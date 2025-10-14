https://crimea.ria.ru/20251014/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-vo-vtornik-1150154721.html
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму ожидаются небольшие дожди, ночью и утром туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидаются небольшие дожди, ночью и утром туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +13...15.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +14...16.На побережье временами возможен дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут +9...11, днем поднимутся до отметок +15...17 градусов.
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
В Крыму в вторник ожидаются туманы и дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидаются небольшие дожди, ночью и утром туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…8, на южном побережье до +11; днем +13…17, в горах +7…12", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +13...15.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +14...16.
На побережье временами возможен дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут +9...11, днем поднимутся до отметок +15...17 градусов.
