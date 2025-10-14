Рейтинг@Mail.ru
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251014/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-vo-vtornik-1150154721.html
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму ожидаются небольшие дожди, ночью и утром туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T00:01
2025-10-14T00:01
крым
крымская погода
погода в крыму
симферополь
крымский гидрометцентр
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150079225_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6fa7a2dda4a6957caaf47722b0eab34e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидаются небольшие дожди, ночью и утром туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +13...15.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +14...16.На побережье временами возможен дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут +9...11, днем поднимутся до отметок +15...17 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150079225_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_ab1e6933442533a2af8b0f9cfb6107ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымская погода, погода в крыму, симферополь, крымский гидрометцентр, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник

В Крыму в вторник ожидаются туманы и дожди

00:01 14.10.2025
 
© РИА Новости КрымОсенние цветы в Симферополе
Осенние цветы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидаются небольшие дожди, ночью и утром туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…8, на южном побережье до +11; днем +13…17, в горах +7…12", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +13...15.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +14...16.
На побережье временами возможен дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут +9...11, днем поднимутся до отметок +15...17 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКрымская погодаПогода в КрымуСимферопольКрымский гидрометцентрСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 14 октября
23:21Удары по Украине: Харьков остался без света
22:43ЧП на нефтебазе в Феодосии и мир в Газе: главное за день
22:39На западе Крыма появится новый город-курорт
22:11Когда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопровода
21:47На пожарах в Севастополе погибли 11 человек
21:38Атаки Киева: в ДНР ранены спасатели и подросток
21:32Серые схемы рушатся: налоговики Крыма доначислили в бюджет почти миллиард
21:17"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы
21:06Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру понедельника
20:48Сначала школы и сады – в Ялте стартовал отопительный сезон
20:36В Севастополе снова остановили морское сообщение
20:09В Крыму назвали главные причины абортов
19:48"Третьей мировой не будет": Трамп подписал мирную сделку по Газе
19:22"Кровь всей системы": в чем сила России в мировой гонке ИИ
19:01В Севастополе школьница угнала у родителей питбайк
18:49Рейд в Севастополе открыли
18:37На Солнце произошло 15 взрывов за сутки – чего ждать дальше
18:28В Севастополе отменили воздушную тревогу
Лента новостейМолния