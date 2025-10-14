https://crimea.ria.ru/20251014/bolee-10-millionov-chelovek-stali-zarplatnymi-klientami-vtb-1150171305.html

Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ

Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ - РИА Новости Крым, 14.10.2025

Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ

ВТБ преодолел отметку в 10 миллионов зарплатных клиентов, сегодня регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 319 тысяч предприятий по всей стране, РИА Новости Крым, 14.10.2025

2025-10-14T12:28

2025-10-14T12:28

2025-10-14T12:24

втб

банк

общество

зарплата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146621510_0:123:1179:786_1920x0_80_0_0_c813c1a7635ea570aef60a28fe6f7e8b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. ВТБ преодолел отметку в 10 миллионов зарплатных клиентов, сегодня регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 319 тысяч предприятий по всей стране, сообщает пресс-служба кредитной организации.Лидерами по числу клиентов остаются Москва и Санкт-Петербург, стремительный рост показывают зарплатные проекты с компаниями Сибири, Поволжья, Урала и юга страны. Выбор в пользу банка делают клиенты разных возрастных групп: треть из них моложе 35 лет, 37% - миллениалы, а на старшее поколение приходится 29% пользователей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, общество, зарплата