-vozobnovili-dvizhenie-1150178598.html
Катера и паромы в Севастополе возобновили движение
Катера и паромы в Севастополе возобновили движение - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Катера и паромы в Севастополе возобновили движение
14.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера вновь выполняют рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был перекрыт в 17.20. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Катера и паромы в Севастополе возобновили движение
