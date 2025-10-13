https://crimea.ria.ru/20251013/v-simferopole-14-letnyaya-devochka-popala-pod-kolesa-gazeli-1150149052.html

В Симферополе 14-летняя девочка попала под колеса "ГАЗели"

В Симферополе 14-летняя девочка попала под колеса "ГАЗели" - РИА Новости Крым, 13.10.2025

В Симферополе 14-летняя девочка попала под колеса "ГАЗели"

В Симферопольском районе Крыма "ГАЗель" сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенка забрали в больницу. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 13.10.2025

2025-10-13T11:30

2025-10-13T11:30

2025-10-13T11:30

ситуация на дорогах крыма

дтп в крыму и севастополе

происшествия

симферопольский район

крым

госавтоинспекция крыма

прокуратура республики крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150148807_0:126:1180:790_1920x0_80_0_0_58668593415a22d7a2cbeb569d688fd1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма "ГАЗель" сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенка забрали в больницу. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции МВД.Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в 20 часов в селе Чистенькое на автодороге "Симферополь-Левадки".Несовершеннолетняя с травмами доставлена в больницу, добавили в республиканской прокуратуре.Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход проверки по факту ДТП взят на контроль в прокуратуре Республики Крым.Ранее сообщалось, что в Анапе разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода на тротуаре и скрылся с места аварии. ДТП произошло 10 октября около полуночи на улице Терской. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе - что известноСтрашное ДТП с фурой на Кубани: погибли двое детей и двое взрослыхВ Крыму рейсовый автобус врезался в иномарку

симферопольский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, происшествия, симферопольский район, крым, госавтоинспекция крыма, прокуратура республики крым, новости крыма