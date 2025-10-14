Рейтинг@Mail.ru
"Большое шоу": зачем Трамп подписал мирную сделку по Газе
"Большое шоу": зачем Трамп подписал мирную сделку по Газе
"Большое шоу": зачем Трамп подписал мирную сделку по Газе - РИА Новости Крым, 14.10.2025
"Большое шоу": зачем Трамп подписал мирную сделку по Газе
Команда президента США Дональда Трампа устроила в Египте большое шоу, пообещав Газе мир, который самому американскому лидеру нужен для решение внутренних... РИА Новости Крым, 14.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Команда президента США Дональда Трампа устроила в Египте большое шоу, пообещав Газе мир, который самому американскому лидеру нужен для решение внутренних американских проблем и удержания власти. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Накануне президент США Дональд Трамп в ходе саммита по прекращению войны в Шарм-эш-Шейхе подписал так называемую мирную сделку по Газе, заявив, что третьей мировой войны, которая грозила начаться на Ближнем Востоке, не будет.Дудаков отмечает, что саммит в Египте был "сумбурный" и "недолгий".Такая концепция мира, по его словам, не нравится ни израильским правым, ни Хамасу, но "Трамп ставит регион перед дилеммой – принимайте его неидеальный план или ведите бесконечную войну", и для достижения цели на одних будут давить, а других подкупать.Однако влияние США на Ближнем Востоке уже не то, что было раньше, поэтому контролировать процессы в регионе становится все сложнее, добавил он.Ближневосточный кризис усугубил раскол внутри Америки и ослабил позиции Трампа, что тоже на руку демпартии, подчеркивает Дудаков.Теперь ситуация такова, что через три недели на знаковых выборах в Нью-Йорке может выиграть социалист и мусульманин Зохран Мамдани, который обвиняет Израиль и Трампа в геноциде палестинцев. В случае победы он станет символом левого движения и сопротивления Трампу и будет помогать демократам мобилизовать молодежь на следующие выборы, прочит эксперт.В то же время демократы в США похвалили Трампа за попытку хотя бы временно добиться перемирия на Ближнем Востоке, сделав это сквозь зубы и в надежде на то, что мир скоро рухнет, а американского президента можно будет в этом обвинить, резюмировал политолог.
"Большое шоу": зачем Трамп подписал мирную сделку по Газе

Трампу перемирие на Ближнем Востоке нужно до выборов в Конгресс в следующем году – мнение

08:55 14.10.2025
 
© AP Photo Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп
© AP Photo Jacquelyn Martin
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Команда президента США Дональда Трампа устроила в Египте большое шоу, пообещав Газе мир, который самому американскому лидеру нужен для решение внутренних американских проблем и удержания власти. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Накануне президент США Дональд Трамп в ходе саммита по прекращению войны в Шарм-эш-Шейхе подписал так называемую мирную сделку по Газе, заявив, что третьей мировой войны, которая грозила начаться на Ближнем Востоке, не будет.
Дудаков отмечает, что саммит в Египте был "сумбурный" и "недолгий".
"Команда Трампа постаралась устроить большое шоу и спешно возвращается обратно в США заниматься внутренними кризисами, которые не разрешаются. От шатдауна правительства до гражданской войны с демократами", – прокомментировал произошедшее политолог в своем Telegram-канале.
Такая концепция мира, по его словам, не нравится ни израильским правым, ни Хамасу, но "Трамп ставит регион перед дилеммой – принимайте его неидеальный план или ведите бесконечную войну", и для достижения цели на одних будут давить, а других подкупать.
"Трампу же необходимо, чтобы перемирие на Ближнем Востоке продержалось хотя бы год, вплоть до выборов в Конгресс", – отметил Дудаков.
Однако влияние США на Ближнем Востоке уже не то, что было раньше, поэтому контролировать процессы в регионе становится все сложнее, добавил он.
Ближневосточный кризис усугубил раскол внутри Америки и ослабил позиции Трампа, что тоже на руку демпартии, подчеркивает Дудаков.
Теперь ситуация такова, что через три недели на знаковых выборах в Нью-Йорке может выиграть социалист и мусульманин Зохран Мамдани, который обвиняет Израиль и Трампа в геноциде палестинцев. В случае победы он станет символом левого движения и сопротивления Трампу и будет помогать демократам мобилизовать молодежь на следующие выборы, прочит эксперт.
В то же время демократы в США похвалили Трампа за попытку хотя бы временно добиться перемирия на Ближнем Востоке, сделав это сквозь зубы и в надежде на то, что мир скоро рухнет, а американского президента можно будет в этом обвинить, резюмировал политолог.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Признать Палестину: согласится ли Трамп на это – мнение
Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
Два государства для двух народов: Путин об Израиле и Палестине
 
Малек ДудаковДональд ТрампСШАБлижний ВостокИзраильСектор ГазаМненияПолитика
 
