"Большое шоу": зачем Трамп подписал мирную сделку по Газе

2025-10-14T08:55

2025-10-14T08:55

2025-10-14T08:17

малек дудаков

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Команда президента США Дональда Трампа устроила в Египте большое шоу, пообещав Газе мир, который самому американскому лидеру нужен для решение внутренних американских проблем и удержания власти. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Накануне президент США Дональд Трамп в ходе саммита по прекращению войны в Шарм-эш-Шейхе подписал так называемую мирную сделку по Газе, заявив, что третьей мировой войны, которая грозила начаться на Ближнем Востоке, не будет.Дудаков отмечает, что саммит в Египте был "сумбурный" и "недолгий".Такая концепция мира, по его словам, не нравится ни израильским правым, ни Хамасу, но "Трамп ставит регион перед дилеммой – принимайте его неидеальный план или ведите бесконечную войну", и для достижения цели на одних будут давить, а других подкупать.Однако влияние США на Ближнем Востоке уже не то, что было раньше, поэтому контролировать процессы в регионе становится все сложнее, добавил он.Ближневосточный кризис усугубил раскол внутри Америки и ослабил позиции Трампа, что тоже на руку демпартии, подчеркивает Дудаков.Теперь ситуация такова, что через три недели на знаковых выборах в Нью-Йорке может выиграть социалист и мусульманин Зохран Мамдани, который обвиняет Израиль и Трампа в геноциде палестинцев. В случае победы он станет символом левого движения и сопротивления Трампу и будет помогать демократам мобилизовать молодежь на следующие выборы, прочит эксперт.В то же время демократы в США похвалили Трампа за попытку хотя бы временно добиться перемирия на Ближнем Востоке, сделав это сквозь зубы и в надежде на то, что мир скоро рухнет, а американского президента можно будет в этом обвинить, резюмировал политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Признать Палестину: согласится ли Трамп на это – мнение Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом Два государства для двух народов: Путин об Израиле и Палестине

