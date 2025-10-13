Воспитатель детсада подозревается в побоях трехлетнему ребенку

https://crimea.ria.ru/20251013/vospitatel-detsada-podozrevaetsya-v-poboyakh-trekhletnemu-rebenku-1150151337.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. 60-летняя воспитатель детского сада в Краснодарском крае подозревается в нанесении побоев трехлетней девочке. Об этом сообщили в кубанском главке МВД России.По данным правоохранителей, инцидент произошел в Кропоткине. Побои на теле ребенка заметила мама, когда забирала ее из садика.Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Воспитательнице грозит до трех лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Крыму 42-летняя мать истязала свою несовершеннолетнюю дочь. На протяжении года женщина регулярно избивала девочку и другими способами причиняла ей физические и психические страдания. О противоправных действиях матери в полицию сообщила бабушка потерпевшей, когда девочке потребовалась помощь врачей после побоев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Уфе прооперировали девочку после падения с 4 этажаПодросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в ПодмосковьеНа Кубани ребенок провалился в глубокую яму - нашли только утром

