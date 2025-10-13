https://crimea.ria.ru/20251013/v-sochi-ischut-gruppu-turistov-s-detmi-1150146146.html
В Сочи ищут группу туристов с детьми
В Сочи ищут группу туристов с детьми
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Вертолет со спасателями вылетел на поиски и спасение группы из восьми туристов в Сочи, которая оказалась отрезана от маршрута из-за подъема реки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Уточняется, что туристы находились на маршруте с 7 по 12 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
