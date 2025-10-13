https://crimea.ria.ru/20251013/v-simferopole-14-letnyaya-devochka-popala-pod-kolesa-gazeli-1150149052.html
В Симферополе 14-летняя девочка попала под колеса "ГАЗели"
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
симферопольский район
крым
госавтоинспекция крыма
прокуратура республики крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма "ГАЗель" сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенка забрали в больницу. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции МВД.Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в 20 часов в селе Чистенькое на автодороге "Симферополь-Левадки".Несовершеннолетняя с травмами доставлена в больницу, добавили в республиканской прокуратуре.Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход проверки по факту ДТП взят на контроль в прокуратуре Республики Крым.Ранее сообщалось, что в Анапе разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода на тротуаре и скрылся с места аварии. ДТП произошло 10 октября около полуночи на улице Терской. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе - что известноСтрашное ДТП с фурой на Кубани: погибли двое детей и двое взрослыхВ Крыму рейсовый автобус врезался в иномарку
симферопольский район
крым
