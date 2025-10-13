https://crimea.ria.ru/20251013/v-sochi-ischut-gruppu-turistov-s-detmi-1150146146.html

В Сочи ищут группу туристов с детьми

В Сочи ищут группу туристов с детьми - РИА Новости Крым, 13.10.2025

В Сочи ищут группу туристов с детьми

Вертолет со спасателями вылетел на поиски и спасение группы из восьми туристов в Сочи, которая оказалась отрезана от маршрута из-за подъема реки. Об этом... РИА Новости Крым, 13.10.2025

2025-10-13T09:08

2025-10-13T09:08

2025-10-13T09:08

россия

сочи

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149140528_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_1b622237970a51e3f248ef2cbd73358e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Вертолет со спасателями вылетел на поиски и спасение группы из восьми туристов в Сочи, которая оказалась отрезана от маршрута из-за подъема реки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Уточняется, что туристы находились на маршруте с 7 по 12 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

сочи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сочи, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия