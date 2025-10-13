Рейтинг@Mail.ru
Воспитатель детсада подозревается в побоях трехлетнему ребенку
Воспитатель детсада подозревается в побоях трехлетнему ребенку
Воспитатель детсада подозревается в побоях трехлетнему ребенку - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Воспитатель детсада подозревается в побоях трехлетнему ребенку
60-летняя воспитатель детского сада в Краснодарском крае подозревается в нанесении побоев трехлетней девочке. Об этом сообщили в кубанском главке МВД России. РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. 60-летняя воспитатель детского сада в Краснодарском крае подозревается в нанесении побоев трехлетней девочке. Об этом сообщили в кубанском главке МВД России.По данным правоохранителей, инцидент произошел в Кропоткине. Побои на теле ребенка заметила мама, когда забирала ее из садика.Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Воспитательнице грозит до трех лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Крыму 42-летняя мать истязала свою несовершеннолетнюю дочь. На протяжении года женщина регулярно избивала девочку и другими способами причиняла ей физические и психические страдания. О противоправных действиях матери в полицию сообщила бабушка потерпевшей, когда девочке потребовалась помощь врачей после побоев.
Воспитатель детсада подозревается в побоях трехлетнему ребенку

На Кубани воспитательница детсада подозревается в нанесении побоев трехлетней девочке

12:41 13.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. 60-летняя воспитатель детского сада в Краснодарском крае подозревается в нанесении побоев трехлетней девочке. Об этом сообщили в кубанском главке МВД России.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в Кропоткине. Побои на теле ребенка заметила мама, когда забирала ее из садика.
"60-летняя сотрудница дошкольного учреждения несколько раз ударила воспитанницу и неоднократно кричала на нее. У девочки на лице и теле остались кровоподтеки", – сказано в сообщении МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Воспитательнице грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Крыму 42-летняя мать истязала свою несовершеннолетнюю дочь. На протяжении года женщина регулярно избивала девочку и другими способами причиняла ей физические и психические страдания. О противоправных действиях матери в полицию сообщила бабушка потерпевшей, когда девочке потребовалась помощь врачей после побоев.
