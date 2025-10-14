https://crimea.ria.ru/20251014/benzin-v-krymu---gde-mozhno-zapravitsya-vo-vtornik-1150165151.html
Бензин в Крыму - где можно заправиться во вторник
Бензин в Крыму - где можно заправиться во вторник - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Бензин в Крыму - где можно заправиться во вторник
В Крыму во вторник топливо есть на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T08:11
2025-10-14T08:11
2025-10-14T08:12
бензин
топливо
топливо в крыму
юрий гоцанюк
крым
новости крыма
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870747_0:87:1618:997_1920x0_80_0_0_1fedaca23c433402a20d36bf8e1bd213.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник топливо есть на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."На сегодняшний день свободная реализация топлива в Республике Крым осуществляется на 89 автозаправочных станциях", - написал он в Telegram.Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно утром. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870747_178:0:1618:1080_1920x0_80_0_0_61503058b7a0a8c227ddb38ce9d26261.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бензин, топливо, топливо в крыму, юрий гоцанюк, крым, новости крыма, транспорт
Бензин в Крыму - где можно заправиться во вторник
Бензин в Крыму во вторник есть на 89 АЗС - список
08:11 14.10.2025 (обновлено: 08:12 14.10.2025)