В Сочи ищут группу туристов с детьми - РИА Новости Крым, 13.10.2025
В Сочи ищут группу туристов с детьми
В Сочи ищут группу туристов с детьми - РИА Новости Крым, 13.10.2025
В Сочи ищут группу туристов с детьми
Вертолет со спасателями вылетел на поиски и спасение группы из восьми туристов в Сочи, которая оказалась отрезана от маршрута из-за подъема реки. Об этом... РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T09:08
2025-10-13T09:08
россия
сочи
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Вертолет со спасателями вылетел на поиски и спасение группы из восьми туристов в Сочи, которая оказалась отрезана от маршрута из-за подъема реки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Уточняется, что туристы находились на маршруте с 7 по 12 октября.
россия
сочи
россия, сочи, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия
В Сочи ищут группу туристов с детьми

В Сочи вертолет МЧС ищет потерявшуюся группу туристов с детьми

09:08 13.10.2025
 
© Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РоссииВ Сочи из горной реки спасли трех человек
В Сочи из горной реки спасли трех человек
© Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Вертолет со спасателями вылетел на поиски и спасение группы из восьми туристов в Сочи, которая оказалась отрезана от маршрута из-за подъема реки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Зарегистрированная туристская группа из 8 человек, в том числе дети 10 и 13 лет, переходила через реку Уруштен. В этот момент начался сильный подъем воды из-за дождей. Река резко поднялась, отрезав группу от маршрута", - говорится в сообщении.
Уточняется, что туристы находились на маршруте с 7 по 12 октября.
РоссияСочиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Происшествия
 
Лента новостейМолния