Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ
14.10.2025
2025-10-14T12:28
2025-10-14T12:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. ВТБ преодолел отметку в 10 миллионов зарплатных клиентов, сегодня регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 319 тысяч предприятий по всей стране, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Каждый третий активный клиент ВТБ минимум дважды в месяц получает СМС от нашего банка о зачислении зарплаты", - комментирует член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Лидерами по числу клиентов остаются Москва и Санкт-Петербург, стремительный рост показывают зарплатные проекты с компаниями Сибири, Поволжья, Урала и юга страны.
Выбор в пользу банка делают клиенты разных возрастных групп: треть из них моложе 35 лет, 37% - миллениалы, а на старшее поколение приходится 29% пользователей.
