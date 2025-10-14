Рейтинг@Mail.ru
Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ
Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ
ВТБ преодолел отметку в 10 миллионов зарплатных клиентов, сегодня регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 319 тысяч предприятий по всей стране, РИА Новости Крым, 14.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. ВТБ преодолел отметку в 10 миллионов зарплатных клиентов, сегодня регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 319 тысяч предприятий по всей стране, сообщает пресс-служба кредитной организации.Лидерами по числу клиентов остаются Москва и Санкт-Петербург, стремительный рост показывают зарплатные проекты с компаниями Сибири, Поволжья, Урала и юга страны. Выбор в пользу банка делают клиенты разных возрастных групп: треть из них моложе 35 лет, 37% - миллениалы, а на старшее поколение приходится 29% пользователей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ

12:28 14.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. ВТБ преодолел отметку в 10 миллионов зарплатных клиентов, сегодня регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 319 тысяч предприятий по всей стране, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Каждый третий активный клиент ВТБ минимум дважды в месяц получает СМС от нашего банка о зачислении зарплаты", - комментирует член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Лидерами по числу клиентов остаются Москва и Санкт-Петербург, стремительный рост показывают зарплатные проекты с компаниями Сибири, Поволжья, Урала и юга страны.
Выбор в пользу банка делают клиенты разных возрастных групп: треть из них моложе 35 лет, 37% - миллениалы, а на старшее поколение приходится 29% пользователей.
