Бензин в Крыму - где можно заправиться во вторник

Бензин в Крыму - где можно заправиться во вторник

В Крыму во вторник топливо есть на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 14.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник топливо есть на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."На сегодняшний день свободная реализация топлива в Республике Крым осуществляется на 89 автозаправочных станциях", - написал он в Telegram.Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно утром. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

