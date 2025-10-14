Рейтинг@Mail.ru
Бензин в Крыму - где можно заправиться во вторник - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Бензин в Крыму - где можно заправиться во вторник
Бензин в Крыму - где можно заправиться во вторник - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Бензин в Крыму - где можно заправиться во вторник
В Крыму во вторник топливо есть на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 14.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник топливо есть на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."На сегодняшний день свободная реализация топлива в Республике Крым осуществляется на 89 автозаправочных станциях", - написал он в Telegram.Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно утром. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Бензин в Крыму - где можно заправиться во вторник

Бензин в Крыму во вторник есть на 89 АЗС - список

08:11 14.10.2025 (обновлено: 08:12 14.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник топливо есть на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"На сегодняшний день свободная реализация топлива в Республике Крым осуществляется на 89 автозаправочных станциях", - написал он в Telegram.
Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно утром. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
