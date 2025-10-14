Чего ждать от погоды в Крыму во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидаются небольшие дожди, ночью и утром туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…8, на южном побережье до +11; днем +13…17, в горах +7…12", - уточнили синоптики.

На побережье временами возможен дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут +9...11, днем поднимутся до отметок +15...17 градусов.