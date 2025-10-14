Рейтинг@Mail.ru
Катера и паромы в Севастополе возобновили движение - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251014/katera-i-paromy-v-sevastopole-vozobnovili-dvizhenie-1150178598.html
Катера и паромы в Севастополе возобновили движение
Катера и паромы в Севастополе возобновили движение - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Катера и паромы в Севастополе возобновили движение
Паромы и катера вновь выполняют рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T17:32
2025-10-14T17:34
севастополь
паромы и катера в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181798_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac161c40e163697430779aa5442d0918.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера вновь выполняют рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был перекрыт в 17.20. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251014/dva-bespilotnika-vsu-unichtozheny-nad-krymom-1150178681.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181798_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca4850226a27c6f0293a7af61dae3964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, морской транспорт
Катера и паромы в Севастополе возобновили движение

Рейд в Севастополе открыт

17:32 14.10.2025 (обновлено: 17:34 14.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера вновь выполняют рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Рейд был перекрыт в 17.20.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
17:34
Два беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СевастополяМорской транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе
18:45Голубь мира для Трампа: что показывает внешняя политика США
18:04Сенатор от Крыма помог собрать 300 млн рублей для помощи фронту
17:51Путин поговорил по телефону с лидерами Таджикистана и Узбекистана
17:47Рейд в Севастополе закрыли второй раз за полчаса
17:41Аэропорт Краснодара обслужил более 100 тысяч пассажиров за месяц
17:34Два беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
17:32Катера и паромы в Севастополе возобновили движение
17:27Ущерб на 10 млн: на замначальника МЧС Ростовской области завели дело
17:21В Севастополе перекрыли рейд
17:10"Лишил гражданства, которого он мне не давал" - Царев об указе Зеленского
16:49Крым готов к отопительному сезону на 99%
16:32Битва при Рущуке: как Кутузов избавил Россию от войны на два фронта
16:13Зеленский лишил гражданства Олега Царева и Сергея Полунина
15:55В Севастополе аграрии получили 850 млн рублей поддержки за год
15:27Зарезал сестру бритвой: житель Крыма пойдет на принудительное лечение
15:11В России пройдет первый винный саммит БРИКС – Киселев
14:48Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройке
14:25Легковушка влетела под грузовик в Краснодарском крае - водитель погиб
14:16Крымский мост: оперативная обстановка во вторник
Лента новостейМолния