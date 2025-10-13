Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе 14-летняя девочка попала под колеса "ГАЗели" - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
В Симферополе 14-летняя девочка попала под колеса "ГАЗели"
В Симферополе 14-летняя девочка попала под колеса "ГАЗели" - РИА Новости Крым, 13.10.2025
В Симферополе 14-летняя девочка попала под колеса "ГАЗели"
В Симферопольском районе Крыма "ГАЗель" сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенка забрали в больницу. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 13.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150148807_0:126:1180:790_1920x0_80_0_0_58668593415a22d7a2cbeb569d688fd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма "ГАЗель" сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенка забрали в больницу. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции МВД.Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в 20 часов в селе Чистенькое на автодороге "Симферополь-Левадки".Несовершеннолетняя с травмами доставлена в больницу, добавили в республиканской прокуратуре.Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход проверки по факту ДТП взят на контроль в прокуратуре Республики Крым.Ранее сообщалось, что в Анапе разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода на тротуаре и скрылся с места аварии. ДТП произошло 10 октября около полуночи на улице Терской.
РИА Новости Крым
Новости
дтп в крыму и севастополе, происшествия, симферопольский район, крым, госавтоинспекция крыма, прокуратура республики крым, новости крыма
В Симферополе 14-летняя девочка попала под колеса "ГАЗели"

Под Симферополем ГАЗель сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переходе

11:30 13.10.2025
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в с. Чистенькое на автодороге " Симферополь-Левадки "
ДТП в с. Чистенькое на автодороге Симферополь-Левадки
© Госавтоинспекция Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма "ГАЗель" сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенка забрали в больницу. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции МВД.
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в 20 часов в селе Чистенькое на автодороге "Симферополь-Левадки".
"Водитель 1987 года рождения, управляя транспортным средством "ГАЗель", на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девочку 2011 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – сказано в сообщении.
Несовершеннолетняя с травмами доставлена в больницу, добавили в республиканской прокуратуре.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход проверки по факту ДТП взят на контроль в прокуратуре Республики Крым.
Ранее сообщалось, что в Анапе разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода на тротуаре и скрылся с места аварии. ДТП произошло 10 октября около полуночи на улице Терской.
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияСимферопольский районКрымГосавтоинспекция КрымаПрокуратура Республики КрымНовости Крыма
 
